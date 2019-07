Aldo Araujo, un extremo derecho que se podría sumar

07/07/2019 - 03:52 Deportivo

A Central Córdoba le está costando, y mucho, este mercado de pases, su primero en Superliga. Y uno de los principales inconvenientes que está teniendo el “Ferro” está vinculado a los delanteros. Por ahora se incorporaron Nicolás Miracco y Juan Pablo Ruiz Gómez, pero el entrenador Gustavo Coleoni pretende tres atacantes más.

En las últimas horas se avanzó bastante en las gestiones que se están llevando a cabo con Talleres de Córdoba para conseguir la cesión del extremo derecho Aldo Araujo.

El correntino, de 27 años, inició su carrera en Textil Mandiyú, club en el que jugó del 2012 al 2014. Y desde el 2015 que milita en la “T”.

Araujo es el único integrante del plantel actual de Talleres que consiguió los ascensos del Federal A a la B Nacional (2015) y de la BN a la Superliga (2016). Es decir dos ascensos consecutivos, gesta que este año también consiguió Central Córdoba.

Fuentes ligadas a la institución del barrio Oeste le confiaron a EL LIBERAL que las negociaciones por Araujo se iniciaron hace varios días y hoy se encuentran muy avanzadas. Al punto tal que hay mucha confianza en el seno de la dirigencia y el cuerpo técnico de poder sumar al jugador al plantel. Teniendo en cuenta que el próximo jueves Central Córdoba viajará justamente a Córdoba para completar su pretemporada, Araujo podría sumarse directamente allí, siempre y cuando se termine de cerrar la operación.

Y hablando de cerrar operaciones, la del volante de Rosario Central, Andrés Lioi, se sigue dilatando. El jugador sigue en Rosario, a la espera de que se solucione el tema de papeles para poder sumarse al grupo. Y más allá de que en un momento se temió que la operación se cayera, hoy todo está encaminado y el “Sapo” Coleoni espera poder contar con el jugador lo antes posible.

Pero al DT lo que más le preocupa es la falta de un centrodelantero. Con la partida de Javier Rossi y Diego Jara, no quedó ningún goleador en el plantel (Araujo tampoco cumple ese rol). Y para ese puesto, la principal opción sigue siendo la de Lucas Albertengo. El santafesino, de 28 años, militó la temporada pasada en Estudiantes de La Plata, pero su pase es de Independiente, que no lo tendrá en cuenta. Y más allá de que tiene propuestas de Lanús, Aldosivi y Banfield, todavía no descartó venir a Santiago del Estero.