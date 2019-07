CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 8 de julio de 2019

07/07/2019 - 20:50 Cartelera

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

18.00 HUÉRFANAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?

(CONTINUACIÓN)

23.30 MI VIDA ERES TÚ

00.30 STAFF

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES





TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CULTURA: VOCES DE UN

MUNDO PLURAL

16.30 BEBÉS SALVAJES

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS





CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE





EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR





CANAL 14

12.00 RODANDO FOOD TRUCKS

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 PEDALIER

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 COPA SGO.: VÉLEZ SARSFIELD

VS. BANFIELD

17.00 FANÁTICAS

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET FEMENINO: CORONEL

BORGES VS. DEFENSORES

DEL SUD

20.00 CULTURAR TV

21.00 ARABESC

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 VIVIR SANTIAGO





CANAL 4

12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

13.00 SEGURIDAD VIAL

13.30 MUNDO TURÍSTICO

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 EXPRESS AMATEUR

17.00 CINE EXPRESS

19.00 TE QUIERO, BANDA

19.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 CONCIERTO EXPRESS

22.00 TENDENCIAS SANTIAGO

22.30 EXPRESSIONES

23.00 EN PLENITUD

23.30 BACK IN TIME





PELÍCULAS

CINEMAX

06.25 BATMAN. GOTHAM A LUZ DE GAS

07.58 HULK

10.38 EL SECRETO DE ADALINE

12.52 MÁS RÁPIDO Y MÁS FURIOSO

15.01 EL PROTEGIDO

17.03 HULK

19.43 MÁS RÁPIDO Y MÁS FURIOSO

21.51 LA MOMIA. LA TUMBA DEL EMPERADOR

DRAGÓN

23.59 CONTRAATAQUE - T. 3 - EP. 9 - VENGEANCE

- PART 9

TCM

07.15 LOST - T. 1 - EP. 25 - EXODUS - PART 3

16.58 EL JOROBADO DE NOTRE DAME II

18.01 LOS MUPPETS TOMAN NEW YORK

19.55 JUMANJI

22.00 EL POLÍTICO

TNT

08.33 LOS INCREÍBLES

10.34 SI TE CASAS... TE MATO

12.23 SWORDFISH. ACCESO AUTORIZADO

14.04 SOMBRAS TENEBROSAS

16.05 HISTORIAS CRUZADAS

18.47 HOTEL TRANSYLVANIA

20.23 HOTEL TRANSYLVANIA 2

22.00 EL CONJURO 2

SPACE

07.05 IRON MAN-HULK. HÉROES UNIDOS

08.22 HANCOCK

09.57 EL HOMBRE ARAÑA

12.05 EL SORPRENDENTE HOMBRE ARAÑA

14.36 EL SORPRENDENTE HOMBRE ARAÑA 2.

LA VENGANZA DE ELE

17.09 GUARDIANES DE LA GALAXIA

19.24 VENGADORES. LA ERA DE ULTRÓN

22.00 MONZÓN - EP. 5 - BELIEVING

23.09 INVASIÓN ZOMBIE

CINECANAL

11.00 BABE, EL CHANCHITO VALIENTE

12.30 EL PLANETA DE LOS SIMIOS

14.40 EL DIARIO DE BRIDGET JONES

16.25 MADAGASCAR 3. LOS FUGITIVOS

18.05 KINGSMAN. EL CÍRCULO DORADO

20.05 EL TESORO DEL AMAZONAS

22.00 GUERRA DE PAPÁS 2

AXN

08.00 NCIS. LOS ÁNGELES - T. 3 - EP. 9 - BETRAYAL

12.00 C.S.I. - T. 2 - EP. 17 - FELONIOUS MONK

12.55 NCIS - T. 6 - EP. 127 - LOVE & WAR

14.45 CASTLE - T. 3 - EP. 52 - ONE LIFE TO LOSE

15.40 HAWAII-FIVE-O - T. 3 - EP. 12 - KAHU

16.35 CRIMINAL MINDS - T. 13 - EP. 292 - ANNIHILATOR

17.30 NCIS - T. 6 - EP. 127 - LOVE & WAR

18.25 CASTLE - T. 3 - EP. 52 - ONE LIFE TO LOSE

19.20 NCIS. LOS ÁNGELES - T. 2 - EP. 24 - FAMILIA

20.15 C.S.I. - T. 2 - EP. 17 - FELONIOUS MONK

21.10 HAWAII-FIVE-O - T. 3 - EP. 12 - KAHU

22.05 CRIMINAL MINDS - T. 13 - EP. 292 - ANNIHILATOR

23.55 THE FIX - T. 1 - EP. 5 - LIE TO ME





A DÓNDE IR

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 376)

