Penélope Cruz reveló las presiones a las que se sometió

07/07/2019 - 21:17 Pura Vida

“La primera vez me obligué a mí misma a ser una superwoman, empeñada en dar a luz de forma natural y doce horas después dejar el hospital en tacones. Ahora echo la vista atrás y me pregunto, ‘¿Quién te pidió que hicieras eso? ¿Quién te pidió que no delegaras, que sintieras que tenías que hacerlo todo por tí misma las 24 horas del día y te olvidaras de cuidarte?’”. Con esta confesión, la famosa actriz española Penélope Cruz desnudó las duras presiones a las que se sometió cuando tuvo a su primer hijo, fruto de su amor con el también actor Javier Bardem.

Invitada junto a su colega, Gwyneth Paltrow (46) a una entrevista pública, Penélope ahondó: “Me di cuenta de la cantidad de cuentos de hadas, películas y mensajes de la sociedad que me han llegado por la forma en que salí del hospital la primera vez y la manera en que lo hice la segunda. Éramos dos mujeres diferentes”.

“Con el segundo decidí que iba a estar tres días en el hospital. Estaba en la cama con el bebé y venían mi hijo y mi marido, que me ayudó mucho”, contó la actriz. Por otra parte, hizo foco en el espíritu feminista de muchas acciones, como las que ella protagonizó: “Y esto no tiene nada que ver con el feminismo. Haciendo eso no me estaba respetando ni cuidando a mí misma”. l