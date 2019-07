FÚNEBRES | 6 de julio de 2019

05/07/2019 - 23:28 Funebres

- Pepita Elena Cruellas de Targa (La Banda)

- Elvecia Otilia Loto

- Ángela Acención Rosales de Coronel

- Juan Carlos Gorosito

- Thiago Valentín Fabiano

ÁBALOS, ADOLFO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/19|. Familia Muratore Rotondo participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a su querida hija Dra. Cecilia, rogando pronta resignación, el Señor le conceda paz a su alma.

ÁBALOS, ADOLFO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/19|. Héctor Rizo Patrón, Nilda Bulacio de Rizo Patrón y sus hijos María José, Alejandro y María del Milagro con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ARAGÓN, CARLOS RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/19|. Su consuegra Marisa, su padre Nerli Gómez participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su hijo Lucas y flia. a su esposa Olga en estos momentos de profundo dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

ARAGÓN, CARLOS RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/19|. Ya dejaste de sufrir y te elevas al encuentro con Dios " Tu tio Horacio Faila, tu prima Anita Gomez Faila te guardan en sus memorias por siempre. Acompañamos en este momento de dolor.

ARAGÓN, CARLOS RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/19|. Con profundo dolor te despedimos querido primo. Gracia Pnce Faila, Ramon gonzalez e hijos Maria Gracia, Diego Ariel, Maria Lujan y Maria Noel, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ARAGÓN, CARLOS RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/19|. Señor, Carlos ya esta ante ti, recibelo en tu morada de paz, Misericordia y amor " Sus primos Dorita y Negro Herrera y familia., participan con hondo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ARAGÓN, CARLOS RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/19|. Descansa en paz primo. Ve al encuentro con Dios; Susana, Oscar y Liliana Ppnce Faila, despiden a Carlos con mucho dolor y acompañan a sus hijos, hermanos y familia en esta triste circunstancia. Dios guarde su memoria.

DE ARZUAGA, CLARA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Dr. Miguel Antonio Juárez Quiroga participa con pesar su fallecimiento y acompaña a sus hijos Eduardo, Enrique y demás familiares en estos momentos de tristeza.

DE ARZUAGA, CLARA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. María Eugenia Di Lullo de Garay y sus hijos acompañan a la familia en este momento de mucho dolor.

ESPINILLO, BELINDA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/19|. Hugo Pieroni, Ester Herrera, sus hijos Guillermo y Maria Angela Pieroni y sus respectivas familias, participan el falleecimiento de Delia y acompañan a sus familiares. _Que descanse en paz y brille para ella la luz que no tiene fin.

FABIANO, THIAGO VALENTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/19|. Sus padres: Gaby y Celene, sus abuelos: Inés y Gabriel y demás fliares. part. con dolor su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 9 en el cement. La Piedad. Casa de duelo: Pedro L. Gallo 340 ( S.V.) ORG. AMPARO S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GOROSITO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/19|. Sus hijos Ramon, Rosa, Silvia, Franco, Susana, Juan Carlos, Adrian, Alcida, Fabian, Daniel, h. politicos nietos bisnietos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 11 horas en el cementerio la piedad COB CARUSO CIA ARG DE SEGUROS SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

GOROSITO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/19|. Victor Manuel Paz, Secretario General del Sindicato Empleados de Comercio de Santiago del Estero, su Comisión Directiva y empleados participan el fallecimiento del papá de Ramón, integrante de la Comisión Directiva. Ruegan oraciones en su memoria.

LOTO, ELVECIA OTILIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/19|. Sus hijos Santiago, Alfredo, Susana, Graciela y Martin, nietos, bisnietos, nietos políticos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad a las 11.

NALLAR DE BARCO, NÉLIDA ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/18|. Su sobrina Ana Farrán Serlé y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NALLAR DE BARCO, NÉLIDA ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/19|. Sus sobrinos José Elias, Cecilia Sanchez y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su queridda memoria.

NALLAR DE BARCO, NÉLIDA ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/19|. Teresita Amadey, sus hijas Cecilia y Patricia Lagar, con sus respectivas familias lamentan profundamente el fallecimiento de la querida Loly. Fueron muchos años los que compartieron una gran amistad siempre presente. Acompañan a su esposo, hijos y demás familiares en este momento de dolor y les desean una cristiana resignación. Elevan oraciones en su memoria.

