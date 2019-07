El Ferro tendrá su primera filial en Buenos Aires

06/07/2019 - 01:36 Deportivo

Garín, partido de Escobar, albergará a la primera filial de Central Córdoba en Buenos Aires. La iniciativa es de Gustavo Colman, un fanático ferroviario oriundo de esa localidad bonaerense. De vacaciones en Santiago, Gustavo visitó EL LIBERAL y contó su pasión por el Ferro.

“Empecé a venir a Santiago hace más de 20 años porque conocí a Cecilia, mi mujer, que tiene la familia acá. Venimos todos los años. Y Miguel, un primo de mi señora, me empezó a invitar para ir a la cancha. Yo me sacaba fotos cuando iba de infiltrado a los partidos en Buenos Aires y se las pasaba a Miguel o Cecilia. Ellos las subían a los grupos y se hizo como una cábala. Me sorprendió la gente de Central que me fue tomando mucho cariño. Le decían a Miguel ‘decile a tu primo que sí o sí tiene que estar, por cábala’”, manifestó

Luego agregó: “Este último tiempo ya veníamos manejando la posibilidad de armar una filial. Ahora me vine unos días de vacaciones y apenas llegué me acerqué al club para asociarme y estuve asesorándome. Los chicos de Ferromanía me dieron un obsequio y me recibieron muy bien”.

“Tiene que tener un mínimo de 15 socios y un local habilitado, eso ya lo tenemos visto. Allá hay mucha gente de Central, santiagueños que viven allá. En Garín hay bastantes, en Campana también hay una agrupación, en José C. Paz también hay muchos santiagueños, toda la zona sur de la provincia. Yo ya me estoy poniendo en contacto con todos ellos”, añadió Gabriel.

Sobre el nombre de la filial, Colman dijo que “todavía no lo pensé, pero filial Buenos Aires o zona norte puede ser”.

Gustavo reconoció que también es hincha de River, pero “quedó de lado”. Y contó una de las mayores locuras que hizo por Central Córdoba, para la primera final del reducido ante Sarmiento de Junín: “Por Central hago cosas que nunca hice por River, como viajar a todos lados. Contra Mitre me escapé y me vine. En la primer final contra Sarmiento me debían un día y pedí ese sábado. Yo trabajo de noche, trabajé el viernes a la noche y me vine en avión el sábado. No había vuelo directo a Santiago y saqué a Tucumán. Cuando llegamos no se podía aterrizar por la niebla, nos mandaron a Córdoba y de ahí otra vez a Buenos Aires. Había un vuelo a Santiago a las 16 y me cambiaron el pasaje para ese vuelo. Llegué a las 18 al aeropuerto, me esperaron y llegué 18.30 a la cancha, justo habían cerrado la puerta en la Santa Fe y no dejaban pasar a nadie. No sé de cómo abrieron otra vez y logré entrar. Siempre me junto con los chicos de La Castelli”.l