Una fecha clave en el Torneo de Honor

04/07/2019 - 22:29 Amateur

La Liga Bandeña de Ex Futbolistas programó para mañana la tercera fecha de las ruedas Campeonato y Consuelo del Torneo de Honor 2019, que lleva el nombre de “Gaseosa Secco”.

Se cumplirá una extensa programación en las cuatro categorías: C20, C34, C40, C45 y C50.

C34

En Coronel Lugones: 14.20, Coronel Lugones vs. La Higuera. En El Porvenir, 15.30, Pablito FC vs. Villa Nueva. En Independiente El Simbolar: 17.10, Independencia vs. Transp. Yamila. En River Plate: 15, River Plate vs. San Juan. En 25 de Mayo: 17, 25 de Mayo vs. Aristóbulo del Valle. En Arg. del Sur: 17, Belgrano vs. Argentinos del Sur.

En Alto Verde: 16.30, Alto Verde vs. Nueva Esperanza. En El Cruce: 15, Las Palmas vs. Argentinos del Norte. En Villa Unión Dos: 15.30, Villa Unión vs. Fénix FC. En Irma FC: 14.20, Irma FC vs. Villa Inés. En Palermo: 15, Def. de Dany vs. Villa Suaya.

En Avenida: 15, Real Avenida vs. CSyD Soler. En Quilmes: 15.45, Quilmes vs. Las Palomas. En 12 de Octubre: 15, 12 de Octubre vs. Dep. Rincón. En Paraíso: 15, Paraíso vs. Dep. Alem.

C40

En Villa Unión Dos: 17, Villa Unión vs. Hual Club. En Belgrano: 16.30, Belgrano vs. Besares. En Coronel Lugones: 17, Coronel Lugones vs. 12 de Octubre. En El Porvenir: 17, Cabildo FC vs. Bandidos FC. En Central Norte: 16.30, Central Norte B vs. Independencia B. En Chacarita: 15, Chacarita vs. Grimalt FC. En El Chino: 15, Zahuy FC vs. 25 de Mayo. En Argentinos del Sur: 15, Argentinos del Sur vs. Villa Suaya.

En Güemes: 15, CSyD Soler FC vs. Zugas FC. En El Polear: 15, El Polear vs. Central Norte. En Besares La Guarida: 15, Palermo vs. Dep. Alem. En San José: 17, Los Cardones vs. River Plate. En Irma FC: 15.45, Irma FC vs. Def. Los Lagos. En Argentinos del Norte: 15, Argentinos del Norte vs. Los Simpson. En San José: 15, Los Cardones B vs. Produnoa FC; Alto Verde GP vs Independencia.

C45

En Argentinos del Norte: 16.30, Argentinos del Norte vs. La Fraternidad. En Tapia: 16.30, San Isidro vs. Chacarita. En Besares La Guarida: 16.30, Los Lagos vs. Def. 9 de Julio. En Coronel Lugones: Coronel Lugones vs. San Juan. En 25 de Mayo: 15.45, 25 de Mayo vs. Independencia. En Estación Simbolar: 15.45, Italiano vs. Hual Club.

En Rentas: 15, Dep. Walter vs. Dep. Alem. En Central Norte: 15, Hual Club B vs. Platense. En Paraíso: 16.30, Paraíso vs. CDyS Soler FC. En Media Flor: 16.30, Besares vs. Río Dulce. En Rosario: 15, Rosario vs. San Javier.

C50

En Quilmes: 17, Quilmes vs. San Andrés. En El Cruce: 16.30, El Cruce FC vs. Hual Club B. En Produ noa Dos: 16.30, Polirrubros DG vs. Villa Suaya. En San Juan: 16.30, San Juan vs. San Isidro. En Irma FC: 17.10, Irma FC B vs. Las Palmas. En Rentas: 16.30, Def. Pompeya vs. Credenciales NOA. En Aristóbulo del Valle: 16.30, Aristóbulo del Valle vs. Irma FC. En El Polear: 16.30, El Polear vs. Sarmiento. En Parque Municipal: 16.30, Soler FC vs. Agua y Energía. En Def Vilmer: 16.30, Independiente Media Flor vs. Güemes. En Villa Inés: 16.30, Argentinos del Norte vs. Villa Griselda. En Hual Club: 16.30, Hual Club v s. CS Avenida. En Produnoa Uno: 16.30, Diablos Rojos vs. Cable Express. En Principiantes Unidos: 16.30, Villa Raquel vs. Principiantes Unidos.

C20, en 25 de Mayo: 14.20, 25 de Mayo vs. Villa Inés. En Produnoa Uno: 15, La Higuera vs. Río Dulce C. En San Juan: 15, Villa Suaya vs. Río Dulce. En 17 de Octubre: 15, Transp. Yamila vs. Avenida City. En Belgrano: 15, Belgrano vs. Río Dulce B. En Matadero: 15, Matadero Vjo vs. Matadero FC. En Quilmes: 14.20, Quilmes vs. Las Palmas. En Alto Verde: 15, Alto Verde vs. El Tuscal. l