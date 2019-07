Campo Gallo invita a todos a su “6º Festival de Doma y Chamamé”

06/07/2019 - 01:06 Interior

Por sexto año consecutivo el campo “Virgen del Carmen” será el escenario este domingo 7 de una fiesta nacional y bien popular, como anticipo del Día de la Independencia.

El Festival de Doma y Chamamé mostrará lo mejor de la jineteada y la música del litoral con representantes de todo el país.

Los participantes de Santiago, Salta, Formosa, Chaco, Corrientes, Santa Fe y Córdoba ya peregrinan hacia el norte de la provincia con sus respectivos equinos, preparados para la fiesta que dará comienzo mañana a las 10.30. Desde el inicio, con el valor de la entrada se harán sorteos de importantes premios. En tanto para los participantes de las jineteadas el monto a repartir es de 20 mil pesos. Entrada general: $200.

El capataz de campo será Gustavo Vilches (Córdoba), y apadrinarán el campo Mauricio Collazo, Sergio Barrera y Julián Vílchez. Para jurar se llegarán de Chaco, Joaquín Ayala y de las tierras serranas de Córdoba, Walter Quinteros. Por el lado de la fiesta, el animador será David Sosa (Tucumán) y Luis Rodríguez (Formosa), y el payador elegido para la ocasión es Miguel Julián (Tucumán).

Las tropillas más importantes de la región serán las protagonistas del día: La Nochera de Gustavo Vílchez y El Simbol, de Mauricio Collazo, con más de 40 montas que van a participar en 4 categorías: Crines, Grupa, Bastos con Encimera Lisa y Cuero Tendido Estilo Uruguayo.

También habrá participación de 3 montas especiales interprovinciales de primer nivel: Javier Hernández (Salta) vs. El Canario - Vílchez (Bastos), Gustavo Leal (Formosa) vs. “El Chacarero” - Vílchez (Crines); y Paúl Vilchez (Córdoba) vs. “El Bandido” - Vílchez (Grupa).

Espectáculo musical

Los primeros en subir a escena serán las academias “El Sacháyoj” y “Alma de nuestras raíces”.

Luego de ellos, el despliegue musical hará bailar a todos los presentes con las actuaciones de

El Skape, Diego García, Milton Gutiérrez, Los Príncipes del Chamamé, “El Potro” Nahuel Corbalán y la visita especial de “Pochi” Chávez.

Un espectáculo para toda la familia, para anticipar la fecha patria de la Independencia con costumbres campestres arraigadas a la nuestra identidad nacional. l