El gobernador Zamora y la intendente Fuentes dejaron habilitada oficialmente la Feria Artesanal

06/07/2019 - 00:40 Santiago

El gobernador de la provincia, Dr. Gerardo Zamora acompañado de la exgobernadora y actual diputada nacional, Dra. Claudia de Zamora. y la intendente de la ciudad, Ing. Norma Fuentes, encabezaron la inauguración oficial de una nueva edición de la Feria Artesanal que se desarrolla en el predio de Changolandia del Parque Aguirre en el marco de los festejos por los 466º aniversario de la “Madre de Ciudades”.

También asistieron el vicegobernador, José Emilio Neder, entre otras autoridades y funcionarios provinciales y municipales.

La feria cuenta con más de 400 artesanos, puestos de comidas regionales y música en vivo, con homenajes a figuras destacadas de la cultural santiagueña.

El gobernador Zamora y la Dra. Claudia de Zamora fueron recibidos con innumerables muestras de afecto por vecinos y turistas que se dieron cita.

El primer mandatario provincial dijo que la Feria “es un hito importante junto con otros hechos de julio; ojalá que tenga el éxito de años anteriores, y mucho mejor. Ojalá que los turistas que nos visiten y el público en general disfruten de este atractivo que brinda múltiples opciones”.

Finalmente adhirió al deseo de la intendente, de “que la campaña electoral no ensucie la ciudad; hay otros mecanismos cada vez más modernos para hacerlos, no ensuciar paredes ni propiedad privada”.

La intendente Norma Fuentes, expresó que “la feria es un lugar de venta de productos regionales, y hemos buscado que todos tengan la posibilidad de estar, poniendo siempre un plus para que se consolide este espacio que hace 15 años se realiza”.

“Mantengamos la limpieza, y en particular quiero agradecer porque el año pasado hubo elecciones para intendente y no se pintó la ciudad, y ahora pedimos lo mismo que no se pinte la ciudad que se mantenga limpia, que se vea el clima de limpieza, de festejos como una casa de todos que se prepara para recibir a los visitantes”, dijo.

Respecto de las actividades organizadas para el resto del mes, dijo: “Hemos planificado la feria, la marcha de los bombos, la vigilia del 24, el día del amigo, y una serie de actividades para mostrar el Santiago moderno que se ha construido en la gestión del Dr. Zamora, como las torres, y lugares histórico como el Mercado Armonía”.