NALLAR DE BARCO, NÉLIDA ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/19|. Cristian Acosta, Cecilia Lagar y familia acompañan a su esposo e hijos en estos tristes momentos. Desean para ellos consuelo a su dolor y elevan oraciones por la memoria de Loli.

NALLAR DE BARCO, NÉLIDA ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/19|. "Me acuesto en paz y enseguida me duermo, porque solo Tu Señor aseguras mi descanso". Eduardo A. Amado, Graciela Cura de Amado y Eduardito Amado acompañan a su hijo Kike, Lorena y Gastón, ante irreparable pérdida.

NALLAR DE BARCO, NÉLIDA ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/19|. Héctor Alberto Ponce, Chilo Viscelli, sus hijos Dres. Héctor, Roxana y sus respectivas familias lamentan profundamente el fallecimiento de la querida Loli, símbolo de compañerismo y amistad. Seño Loli, que Dios te tenga en la gloria. Elevan oraciones en su memoria.

NALLAR DE BARCO, NÉLIDA ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/18|. "No temas, poque Yo estoy contigo; no desmayes, porque Yo soy tu Dios" Isaías 41:10. La comunidad educativa del C.E.I.JA. San José Obrero articula en el trayecto de terminalidad secundaria. Elevan oraciones en su memoria.

NALLAR DE BARCO, NÉLIDA ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/18|. Martín Díaz Achával, Raquel Catalán e hijos, participan con pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

NALLAR DE BARCO, NÉLIDA ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/18|. Rosa Ares de Juan y flia. acompaña a toda la flia. de la querida "Loli" en este momento y elevan oraciones en su memoria.

NALLAR DE BARCO, NÉLIDA ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/19|. Blanca Abutti de Tahhan y Luis Alberto Abutti (Kelo) participan su fallecimiento y acompañan en este difícil momento a su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

NALLAR DE BARCO, NÉLIDA ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/19|. La Promoción 1956 de la Escuela Normal Manuel Belgrano participa con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

NALLAR DE BARCO, NÉLIDA ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/19|. Graciela Muhn, Chichí y Tere Correa participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

NALLAR DE BARCO, NÉLIDA ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/18|. La representante Legal del Instituto Monseñor Jorge Gottau, autoridades, docentes y comunidad educativa de los Niveles Inicial, Primario, Secundario, Secundario para Adultos a Distancia y Superior participan con profundo dolor el fallecimiento de la Asesora Pedagógica del Nivel Secundario para Adultos a Distancia, Profesora Nélida Nallar de Barco. Ruegan oraciones en su memoria.

NALLAR DE BARCO, NÉLIDA ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/18|. Zulma Montenegro y familia participan con profunda tristeza el fallecimiento de la Sra. Loly y acompañan a la familia en su dolor.

NALLAR DE BARCO, NÉLIDA ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/18|. El Sr. Gerardo Montenegro y familia participa con profundo dolor el fallecimiento de la señora Loli de Barco. Acompañan a la familia y ruegan oraciones en su memoria.

NALLAR DE BARCO, NÉLIDA ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/19|. Adela Curi (Nori) con mucho pesar participa el fallecimiento de Loly y le dedica este antiguo poema escocés y así, de esta forma, no dejar que su recuerdo muera. "Seguir adelante: Puedes llorar porque se ha ido o reír porque ha vivido. Puedes cerrar los ojos y rezar para que vuelva o puedes abrirlos y ver todo lo que ha dejado. Tu corazón puede estar vacío porque no la puedes ver o puede estar lleno del amor que compartiste. Puedes llorar, cerrar tu mente, sentir el vacío y dar la espalda o puedes hacer lo que le gustaría a ella: sonreír, abrir los ojos, ama y seguir adelante".

NALLAR DE BARCO, NÉLIDA ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/19|. Guillermo Alegre, su esposa Ana María Mema, sus hijos Ana Karina, Jorge y Eleonora Alegre y nietos participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

NALLAR DE BARCO, NÉLIDA ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/18|. Su querida prima Aida Mirta Adur y Miguel Angel Farrán Serlé, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

NALLAR DE BARCO, NÉLIDA ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/18|. Aida Farrán Serlé, Federico Keselman y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida y admirada tia Loly, Ruegan oraciones en su memoria.

