Teté Coustarot y el aborto: “Tengo una clara solidaridad de género”

06/07/2019 - 20:57 Pura Vida

“Yo tengo una clara solidaridad de género”. Así respondió, en una entrevista con EL LIBERAL, la periodista y conductora televisiva Stella Maris Coustarot, “Teté” para todos, cuando fue consultad su opinión sobre el aborto.

La prestigiosa modelo argentina estará hasta hoy en Las Termas de Río, ciudad a la que concurrió como invitada especial para la gala de los Martín Fierro Federal 2019, premios que se entregaron anoche en el Hotel Amerian Carlos V, de la “Ciudad Spa”.

¿Cuál es su postura acerca del aborto, un tema tan discutido en estos últimos tiempos?

Yo tengo una clara solidaridad de género. Yo pienso siempre que la ley tiene que contemplar la posibilidad de la protección a acechos. Los hechos están, son irrefutables. Así que, esa es mi posición.

¿Cómo ve el trabajo que realizan distintas organizaciones sociales en la búsqueda permanente de la reivindicación de los derechos de la mujer?

Es un tema de todo. No solamente lo tienen que hacer lugares específicos. Cada vez se está tomando mayor conciencia de lo que somos, del universo femenino y de todo lo que, realmente, ahora hay toda una mirada nueva puesta sobre el machismo, que es algo que está muy incorporado en la Argentina, incorporado naturalmente. Es bueno hacer reflexiones y parar y decir ‘bueno, vamos a hablar y esto, a lo mejor, no es la forma en que debemos tratarnos’. Que los hombres también se den cuenta que hay muchas cosas que a las mujeres no nos gustan simplemente, que tienen que rever también en el trato y la mujer también explicárselo al hombre.

Protagonismo de la mujer en los medios

Teté, en su entrevista con EL LIBERAL, también habló acerca del protagonismo de la mujer en los medios de comunicación en la Argentina. “Me parece lo justo y necesario que todavía tenga tanto protagonismo porque si analizamos, salvo en los noticieros que por ahí aparece una pareja, pero después la mayoría siguen siendo hombres, en las radios siguen siendo hombres. Yo trabajo en Radio 10 y soy la única conductora femenina de toda la radio. Me parece que cada uno va teniendo el lugar que se va ganando con el trabajo y con la responsabilidad no por el hecho de ser mujer, por supuesto’, resaltó.