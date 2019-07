Mateyko: “Yo amo a Santiago del Estero”

06/07/2019 - 22:02 Pura Vida

“A mí me dio mucho Santiago del Estero. Yo amo a Santiago del Estero por razones personales, familiares y profesionales”.

Son palabras, cargadas de emoción, de Juan Alberto Mateyko, que las expresó en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL momentos previos a la entrega de los Martín Fierro Federal, gala que se concretó anoche en el Hotel Amerian Carlos V, de Las Termas de Río Hondo.

Sobradas razones tiene el legendario locutor y conductor televisivo para expresar abiertamente su enamoramiento con nuestra provincia.

“En el 2013 gané el Martín Fierro Federal de Oro. En el 2017 obtuve otros dos Martín Fierro: Mejor Conductor y Mejor Programa. Ahora (por anoche) estoy nominado al Martín Fierro como Mejor Conductor en Radio y como Mejor Programa de Radio”, resaltó en el Museo del Automóvil, en donde, pasado el mediodía de ayer, se realizó el acto de entrega de los diplomas a los ternados en los rubros Radio y TV.

Crecimiento

“Ha crecido mucho Santiago, ha crecido mucho Las Termas. He ido muchas veces, estuve en eventos artísticos con delegaciones artísticas y me encontré con una hotelería impresionantemente bella”, destacó, en una entrevista concedida a EL LIBERAL.

“Las Termas no es para quedarse dos días. Me encanta el agua, la revitalización que tiene ese lugar y me encanta la desintoxicación de ese lugar y, sobre todo, la bondad que tiene la gente”, remarcó el profesional.

Mateyko contó que sigue trabajando y generando contenidos en donde la actualidad siempre está presente, más allá de la música, el entretenimiento, la reflexión.

Felicidad

Está feliz por el gran momento profesional por el que atraviesa y por el permanente contacto que tiene con la gente. “Soy una persona que agradece constantemente las muestras de afecto que recibo a diario de parte de la gente. Me siento una persona afortunada por todas las cosas bellas que me han pasado en la vida”. remarcó Mateyko a EL LIBERAL.