NALLAR DE BARCO, NÉLIDA ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/19|. Padres y alumnos de la salita de cinco del Jardin Shams, participan con profundo dolor el fallecimiento de la suegra de su Seño Lorena Cura. Ruegan oraciones en su memoria y brille para ella la luz que no tiene fin.

NALLAR DE BARCO, NÉLIDA ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/19|. Tus amigos Marcelo y Paula Abutt, Claudia y Angelo Yocca y CHiquita Abutt, te acompañamos con mucho dolor y elevamos oraciones en su memoria.

NALLAR DE BARCO, NÉLIDA ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/18|. "Las almas de los justos están en manos del Señor". Elisa Medina de Chemes, sus hijos Olga, Mary y Guillermo acompañan a su esposo, hijos y demás familiares en estos tristes momentos. Elevan oraciones por la paz de su alma y una cristiana resignación a sus seres queridos.

NALLAR DE BARCO, NÉLIDA ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/18|. Señor ya está ante tu Casa, permitele apreciar tu rosto y dale el descanso eterno " Juan Carlos Storniolo, su esposa Marcela, sus hijos Anita y Angelo, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NALLAR DE BARCO, NÉLIDA ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/19|. Amiga del alma, mi querida Loly, como te voy a extrañar, tu amiga Gringa te desea que Jesús te cobije en sus brazos.

NALLAR DE BARCO, NÉLIDA ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/19|. Ada Bescione de Zuaín, sus hijos Eduardo, Griselda, Daniel y sus respectivas familias lamentan con profundo pesar el fallecimiento de la querida Loly. Acompañan a sus hijos y nietos en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

NALLAR DE BARCO, NÉLIDA ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/19|. Loly querida, te despido con gran pesar. Fuiste mi rectora en Clodomira, me iniciaba en la docencia. Aprendí mucho de ti. Fueron años muy lindos. Vine a vivir aquí en el 1971 y vos ya habías dejado Clodomira. Nos veíamos, tenías siempre la palabra justa. No podré olvidarme cuando llegué a tu casa desesperada por pedir el teléfono y avisar que René se moría a la vuelta sobre calle Bs. As., lo operaban de amígdalas (1977) lo perdí, pero me quedaba Claudio tan chiquito y la Sonia de 10 años, vos ya lo tenías enfermo a Enrique y me hablaste desde el corazón. En el 2001 me operaban a corazón abierto y también pude contar con vos. Hace tres años me quedé sin Claudio y mis problemas de salud siguen, me operaron hace unos días. Con las fuerzas del Cielo vivo día a día. Las mismas pido para Enrique y el resto de la familia. Te recordaré como la mujer sencilla, trabajadora, fuerte, capas, compañera de todas y en todos. Agradecida de haberte conocido. Descansa en los brazos del Señor. Un beso. Lucy.

NALLAR DE BARCO, NÉLIDA ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/19|. Sus amigas y ex compañeras de la promoción 1956 de la Escuela Normal: Chilo, Marta, Chichí, Lulo, Chacha, Gringa, Nena y Beba participan de su partida a la Casa del Señor y acompañan a su familia en este trance tan doloroso.

OVEJERO, LUIS GILBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/19|. Angélica Suárez de Sosa, Estela Suárez de Sánchez, Norma Suárez de Ledesma y Martha Suárez de Gallo y flias. participan su partida, acompañan en este momento de dolor a sus hijos Elsita y Luis y demás familiares, rogando al Señor, conduzca por senderos de luz a Luis Gilberto hasta su morada eterna y a su querida familia les brinde fortaleza y serenidad para aceptar esta irreparable pérdida. Rogamos oraciones en su memoria.

OVEJERO, LUIS GILBERTO (Piquino) (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/19|. Sus amigos y vecinos, que nunca lo olvidarán: Pancho Ávila y flia. Fino Pittari y flia.Felipe Suárez, Raúl Lezana, Juan Cianferoni y Negro Quiroga participan su fallecimiento y piden pronta resignación a toda su familia. Elevan oraciones en su memoria. y por su eterno descanso.

ROJAS DE BARNECHE, JUSTA PASTORA (Morena) (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 2/7/19|. Sara Josefina de Raffa, sus hijos, nietos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron sepultados en Bs. As.

ROJAS DE BARNECHE, JUSTA PASTORA (Morena) (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 2/7/19|. Marta Ducca de Fraguas, hijos, nietos y demás familiares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron sepultados en Bs. As.

