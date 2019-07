Iván Escobares, es el nuevo refuerzo de Mitre

06/07/2019 - 01:40 Deportivo

Con el objetivo de ganar protagonismo en la próxima temporada del Nacional B, Mitre sigue incorporando futbolistas a su plantel. En las últimas horas se confirmó la contratación del delantero Iván Escobares, quien ayer selló su vinculo con la institución y luego sumó su primera práctica con el plantel que conduce el entrenador Gabriel Gómez.

Escobares, de 23 años de edad, llega desde Juventud Unida Universitaria de San Luis, donde el semestre pasado jugó el Federal A. De hecho, el centro delantero jugó toda su carrera en esta institución, donde debutó en la temporada 2016, cuando Juventud disputaba el Nacional B.

Con el arribo del juvenil, Mitre incorporó quince futbolistas, si se toma en cuenta las contrataciones de Luis Ojeda (arquero), Jorge Scolari, Lucas Márquez, Rodrigo López Alba, Juan Marital, Lucas Ceballos, David Valdez, Mauro Maidana (defensores), Exequiel Beltramone, Guillermo Farré, Diego Auzqui (mediocampistas) y Agustín Verdugo, Leandro Lencinas, Adrián Toloza y Escobares (delanteros).

De todas formas, allegados al cuerpo técnico anticiparon que con el correr de los días se irán conociendo otros refuerzos.

En cuanto a lo deportivo, el plantel practicó ayer a doble turno. La primera sesión se desarrollo en las instalaciones del club Old Lions, mientras que por la tarde trabajaron en el predio de la localidad de San Marcos. Hoy, el grupo entrenará por la mañana y luego serán licenciados hasta el lunes.

Luego del entrenamiento, el mediocampista Guillermo Farré dialogó con la prensa y palpitó el juego que sostendrán por Copa Argentina, ante Estudiantes de La Plata, el próximo sábado 20.

“Tengo conocimiento del rival, que tiene un gran profesionalismo desde su conducción y el cuerpo técnico (comandado por Gabriel Gómez). Tenemos que ser inteligentes, trabajarlo y lograr la victoria”, resaltó el experimentado futbolista.

Al momento de expresar el motivo del cambio de club, Farré detalló que se dieron “un conjunto de aspectos”.

“Siempre es importante la predisposición del técnico, que me llamó para decirme que necesitaba de mi servicio. También hablé con el presidente, me comentó sus intenciones y describió el crecimiento de Mitre, con la ilusión de pelear nuevamente un torneo de Ascenso. Se sumaron al desafío de venir a una ciudad que no conocía y que tiene todo para crecer”, finalizó el volante que viene de perder la posibilidad de ascender a Primera División, con Sarmiento de Junín.l