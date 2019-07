Llegó la ansiada hora de las semifinales

04/07/2019 - 22:27 Amateur

Mañana por la tarde, en los horarios de las 14.30 y 16.30, se disputarán las ansiadas semifinales del Torneo Apertura de la Liga Amateur del Sur, en todas sus zonas.

En caso de igualdad, los finalistas se definirán con remates desde el punto del penal. El programa es:

En El Liberal: Villa Carolina vs. La Verdulería (33, Estímulo) y San Carlos vs. Gomería Santa Rita (40, Campeonato). En Boca de Los Flores: Villa Yocca vs. Bº Cáceres (33, Incentivo 1) y Los Pasajeros vs. Los Cirujas FC (40, Est.). En Peñarol de Los Flores: Los Santos vs. Las Heras (33, Est.) y La Pachanga vs. Los Santos vs. Las Heras (33, Est.) y La Pachanga vs. Los Santos (40, Inc. 2).

En Gimnasia de Maquito: Villa Las Delicias vs. Empresa La Unión (33, Consuelo) y Villa Yocca vs. Arquitectos (40, Inc. 1). En Halcones 1: Sara Mañu FC vs. Pritty FC (33, Camp.) y Centinelas Unidos vs. La Boutique Deportiva (40, Inc. 2). En 8 Hermanos: Kiosco Yoel vs. Calle 14 FC (33, Camp.) y La Castelli vs. La Pachanga (33, Est.). En Ciclón de Los Flores: Los Monkikis vs. Los Mojones (33, Inc. 1) y Necochea FC vs. Villa Antonia (40, Inc. 1).

En Las Monjitas: La Brown vs. Bob. Iver Pereyra (33, Inc. 2) y Atlético Alianza vs. Las Heras (40, Est.). En Santa María: Playa Lorenzo FC vs. Peluquería Jaime (33, ESt.) y Empresa La Unión B vs. Pritty FC (40, Camp.). En Villa Yocca: La París vs. Taller El Amigo de Fernández (33, Inc. 2) y Villa Reconquista vs. San Martín (40, Cons.). En Vélez de Maquito: Sportivo Peñarol vs. San Carlos (33, Cons.) y Sportivo Araujo vs. Academia y Peluquería Luis (40, Cons.). l