ROSALES DE CORONEL, ÁNGELA ACENCIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/19|. Su esposo Luis Alberto Coronel, su hija Rosana, hijo político Antonio Gómez, nietos, Noelia, Fernando y Sergio, su hermano Juan y Fructuoso y familia participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 17 en el cementerio Vuelta de la Barranca. Casa de duelo Independencia prolong. - EMPRESA SANTIAGO.

GARCÍA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/19|. "Señor, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Su esposa Silvia, sus hijos Juancito y Andrés, sus nueras Jessica y Nancy, sus amados nietos Román, Jazmín y Bauty invitan a la misa que en su memoria se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia San José del Bº Belrano al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

GARCÍA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/19|. Continúas en nuestros corazones. Sus padres Yolanda y Manuel, sus hermanos Francisco, Daniel, Ricardo, Silvia, Ana y María con sus respectivas flias. invitan a la misa a celebrarse hoy a las 20 hs. en la iglesia San José del Bº Belgrano.

GIMÉNEZ, HUGO ROBERTO (Peti) Oficial Inspector (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/89|. Papi, el silencio nos envuelve con mucha tristeza en nuestros corazones, sentimos tu ausencia y te recordamos con lágrimas en nuestros rostros y otras con algunas sonrisas. Hoy se cumplen 30 años de tu partida al reino celestial y nos reconforta saber que tuviste tantos amigos, familia que hoy te recuerdan como el gran hombre, el buen esposo y el excelente padre de tus hijos, dejándonos tus buenos ejemplos y valores y serás siempre la luz que guiará a toda tu familia. Que brille para ti la luz de todo el universo que no tiene fin. Tu esposa Toti, hijos Eli, Susy, Claudia, David, Ale y Marcos, hijos pol., nietos y bisnietos invitan a la misa que se realizará en la capilla Nstra. Sra. de Luján Bª Rivadavia, el dia domingo a las 9 hs. Rogamos oraciones en su querida memoria.

PELLENE DE NAUFAL, VICENTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/19|. "Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en Mí, aunque muera vivirá". Sus hijos Valeria y Héctor, sus hijos pol. Fernando y Romina y sus nietos Santino, Emma, Mateo y Agustín invitan a la misa al cumplirse los nueve días de su partida al reino celestial, a realizarse hoy a las 20,30 hs. en Catedral Basílica.

CRUELLAS DE TARGA, PEPITA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/19|. "Aquellos que nos han dejado, no están ausentes sino invisibles. Tienen sus ojos llenos de gloria fijos en los nuestros llenos de lágrimas". Sus sobrinos Luis, Viviana, María del Huerto, María Laura, Emmanuel y Mariano participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CRUELLAS DE TARGA, PEPITA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/19|. Sus sobrinos María Elena y Lisandro Mansilla, Teresa Targa, Olga Zulema y Juan Carlos Targa y sus respectivas familia participan con dolor su fallecimiento.

CRUELLAS DE TARGA, PEPITA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/19|. Su prima Martha Cruellas, sus sobrinos Gustavo y Fernanda Díaz Cruellas, María Irlanda Cerrizuela y sus sobrinos nietos Lisandro y Joaquín Díaz Cruellas participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CRUELLAS DE TARGA, PEPITA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/19|. Guido Gallego, Cristina Ruchelli y sus hijas participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CRUELLAS DE TARGA, PEPITA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/19|. Ramón Passone, María Elena Urrere de Passone, sus hijos Ricardo, Pablo, Roberto y sus respectivas flias. participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CRUELLAS DE TARGA, PEPITA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/19|. Silvia: sentimos profundamente la muerte de tu mamá, "la Sra. Pepita". Nos unimos en t tristeza y sabes que siempre puedes contar con nuestra sincera amistad. Tus ex compañeras Promoción 1968 de la Escuela Normal Dr. José B. Gorostiaza participan con profundo dolor la partida de tu querida mamá. Sus restos serán sepultados el día 6/7/19 en el cementerio Jardín del Sol.

CRUELLAS DE TARGA, PEPITA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/19|. Ricardo Passone, Teresita Simón, sus hijos Luciana, Santiago y Tomás participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CRUELLAS DE TARGA, PEPITA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/19|. Pepita, mujer excelente en todo sentido de la palabra; madre, esposa, amiga y generosa compañera. Hoy se fuiste a encontrar con tu amor. Solo me queda decirte que lloro tu partida y acompaño con cariño a tus hijos. Virginia Carnielli de Jozami y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CRUELLAS DE TARGA, PEPITA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/19|. En el desempeño de su tarea docente puso siempre comprensión y excelencia. En la vida familiar fue exacta brújula orientada con inmenso amor. En la amistad un ser maravilloso que supo dar y recibir. Te extrañaremos muchísimo Pepita. María Teresa Zanoni de Giannoni e hijos.

