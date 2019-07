El campeonato, en la etapa de las definiciones en Junior y Maxijunior

04/07/2019 - 22:24 Amateur

Mañana se jugarán partidos importantes en las categorías Junior y Maxijunior del campeonato que se desarrolla en el Complejo Deportivo Santa María, ubicado en la zona sur de nuestra ciudad. En Maxijuniors se jugarán los partidos de vuelta de los cuartos de final, tanto en la zona Campeonato como en la Repechaje.

En Juniors, se disputará la jornada 19, en la que se destaca la presentación del puntero, LSV, enfrentando a CSKA FC, desde las 16.40.

Programación

Maxijunior: 13.50, La Pocilga vs. Autonomía FC, Los Gauchos vs. Realcohólicos, El Tatú vs. Doping Positivo, Villa Verde vs. NAB y Saque del Medio vs. Ciudad FC; 15.20, Ceneri vs. La Sampdoria FC, Hipercell vs. LBP, El Esteko FC vs. El Colo FC, El Aferre vs. Club Amigos Picheros y Semen Up vs. Kechap FC; 16.40, Barcelona vs. La Eskina, El Rejunte FC vs. Los Changos FC, Danubio vs. Paloma FC y Mitch United vs. Brancalona.

Junior: 13.50, Arsenal vs. Los Choris, Tigres FC vs. 3D Fútbol, Autonomía Jrs. vs. Cn FC y París San Fernet vs. Los Pibes; 15.20, Toro Viejo FC vs. Gasoliva y Calle 15 vs. El Atlético; 16.40, Audioshop vs. City FC, Roma FC vs. Cepe Santero FC, Fecha FC vs. La 95 CACC, Pukará Jrs. vs. Amigos FC y CSKA FC vs. LSV.l