*LUNES 8, VELADA DE GALA POR

UN NUEVO ANIVERSARIO DE LA

INDEPENDENCIA ARGENTINA,

ACTUARÁN, A LAS 22, LOS CARABAJAL

Y LA ORQUESTA DE LA

UNSE, CON ENTRA DA LIBRE Y

GRATUITA.

*MIÉRCOLES 10, A LAS 18.30,

MASHA Y EL OSO, EN VIVO.

FÓRUM

(AVDA. PERÚ 511)

*LUNES 8, SOBRE LA AVDA. ROCA,

DE 12 A 00, LA RUTA DE LOS

FOOD TRUCKS. SE PRESENTARÁN

MUSHA DEL MONTE, IRMA,

LA BANDA DEL PETIZO Y DIEGO

GÓMEZ.

TEATRO LA CASA

(SAN LORENZO Nº 2723)

* SÁBADO 13 DE JULIO, A PARTIR

DE LAS 22, CON ROCK LOCAL,

JUAN TERRENAL, ESTONIA

Y TEDDY BUR.

* EL 20 DE JULIO, A LAS 22, PONIENDO

PRIMERA, LOS REYES DE

LA NOCHE Y RAMÍREZ CANTINA

(DE CATAMARCA)

COMPLEJO CAYOCOCO

(AUTOP.SANTIAGO-LA BANDA)

*SÁBADO 20, “LA PEÑA DE ABOLENGO”,

PRESENTA A HORACIO

BANEGAS Y MUCHOS OTROS ARTISTAS





CINES

SUNSTAR

ANIMACIÓN (ATP)

08, 09/07-13.40 (Cast) 15.50 (Cast)

18.00 (Cast)

SPIDERMAN. LEJOS DE CASA

(3D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

08/ 07 - 20:05 hs (Cast) 22:10 hs

(Subt) 00:45 hs (Cast)

LA VIDA SECRETA DE TUS

MASCOTAS 2 (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

08, 09/07 - -13:50 hs (Cast) 15:30 hs

(Cast) 17:10 hs (Cast) 18:50 hs (Cast)

ANNABELLE 3. REGRESA A

CASA (2D)

TERROR (+ 13 AÑOS)

08/07 20:30 hs (Cast) 22:35 hs

(Subt) 00:40 hs (Subt)

SPIDERMAN. LEJOS DE CASA

(2D)

ACCIÓN (+13 AÑOS)

08/07 -14 (Cast) 16.35 (Cast) 19.20

(Cast) 22 (Subt) 00.35 (Subt)

LA VIDA SECRETA DE TUS

MASCOTAS 2 (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

08, 09/07 - -14:30 hs (Cast) 16:30 hs

(Cast) 18:10 hs (Cast) 20:00 hs (Cast)

NO SOY TU MAMI (2D)

COMEDIA (+ 13 AÑOS)

08/07 - 21:45 hs (Subt) 00:00 hs

(Cast)

TOY STORY 4 (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

08/07 -14:10 hs (Cast) 16:15 hs (Cast)

18:20 hs (Cast) 20:30 hs (Cast)

22:35 hs (Cast) 00:40 hs (Cast)





HÍPER LIBERTAD

TOY STORY 4 ATP

CASTELLANO 2D 14.30-(SÓLO LUNES

Y MARTES)

CASTELLANO 2D16.00- 18.50- 21.00

- 23.10

CASTELLANO 3D 16.30- (TODOS

LOS DÍAS EXCEPTO SÁBADO Y DOMINGO)

ANABELLE 3 APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 23.20-

SPIDERMAN. LEJOS DE CASA

APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 20.00 - 22.40

CASTELLANO 3D 18.40-

LA VIDA SECRETA DE TUS

MASCOTAS ATP ESTRENO

CASTELLANO 2D 14.00-(SÓLO LUNES

Y MARTES)

CASTELLANO 2D 16.40- 18.00

CASTELLANO 3D 21.15