CRUELLAS DE TARGA, PEPITA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/19|. Mercedes Gómez (Puqui) y flia., Manuel Gómez (Manolo) y flia. despiden a su querida tía Pepi y abrazan fraternalmente a su familia.

CRUELLAS DE TARGA, PEPITA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/19|. Carlos A. Gómez Abram, su esposa Alcira María Truol, sus hijos María Eugenia Gómez Truol, María Gabriela Gómez Truol de Elías y Darío Elías Cesoni participan con mucho dolor el fallecimiento de su querida Tía Pepi. Elevan oraciones en su querida memoria.

CRUELLAS DE TARGA, PEPITA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/19|. Lía Irene Berttuzi de Gómez Abram y sus hijos Fernando y Javier participan con mucho dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CRUELLAS DE TARGA, PEPITA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/19|. A nuestra amada Pepita, Pepi como te llamabamos hijos y nietos. Fuiste un ejemplo de vida para cada uno de nosotros,, supiste darnos y demostrarnos un amor incondicional ; ahora, has ido a reunirte con tu amado esposo, y nos dejas un gran vació en nuestros corazones. Te amamos tus hijos, y nietos a quienes hicite sentir a cada uno '' Ser nieto preferido'', como ellos te decian. Rogamos Oraciones por tu eterno descanso junto a tu amado y la bendicion del Señor y la Virgen a la cual le pedias por cada uno de nosotros. Tus hijos, nietos y bisnietos.

CRUELLAS DE TARGA, PEPITA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/19|. Sus ex alumnas de la promoción 1962 de la Escuela Normal “Dr. José Benjamín Gorostiaga participan con mucho dolor su fallecimiento y acompañan a su querida familia elevando oraciones por su descanso en paz.

CRUELLAS, PEPITA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/19|. Sus hijos Silvia, Eli, Liliana, Oscar, hijos pol. nietos, bisnietos y demás fliares participan su falleicmiento y sus restos serán inhumados en el cementerio Jardín del sol a las 9 hs. casa de duelo sv. L.B. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

GÓMEZ, NAZARIO EDGARDO (Pocho) (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/19|. Lic. Pura Terribile de Ugozzoli y familia participan con profundo dolor su partida a la Casa del Señor. Ruegan por el eterno descanso de una persona de bien con principios y valores inclaudicables

LEDESMA VDA. DE SORIA, TERESA LUCIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/19|. Radio Taxi Nueva Mitre junto a la gerencia, personal administrativo, operadores, telefonistas, propietarios y demás compañeros acompañan su partida.

RUIZ, RUBÉN WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/19|. "Bienaventurados los mansos, proque ellos recibirán la tierra por heredad". Su hermano Segundo Héctor Ruiz, su esposa Elena Queirolo, sus hijas Vanesa Ruiz Queirolo y flia. María Alejandra Ruiz Queirolo y flia y Karina Ruiz Queirolo participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RUIZ, RUBÉN WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/19|. Padre Querido: Hoy nos toca despedirte de esta vida conun gran dolor, pero ssbiendoque vos ya estas tranquilo y en paz protegiendonos desde tu cielo: Tus Hijos Claudia, Adriana, Sandra, Maria, Lorena, Pedro, Gaston y Eugenia. Que sus restos son velados en la Sala del Plata Saenz Peña Nº 371 y seran sepultados a las 17:00 Hs en el Cementerio La Misericordia.

RUIZ, RUBÉN WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/19|. Que Brille para ti la luz que no tiene fin tu hija que te quiere Ama Sandra Ruiz , tus nieto Yohana, Emanuel Jorge y Maxi. Tus restos son velados en Sala Del Plata Peña 371 y Seran sepultados las 17:00 hs.

RUIZ, RUBÉN WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/19|. Papilo querido medejas un vacio inmenso , solo me alivia saber que ya no sufres tu hija Lorena Ruiz , tu yerno Dario tus nietos Luis , Facundo , Viki, Santi, Luz tu nieta Politica Gime tus restos son velados en la Sala del Plata, Saen Peña Nº371.

ÁLVAREZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/19|. Papilo, tata, estas en nuestros corazones y el amor que sentimos llega hasta donde estés. Su esposa Petty Buttazzoni, hijos Chiqui, Gaby, nietos Florencia, Juan, Azul, Martín, Rocío, Natalia, sus queridos bisnietos Valentín y Luján invitan a la misa hoy a las 20 en la Pquia. Santiago Apóstol, La Banda, al cumplirse seis meses de su fallecimiento. Que descanse en paz.

LEDESMA, ELENA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/19|. Mamita querida, cada día duele tu ausencia, te extrañamos siempre. La flor más bonita que yo conocí. "El Señor es mi pastor nada me puede faltar". Te recordaremos siempre, tus hijos Pamela, Darío y Diego. Recordando los seis meses de tu partida se ralizará la misa hoy a las 20,30 hs. en Catedral Basílica.

IBARRA VDA. DE MASFERRER, GERÓNIMA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/19|. Sus hijos, nietos y tataranietos agradecen la atención a nuestra madre a los Dres.: Víctor Moukarzel, Carlos Valdez, Dr. Antonio Banegas y personal del Sanatorio San Roque; Anita y cuerpo de enfermeras y personas seguridad, Julio Caro, José Caro por servicios brindados a nuestra querida madre, Gerónima Masferrer.

IBARRA VDA. DE MASFERRER, GERÓNIMA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/19|. Su hija Gladys de Guzmán, sus nietos Raúl Guzmán y Noemí; Adriana y Rubén; Silvia y Luis Tevez; Ramón y Adela; David Guzmán y Lili; bisnietos Fabian, Nicolás, Juan y Martín Farras; José Luis y Andrea; Pablito y Maru; Noelia, Fabián, Joaquín y Noelia; Lucía, Nacho, Santiago, Exequiel Guzmán; Cecilia y Juanjo; Florencia y Nahuel; Fernando y Antonella; tataranietos Nahir, Yael, Tobías, Jeremías, Milena, Gimena, Luján, Julieta, Lisandro y Augusto; Isabella y Felipe la recuerdan con cariño, al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

IBARRA VDA. DE MASFERRER, GERÓNIMA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/19|. Su hija Elsa Masferrer, su esposo Rubén Gerez, nietos Alfredo, Adi, Patricia, Cristian y Cecilia; bisnietos Camila, Leandro y Julián la recuerdan con amor al cumplirse nueve días de su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

IBARRA VDA. DE MASFERRER, GERÓNIMA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/19|. Su hija María Luisa y su esposo Carlos; nietos Verónica, Diego, Germán, Melina, Mauro, Nacho; bisnietos Selemme, Agustina, Alma, tataranieta Azul, Kiara la despiden con cariño al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

IBARRA VDA. DE MASFERRER, GERÓNIMA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/19|. Su hijo Ricardo y su esposa Cristina, nietos Ricardo y María José, María Eugenia y Riki; bisnieto Lorenzo la despiden con cariño al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

IBARRA VDA. DE MASFERRER, GERÓNIMA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/19|. Su hijo Juan Carlos, su esposa Silvia, nietos Nahiara y Lucas; Joaquín y Paula; bisnieta Mía la despiden con cariño al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

IBARRA VDA. DE MASFERRER, GERÓNIMA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/19|. Su hijo Julio y esposa Norma; nietos Fernando y Lourdes; bisnieto Octavio la despiden con cariño al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

IBARRA VDA. DE MASFERRER, GERÓNIMA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/19|. Su hijo Antonio y Victoria; y Ramona Masferrer, te extrañamos madre y te despedimos con profundo dolor al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

IBARRA VDA. DE MASFERRER, GERÓNIMA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/19|. Su nieto Jorge y Cristian Torres y respectivas familias. Elevan oraciones en su memoria.

IBARRA VDA. DE MASFERRER, GERÓNIMA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/19|. Sus nietos Villalba Masferrer Mabel y Jorge; Miriam, Fernando y María; Claudia y Edgardo; María Inés y Daniel; Ariel y Liliana; Ramón y Gisele y Ely con sus respectivas familias la despiden con profundo dolor.

