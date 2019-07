Excampeón de la UFC lleva el #BottleCapChallenge a otro nivel

04/07/2019 - 23:01 Mundo Web

El #BottleCapChallenge es el nuevo desafío que tiene enloquecida a las redes sociales, luego de que el luchador de artes marciales mixtas Max Holloway la hiciera famoso.

Sin embargo su colega de brasil Fabricio Werdum, ex campeón de peso pesado de la UFC llevó el reto a otro nivel al destapar tres botellas a la vez con una sola patada. El luchador brasileño compartió el video de su triple patada este miércoles en su cuenta de Instagram.

El desafío consiste en sacar la tapa de un frasco con una patada giratoria y sin que caiga el envase. Entre las personalidades que se han sumado a la iniciativa están el actor británico Jason Statham, el excampeón irlandés de la UFC, Conor McGregor.

Excellent job Jason Statham, I tip my cap to you.

I’ll take it from here.

I nominate Floyd Mayweather. @properwhiskey pic.twitter.com/9IrFUXyehx