“Correr aquí siempre da gusto”

07/07/2019 - 04:08 Deportivo

Sea por un Argentino o por la Copa del Mundo, él siempre se llevó buenos resultados de Santiago del Estero. Ayer, Exequiel Torres volvió a ganar en la categoría Elite en “La Catedral” y confesó en diálogo con EL LIBERAL, que ésta “es su segunda casa”.

El “Negro Lima” fue el más destacado de la cuarta fecha del Argentino y se mostró feliz por este nuevo resultado que lo llena de confianza.

“La verdad que me sentí muy bien. Santiago es mi segunda casa y siempre me siento cómodo corriendo aquí. Me tratan muy bien y en la pista pude hacer la diferencia para ganar. Estoy tranquilo de cara a lo que se viene. Es lindo haber vuelto a ganar en esta pista en la que me siento siempre muy bien”, aseguró el riojano.

El piloto multicampeón nacional elogió a al circuito santiagueño: “La pista está en excelente estado, como siempre. Es para destacar el trabajo que se hace aquí en Santiago. La gente está siempre trabajando para que la pista se pueda ver y estar de la mejor manera. Es una pista excelente y da gusto venir a entrenar y a correr”, expresó.

Seguidamente, Torres confesó que se está preparando a conciencia pensando en la Copa del Mundo de Supercross, que tendrá su fecha en Santiago del Estero en septiembre próximo.

“Físicamente estoy bien. Hace poco que volví a entrenarme fuerte y sin dudas que el cansancio se siente. Pero estoy entusiasmado pensando en lo que viene. Me estoy entrenando para llegar al ciento por ciento a la fecha del Supercross que es en septiembre, aquí en Santiago del Estero. Es el objetivo”.

A su vez, el “Negro” aseveró: “‘Este es mi regreso y además de esforzarme, estoy pensando en disfrutarlo. Es muy importante para mí disfrutar cuando corro”, puntualizó.

Por último, Torres aseveró: “Esta fue una fecha importante pensando en lo que viene, pero la verdad que no corrí con presión. Fue un día muy positivo pensando en lo que viene. Creo que todo lo que pude hacer en la pista fue positivo y eso me deja tranquilo. Salí a correr con ganas y ahora lo estoy disfrutando”, cerró.