IBARRA VDA. DE MASFERRER, GERÓNIMA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/19|. Su hija Nilda y su esposo Bernardo; sus nietos Edgardo, Diego y Estefi; Mariela y Claudio; Viviana; bisnietos Mailén, Daiana, Braian, Abril, Celene, Nicolás, Fátima, Benjamín la despiden con cariño al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

ARCE, RAMÓN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/19|. Su esposa Chavela Sanchez, sus hijos Lucas, Maria, Hijo politico Diego, Rocio, Su Nieto Mateo y demás familiares sus restos fueron inhumados EN EL CEMENTERIO CRISTO REDENTOR FERNANDEZ. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

ARCE, RAMÓN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/19|. Su prima Carmen Alicia Correa, sus sobrinos Leandro y Neliné Peiretti lo despiden con cariño y acompañan en el dolor a su esposa Chabela y a sus hijos Lucas y Florencia Arce. Ruegan oraciones en su memoria y pronta resignación para sus fliares. "Que brille para él la luz que no tiene fin".

ARCE, RAMÓN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/19|. Sus primos políticos María Rosa y Lucho Infante y familias participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su descanso eterno.

ARCE, RAMÓN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/19|. Intendente de la ciudad de Fernández, Dr. Victor Araujo, miembros del Departamento Ejecutivo y del H.C.D, obreros y empleados municipales participan con dolor el fallecimiento del padre de la Contadora María Florencia Arce .

ARCE, RAMÓN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/19|. CPN. Juan D, B. Roitman, su esposa Norma Mazzuchini sus hijos Leonardo y Javier Roitman, participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

ARCE, RAMÓN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/19|. La comunidad educativa toda del Instituto Nuestra Señora del Rosario, acompaña en este momento de dolor a su esposa, Sra. Isabel Sánchez de Arce, ex y primera rectora de la institución, a sus hijos, exalumnos de esta casa de estudios, C.P.N María Florencia y Prof. Lucas Rodrigo, a su sobrina ahijada Prof. Annabella Monti. Se elevan oraciones al Altísimo y rogamos por el eterno descanso de Tito, que se nos adelantó en el camino. Camina hacia la luz y abraza con el alma a tu flia. que tanto te ama, brindándoles el consuelo necesario para continuar, en este camino de la vida.

ARCE, RAMÓN ALBERTO (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/19|. Enrique Cazzaniga y Tota Filippa, sus hijos Quique, Gabriela, Eugenia y Ricardo acompañan a su querida amiga Chabela, Lucas y Florencia en este doloroso momento. Que brille para Tito la luz que no tiene fin.

ARCE, RAMÓN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/19|. CPN. Sara LLugdar de Azar y sus hijos Emile, Felipe y Yanina participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

ARCE, RAMÓN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/19|. Arquitecto Ricardo Araujo y familia participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por la pronta y cristiana resignación de la familia.

ARCE, RAMÓN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/19|. Te recordaremos con mucho amor; gracias por habernos brindado tu cariño y hacer de nuestra infancia una etapa feliz. Tus sobrinos Annabella y Federico Monti, Gringo Monti, Lucas, Benja y Emiliano Olivares Monti participan su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

ARCE, RAMÓN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/19|. Su amigo Oscar Sterling, su esposa Margarita Pappalardo, sus hijos: José, Luciana y Camelia Sterling participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ARCE, RAMÓN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/19|. Querido del alma, nos dejas un vacío inmenso en nuestras vidas. Estamos seguros que tu alma buena nos guiara por la senda de paz, ayúdanos a vivir con tu ausencia! Su esposa Isabel Sánchez, sus hijos: Lucas Rodrigo y María Florencia, hijos políticos Diego Guillen y Roció Ruiz, su amado nieto Matteo participan con hondo dolor su partida de este mundo. Descansa en paz.

ARCE, RAMÓN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/19|. Mi querido hermano te llevaremos en nuestro corazón. Besos al cielo. Tu hermana Graciela, tu cuñado Ramón tus sobrinos Ana Carolina, Ado Rafael y María Mercedes, participan con gran dolor su fallecimiento.

ARCE, RAMÓN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/19|. Querido Tito, nos dejas tantas enseñanzas de vida que nunca te olvidaremos. Su suegra Lina, su cuñada Cristina de Kalala, sus hijos Ariel y Silvina participan con hondo dolor su partida al Reino de los cielos.

ARCE, RAMÓN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/19|. Sus amigos Teresita Chemez, Quique Caldera, Tony Leguizamón y sus hijos David, Melina y Daniela participan su fallecimiento y ruegan por la pronta resignación de su esposa Chabela e hjos Lucas y Florencia como de toda la familia.

