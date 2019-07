Peluquero invitó a la ex a una fiesta en el norte y la torturó en dos casas distintas

07/07/2019 - 03:19 Policiales

Un peluquero fue condenado a dos años de prisión en suspenso, un mes y medio después de organizar una fiesta en su casa, en cuyo transcurso fue artífice de un “festival” de insultos y golpes que lo sufrió en carne propia su ex pareja.

La pena fue resultante de un juicio abreviado entre la fiscal Cecilia Gómez Castañeda y la defensa de Iván Serrano, imputado por “amenazas simples y lesiones leves en concurso real de delitos” en perjuicio de Luciana Graciela Paz.

El epicentro del bochorno fue una vivienda ubicada en calle 113, manzana K, lote 9, Bº Primera Ampliación Borges.

Gómez Castañeda y Gustavo Zavalía reconstruyeron el incidente del 19 de mayo a las 22.

La cronología

Tipo 4:30 de la madrugada, Serrano empezó un rosario de insultos a la joven por él mismo invitada.

“No te hagas la pícara. Sos una viva. Sos una p... y dejá el celular”. Al parecer, el muchacho se ofuscó al descubrir que Paz enviaba y recibía whatsapp, sin que él alcanzara a intuir sobre él o la destinataria.

No conforme con el insulto, se acercó y le advirtió suavemente al oído. “Más vale que te calles y no digas nada. Cuando todos se vayan te voy a mostrar cómo son las cosas”.

Tres horas después, Serrano no cuidó ya las formas y todos los invitados fueron partícipes del despecho en su máximo esplendor.

“Basura. Seguro que te estás mandando mensajes con tu machito. Dejá ese celular hdp”, bramó.

Al ver que toda la gente emprendía la retirada, Paz no fue menos y enfiló hacia una habitación para recoger sus cosas.

Por detrás llegó Serrano y cerró la puerta. Comenzó a golpearla a cachetadas y trompadas al estómago, increpándola: “No te vas a ir de aquí. Siempre me haces lo mismo. Siempre provocas para que yo actúe así. Me haces pasar vergüenza”.

Justo la amiga de Paz abrió la puerta y Serrano la empujó y prosiguió con los golpes a la ex, con trompadas, pellizcones en la espalda y el cuello. “No te vas a ir de aquí p...”, insistió.

La víctima aprovechó la aparición de su amiga para salir corriendo hacia la vereda, aunque igual fue alcanzada por Serrano.

La golpeó de una trompada en la nuca y Paz se estrelló contra el portón.

Fue tal el alboroto que los amigos lo insultaron malamente y la damnificada cruzó la calle y buscó refugio en una casa vecina. Sin embargo, en la puerta la neutralizó Serrano, sujetándola fuertemente del cabello. Terciaron amigas y madres y la chica pudo entrar a la casa.

Cero frenos, Serrano también invadió la vivienda y fue a una habitación. Volvió a tomarla del cabello y la arrastró por el piso.

“Te voy a encontrar. Esto no va a quedar así. Sé los lugares en donde andas y dónde tomas el colectivo. Te voy a hacer pedazos el celular. Y las cosas del profesorado. Hasta que no te desfigure, no te voy a dejar tranquila. Sos una p... Sos una cualquiera. Andas con tu machito y no sirves”.

Ya cuasi sosegado, dejó la casa y afuera pateó la moto de un amigo. Aparecieron los policías y Serrano redireccionó su furia.

“Nadie me va a hacer nada. Nadie me va a llevar. Váyanse de aquí. Son unos p... y giles”.