“Penka” vivió una noche memorable

05/07/2019 - 01:29 Deportivo

Gustavo Nicolás Aguirre levantó la copa y la emoción llegó hasta Santiago del Estero, la provincia que lo vio crecer.

Su equipo, San Lorenzo de Almagro, se consagró campeón, tras vencer a Instituto de Córdoba por 79 a 71, en el séptimo juego decisivo de las finales, que mantuvieron en vilo a la afición santiagueña.

Y de yapa, el “Penka” se convirtió el primer jugador en ganar cinco títulos consecutivos de Liga Nacional, teniendo en cuenta el obtenido con Quimsa en la temporada 2014/15 y el tetracampeonato con el “Ciclón”.

Anoche, el base armador santiagueño no tuvo uno de sus mejores partidos, pero su presencia marcó el ritmo del juego. Integró la formación inicial y terminó jugando 35 minutos y 51 segundos, en los que convirtió 5 puntos, capturó 4 rebotes, entregó 5 asistencias y robó 2 balones.

Entrevistado

Con la victoria consumada, fue entrevistado por TyC Sports. “El año en Quimsa y los cuatro años que estoy aquí han sido los mejores de mi carrera. He tratado de disfrutarlo al máximo, tratando de dar lo mejor. A veces te salen las cosas bien, a veces no, pero lo importante es conseguir el objetivo y salir campeón. Estoy muy contento”, fueron las primeras palabras del crédito del barrio Jorge Newbery.

Pese a la efervescencia por el título, “Penka” destacó a Instituto. “Ellos son un gran equipo, que han jugado bien todo el año. Por suerte nosotros hemos podido tener la localía final, por lo que habíamos hecho durante todo el año que es jugar muy bien. Por suerte hemos podido definir en nuestra casa. Creo que hemos cerrado mejor que ellos y hemos sido merecedores de este torneo”, opinó convencido.

San Lorenzo perdió sólo un partido (ante Comunicaciones) lo largo de la temporada en el Polideportivo Roberto Pando. “Es muy difícil mantener la localía. Se mantiene con trabajo, con la unión del equipo, pero lo importante es conseguir los objetivos. No es facil. Uno cree que contratando grandes jugadores ya está ganado, pero eso después hay que demostrarlo en la cancha. Por suerte este cuerpo técnico y estos jugadores siempre dan todo y por eso logramos estas cosas”, explicó.

“Nico”, emocionado, recordó a su familia y a sus amigos: “Se lo dedico a mi familia, que me apoya siempre, a mis hermanos, mi papá, mi abuelo, mi tío, mis primos, mis amigos de Santiago y de todos los lugares que he jugado: Firmat, Hindú de Córdoba, Mar del Plata. Donde he estado me trataron bien y hoy están aquí. Decirles gracias por estar siempre, en los momentos buenos y malos”.

Por último, se refirió a lo obtenido en el plano personal. “Conseguir un récord individual es algo muy lindo. Conseguir cinco títulos seguidos es muy difícil, no te los regala nadie. A veces uno dice que el equipo está armado y gana, pero bueno... No importa. Lo importante es sentirse uno contento y feliz por eso. Yo me siento así”, concluyó. l