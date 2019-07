El Inadi pondría en marcha su protocolo anti discriminación

05/07/2019 - 00:11 Santiago

Luisa Paz, referente de la Asociación Civil Divas en la provincia, y que se desempeña en el Inadi, aplaudió la actitud de los compañeros del estudiante del ISFD Nº 1 agredido a través de las redes sociales por su condición sexual, a quien salieron a defender abierta y públicamente, amén de llevar la situación a oídos de las autoridades de la institución educativa.

Reveló que en estos casos el Inadi toma intervención poniéndose en contacto con los responsables del establecimiento para llevar a cabo una serie de acciones preventivas en adelante: “Los chicos están muy bien plantados en su intervención en apoyo de su compañero, de lo que es un derecho y que todos deben saberlo”.

Inadi

Acerca de los pasos a seguir, detalló: “En primer término hay que citar a ambas personas a una audiencia de conciliación para hacerle comprender (al agresor) que lo que hace infringe una ley, que incluso puede terminar en un juicio penal”. Ya hay antecedentes de personas juzgadas por agredir por Face y que tuvieron que pagar importantes resarcimientos por daño moral. Luego el Inadi presenta ante la institución una serie de capacitaciones obligatorias y a las cuales debe asistir el agresor denunciado, como parte del proceso para mejorar la situación, explicó.

También reparó en que este tipo de agresiones ameritan denuncias en la misma red social por actitudes de esta naturaleza, lo que implicará la eliminación de los posteos agresivos o discriminatorios y que podría acarrear una dura sanción como la suspensión y hasta eliminación de la cuenta del usuario agresor.

Al consultarle sobre otros casos similares, Paz respondió: “Hubo, sí, pero no tan visibilizados. Son más sencillos, no llegaron a este nivel público de exponer y exponerse con esta opinión. No tuvieron demasiada trascendencia, porque quién no está a favor de los derechos. Es impensado”.l