ARCE, RAMÓN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/19|. Familia Corbalán: Juanjo, Julia, Niní y abuela Juana Escalada, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciónes en su memoria y por su eterno descanso.

ARCE, RAMÓN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/19|. Que brille para el, la luz que no tiene fin. Hugo Santillán y familia participa con profundo dolor el fallecimiento del amigo Tito y acompaña a su familia en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

ARCE, RAMÓN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/19|. Su amigo y amigo de la familia Luis Alberto Fernández (lucho), esposa, hijos y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ARCE, RAMÓN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/19|. Dr. Ricardo Alberto Leguizamón, participa con dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

ARCE, RAMÓN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/19|. Misael Paz, su esposa Silvia Abraham y sus hijos Martin y Gerardo y sus respectivas familias y Luciano Paz despiden con hondo pesar a su amigo Tito y acompañan a su esposa e hijos en tan doloroso momento.

ARCE, RAMÓN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/19|. Maribel Carol de Parra y familia lamentan su fallecimiento y acompañan a sus familiares con todo cariño ante tan irreparable pérdida especialmente a Chavela y sus hijos, Que brille para el la Luz que no tiene fin.

ARCE, RAMÓN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/19|. Enrique García, su esposa Sonia Martínez e hijos y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ARCE, RAMÓN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/19|. Juan Prados Rodríguez, esposa Victoria Estela, hijos, Fernando, Luis, Marisol, Eduardo y Ricardo, hijos políticos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria y por la pronta resignación de toda su familia.

ARCE, RAMÓN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/19|. Yo soy la resurrección y la vida el que cree n mi aunque haya muerto vivirá y todo el que esté vivo jamás morirá. Sara LLugdar y sus hijos Emily. Felipe y Yanina participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ARCE, RAMÓN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/19|. Victoria Spampinato; Sara Llugdar de Azar y familia; Eduardo Elean y flia, Daniel Ahuat y flia, Miguel A. LLugdar y flia, Mirta Llugdar e hija, Olga Llugdar y flia y José R. Llugdar y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

ARCE, RAMÓN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/19|. su amigo, José Luis Cazzaniga y familia, participan profundamente su fallecimiento y acompañan a sus seres querido en el dolor y la oración.

HALLAK, EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Que el Señor te lleve al lugar que te tiene reservado en el cielo por ser tan buena persona y excelente hijo. Victoria Spampinato; Sara Llugdar de Azar y familia; Eduardo Elean y flia, Daniel Ahuat y flia, Miguel A. LLugdar y flia, Mirta Llugdar e hija, Olga Llugdar y flia y José R. Llugdar y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

YARYES, MARÍA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/19|. CPN. Juan D, B. Roitman, su esposa Norma Mazzuchini sus hijos Leonardo y Javier Roitman, participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

YARYES, MARÍA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/19|. Autoridades, docentes y alumnos de la Escuela Piloto Nº 1 "Maximio S. Victoria" participan y acompañan en el dolor por la pérdida de la madre al Profesor Jorge Pappalardo y profesora Verónica Santucho y elevan oraciones en su memoria y por su eteno descanso.

YARYES, MARÍA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/19|. Arquitecto Ricardo Araujo y familia participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por la pronta y cristiana resignación de la familia.

YARYES, MARÍA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/19|. "Siempre la recordaremos con inmenso cariño doña Negrita".Teresita Chemez, Quique Caldera y Tony Leguizamón, sus hijos David, Melina y David participan el fallecimiento de la mamá de sus amigos entrañables y ruegan oraciones en su memoria.

YARYES, MARÍA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/19|. El Rotary Club de Fernandez y sus clubes juveniles Rotaract e Interact participan con dolor el fallecimiento de la madre de su socio Jorge Pappalardo, Ruegan oraciones en su memoria.

YARYES, MARÍA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/19|. Dr. Ricardo Alberto Leguizamón, participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su amigo Jorge y ruega oraciones en su memoria.

YARYES, MARÍA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/19|. Victoria Spampinato; Sara Llugdar de Azar y familia; Eduardo Elean y flia, Daniel Ahuat y flia, Miguel A. LLugdar y flia, Mirta Llugdar e hija, Olga Llugdar y flia y José R. Llugdar y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.