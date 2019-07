“El ‘Bombón asesino’ nos dio todo”

04/07/2019 - 22:33 Pura Vida

Por Emilio Marcelo Jozami

@emiliojozami

¿Cuál es el repertorio que van a presentar el 25 de julio cuando suban al escenario central de los festejos por el 466º aniversario de la fundación de Santiago?

Siempre hacemos todos los clásicos. Los clásicos son los que la gente quiere escuchar, además de algunos temas nuevos que estamos empezando a cantar en estos últimos tiempos. Pero, reitero, la gente cuando va a ver un espectáculo quiere escuchar los temas más conocidos. Siempre estamos rondando en eso.

¿Cuál es la consideración que ustedes tienen a Santiago del Estero?

Santiago del Estero ha formado parte muy importante en la historia de Los Palmeras. No te olvides que estamos por cumplir, en diciembre próximo, 47 años con la música y en los años 80 trabajamos muchísimo en Santiago, Salta, Jujuy y Catamarca. Nosotros somos agradecidos de los lugares que nos han acogido en su momento.

¿Cómo evoca a “Koli” Arce?

Con mucho cariño y admiración. ‘Koli’ fue muy amigo nuestro. Hemos compartido grandes momentos. Como hemos trabajado mucho por la zona de Santiago y de Tucumán, nos relacionamos permanentemente con ‘Koli’. Nos dolió muchísimo su partida. Grabamos un tema de él (Doble Vida, en autoría compartida con Rafa Lesdesma) como para hacerle un homenaje. Para nosotros, es importante.

¿En qué momentos de sus vidas los encuentra la reconfirmación de la popularidad de Los Palmeras?

En uno de los mejores momentos porque este año (2019) ha sido muy particular porque hemos estado trabajando en todas las fiestas populares en todo el país. Estuvimos en el Luna Park con una increíble asistencia de gente. El lunes pasado asistimos al Súper Bailando, de Showmatch, para acompañar a Karina, La Princesita, y con un éxito tremendo. Es uno de los mejores momentos.

¿Cuál cree que es el factor que hace que esta popularidad se renueve permanentemente?

Yo estimo que después de haber grabado con la Filarmónica de Santa Fe fue un salto muy grande para el grupo. Se lo tomó (al conjunto) en cuenta en otros estratos sociales. Se tomó un vuelo distinto. Después, tuvimos la feliz idea de hacer duetos con figuras muy grandes del país como lo son Andrés Calamaro, Axel, Marcela Morelo, Coty y Carlos ‘Mona’ Giménez. Esto le ha dado una fuerza superlativa al grupo.

¿Cómo se logra convencer a artistas, como los que usted mencionó, para hacer dúos con ellos y formen parte de esta “feliz idea”?

La verdad, no pensábamos que artistas del predicamento como los que te he nombrado tenían intenciones de grabar con nosotros. Hay un montón más que están esperando para poder hacer una grabación con nosotros. Hasta ahora, llevamos nueve y va a salir un disco con esos nueve, pero en la Filarmónica de Santa Fe grabamos veintiuno; así que, nos faltan todavía unos once temas para hacer otro disco más con duetos.

¿Con qué otros artistas tienen confirmados hacer estos duetos?

No confirmados, pero sí ya charlados, con una confirmación de un 50 %, Valeria Lynch, Pablo Lescano y Jimena Barón, entre otros.

¿Cuánto influyó el “Bombón asesino” en el afianzamiento?

Ha sido muy importante. No sé qué porcentaje decirte, pero el ‘Bombón asesino’ fue un tema muy especial que nos catapultó a nivel internacional. No te olvides que la utilizaban las selecciones de fútbol, de básquet y los boxeadores cuando iban a hacer sus campeonatos mundiales. Fue un fenómeno que nos dio todo. Mucha gente nos conoció a través del ‘Bombón...’ Después, buceando en Google y las redes, se encontró con que nosotros teníamos más de 40 años de vida.l