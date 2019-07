Para Dani Alves, no tendrán una final sencilla esta tarde

07/07/2019 - 03:51 Deportivo

Daniel Alves, capitán de la selección brasileña, afirmó que necesitarán de un gran esfuerzo para conquistar el título de la Copa América.

“‘Vamos a colocar todo de nuestra parte para lograr nuestro objetivo conscientes de que tenemos que hacer un esfuerzo tremendo para conquistar el título”, aseguró el jugador del París Saint Germain (PSG) francés en una rueda de prensa en el estadio Maracaná de Río de Janeiro en vísperas de la final de la Copa América.

Alves descartó el supuesto favoritismo de Brasil y negó que ya se sienta celebrando el título como capitán de la “Canarinha”.

“Aún no me lo imagino. No es nuestra preocupación. Quiero quedar marcado no por levantar el título y sí por conquistarlo. Ése es nuestro principal objetivo, pero conscientes de que tenemos que tener respeto por el rival y mucho cuidado en el partido”, aseguró el lateral que puede festejar su título número 40 esta tarde.