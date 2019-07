“SpiderMan: Lejos de casa” le ganó a “Toy Story 4”

07/07/2019 - 21:10 Pura Vida

“Spiderman: Lejos de casa” se ubicó este fin de semana primera en recaudación con US$ 93,6 millones de recaudación, en 4.634 pantallas, y superó a “Toy Story 4” que quedó segunda con US$ 34,3 millones, en 2.614, según informó Box Office Mojo.

El filme con el personaje de Marvel ya supera los 185 millones de dólares, si se incluye lo recaudado desde su estreno anticipado el 2 de julio, para aprovechar la semana en la que se festejó el Día de la Independencia en los Estados Unidos.

Por su parte, “Toy Story 4” ya lleva recaudados 306,5 millones de dólares lo que la pone en un lugar de privilegio entre los estrenos de taquilleros de este año en los Estados Unidos, junto con “Aladdin”, “Avengers:Endgame” y “Dumbo”, todas del sello Disney.

Tras el desenlace de “Spiderman: Lejos de casa”, muchos tuvieron la esperanza de que su continuación fuese un paso más allá a la hora de traer a los Seis Siniestros a la gran pantalla. Un deseo que pareció cerca de convertirse en realidad tras descubrir que Mysterio sería una de las figuras centrales de “Lejos de casa”.

Puede que la ausencia del Buitre y Escorpión en la nueva aventura haya dejado un sabor amargo, pero el director Jon Watts, en una entrevista con el medio Digital Spy, arrojó luz sobre la decisión de omitir a estos enemigos.

“Nunca encontramos el momento adecuado para hacer algo así. Siempre es cuestión de hacer algo adecuado a la historia y no sólo un cameo metido con calzador. Pero me encanta la idea de que ambos siguen ahí fuera, y me gusta la idea de que, mientras avanzamos con estas películas, estamos construyendo un mundo rico sobre el que podemos trabajar”.

Estas palabras de Watts dejan la puerta abierta al grupo de supervillanos de cara al futuro del Universo Marvel.l