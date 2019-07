Luis Ventura, agradecido con Santiago del Estero

05/07/2019 - 23:18 Pura Vida

Por Emilio Marcelo Jozami

@emiliojozami

¿Qué representa, para Aptra, hacer una fiesta de la envergadura de los premios Martín Fierro Federal en Las Termas?

Por quinta vez, Las Termas de Río Hondo nos recibe en lo que es la historia del premio, que ésta es su trigésima entrega como premio federal. De esas treinta oportunidades, Santiago del Estero tiene, en este caso, cinco de los treinta premios. Por eso lo agradezco, lo valoro. Siempre han sido fiestas que una fue mejor que otra. Para nosotros es como una distinción. Es una tierra conocida y generosa para con nosotros.

¿Cuánto allana la organización de un evento como la entrega de los Martín Fierro Federal cuando se cuenta con una producción local dedicada y con apoyo oficial?

Esto es algo que nosotros venimos conversando desde el año pasado. Finalmente, en la recta final se resuelve Las Termas de Río Hondo, porque estaba Neuquén y Salta en lo que era la pulseada final. Finalmente, elegimos Las Termas de Río Hondo por ofrecer mejores posibilidades, mejores chances en cuanto a lo que era la fiesta en general, gana la llegada a lo que es el objetivo que era lograr la transmisión (por TV, en este caso la Televisión Pública) y también la organización del premio.

¿Qué lectura hace que para esta edición 2019 se envió mayor cantidad de material?

Ante el crecimiento de los rubros, de los participantes, del envío de material y de la cantidad de comensales que van a tener las mesas, evidentemente, la reflexión inevitable e inmediata es que el premio está creciendo.

¿Tendrá una particularidad esta gala o mantendrá su estructura?

La base va a ser la misma. La impronta y lo diferente va a ser que los candidatos son otros. Puede haber algún repetidos, pero son 37 premios más un Martín Fierro de Oro, más un show, un menú realmente fantástico, la televisación de la TV Pública. Todo esto hace que la entrega de los premios sea merecedora de una gran expectativa. Yo creo que esta fiesta va a superar ampliamente a las últimas.

Y sin dudas habla de la posibilidad de una continuidad en Las Termas, más allá de las ofertas que puedan tener en otros años.

Sí, pero de todas maneras yo no me ato. Yo siempre digo que esto es partido a partido. Si vos ganas un partido no implica que el próximo partido lo vuelvas a ganar. Sí te predispone de una mejor manera, de una tarjeta de presentación. Pero, repito, si bien Las Termas de Río Hondo el año pasado había organizado una gran fiesta, este año estaban Salta y Neuquén que también se querían quedar con la fiesta. Finalmente, en el último tramo, Las Termas de Río Hondo, y Santiago del Estero puntualmente, supo de qué manera negociar para llegar al objetivo, que era esta fiesta que prácticamente se está haciendo casi santiagueña.l