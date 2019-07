FÚNEBRES | 8 de julio de 2019

07/07/2019 - 23:56 Funebres

- Néstor Hipólito Noriega

- María Luisa Farías

- Ramón Ricardo Sánchez

- Luis Ángel Villalba (La Banda)

- Darwin Oscar Burgos

- Alcira de Jesús Sotelo (Loreto)

- Martín Reinaldo Saavedra (La Banda)

- Virginia Jazmín Rojas (La Banda)

ARAGÓN, CARLOS RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/19|. Cacho Lobos y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento de querido amigo Carlos, ruega oraciones en su memoria.

KOZAMEH, ERNESTO NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 5/7/19|. Carlos B. Weyenbergh, sus hijos Carlos Bernardo, Maria Paula y Federico con sus respectivas flias. participan con dolor su fallecimiento y acompañana a sus fliares. en este momento de dolor.

KOZAMEH, ERNESTO NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 5/7/19|. Victor Emilio Zain y Maria Delia Jimenez Mas participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

KOZAMEH, ERNESTO NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 5/7/19|. Julio Manuel Lugones, Ana María Espeche de Lugones su hija Catalina María Lugones participan su fallecimiento, acompañan a su familia y elevan oraciones en su querida memoria.

KOZAMEH, ERNESTO NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/19|. Sus amigos Julio Lugones, Eduardo Contato, Gordo Cosci, Luis Milet, Jorge Rosenberg, Pancho Abalos participan su fallecimiento y acompañan a su familia y elevan oraciones en su querida memoria.

KOZAMEH, ERNESTO NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 5/7/19|. Su amigo Dr. Eduardo Contato Carol y Sra. Felicitas Degano participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

KOZAMEH, ERNESTO NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 5/7/19|. Los integrantes del grupo de WhatsApp "Jubilados Judiciales" participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este díficil momento. Elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en Córdoba.

KOZAMEH, ERNESTO NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 5/7/19|. El Excmo. Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, participa con profundo dolor el fallecimiento de quien fuera presidente del STJ de Santiago del Estero, haciendo extensivas sus condolencias a toda su familia.

KOZAMEH, ERNESTO NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 5/7/19|. Sebastian Argibay y Carolina Agüero junto a su familia participa con profundo dolor el fallecimiento de quien fuera presidente del STJ, haciendo extensiva a toda su familia.

KOZAMEH, ERNESTO NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 5/7/19|. Caio Lugones, Tere Castro y familia participa con profundo dolor su fallecimiento.

KOZAMEH, ERNESTO NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 5/7/19|. Luis E. Lopez y Gloria Cardenas, participan con sumo pesar su fallecimiento y acompañan a sus familiares en tan penoso trance.

KOZAMEH, ERNESTO NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 5/7/19|. Jose Luis Castiglione y Ana Lia Rezola, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

KOZAMEH, ERNESTO NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 5/7/19|. Guillermo Arturo Catella, su esposa Luisa Fernanda Yachelini, sus hijos Guido, Pedro, Guillermo y Agostina participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

KOZAMEH, ERNESTO NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el Córdoba el 5/7/19|. David Jarma, Graciela Neirot, hijos y nietos participan con mucho dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento dificil. Ruegan oraciones en su memoria.

LLUGDAR, DORA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció 6/7/19|. Su esposo Juan Luna, sus hijos Mariana y Claudio, h. pol. y nietos participan el fallec. sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SR.

NALLAR DE BARCO, NÉLIDA ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/19|. Pedro Ignacio Lines, sus hijos Pedro Ignacio, María Sol, Jimena María e Ignacio Agustín Lines participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NALLAR DE BARCO, NÉLIDA ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/19|. Inés Moreno Muñoz de Saracco, ex directora de la Escuela Superior Antonino Taboada de Clodomira, eleva oraciones por el alma de la ex rectora del Instituto Almafuerte, con quien tuvo el placer de trabajar hace más de 50 años. Para que los alumnos del Instituto hicieran formalmente sus prácticas docentes, se logró, tras gestiones ante el Consejo Gral. de educacion, conjuntamente con los docentes de la escuela primaria, convertirla en escuela Normal Antonio Taboada Nº 8. Su legado educativo será siempre valorado. Brille para ella la luz que no tiene fin.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Su primo hermano Julio Bridoux, su esposa Martha Gimenez Carol y sus hijos Pablo, Silvina, Santiago y María Eugenia con sus respectivas familias participan con mucho dolor el fallecimiento de su primo Negro y acompañamos a Cecilia y sus hijos en este triste momento, rogando a Dios nuestro Señor que lo tenga en su santa gloria. Rogamos oraciones en su memoria.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. José Gubaira y Dominga Auat de Gubaira e hijos: María Eugenia Gubaira, María José y Jorge Llaya, y Mariano Gubaira y nietos, part. su fallec., sus restos fueron inhumados ayer en el cement. Parque de La Paz. Se ruega oraciones por su memoria.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Carlos Enrique Bothamley, Lucía Beatriz Sánchez de Bothamley, sus hijos Federico, Augusto y Claudia López y Carlos Bothamley, sus nietos Francisco y Felicitas Bothamley despiden a su amigo Negro con mucho dolor y elevan oraciones en su memoria.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Carlos B. Weyenbergh y Maria Silvia Lescano, participan su fallecimiento con profundo dolor. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Julio Mansilla Lami y María Laura Lescano, participan su fallecimiento y lo despiden con enorme tristeza. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Milena Lescano, participa su fallecimiento y lo despide con muchísimo cariño. Ruega oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Edmundo Lescano, Silvia Gomez Paz, sus hijos Milena, María Silvia y Carlos, María Laura y Julio, participan su fallecimiento y lo despiden con inmensa tristeza. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Rodolfo Améstegui y Lola Monti, sus hijos Lourdes, Rodolfo y Rosario de La Llama, Mariana y Juan P. Masjoan, Paula y Juan C. Catro y Rosa Ines Monti participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Daniel Rafael y Maria Cáceres, acompañamos en este momento de dolor a Ceci, Diego, Valen, Goni, Banja y Mika. Rogamos oraciones en su memoria.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/19|. Santiago Volta y Patricia Vidal y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Negro y acompañan a su madrina Cecilia y a sus amigos Diego, Valentin, Gaston, Benjamin y Mika y sus respectivas familias en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Marcelo Gustavo Locascio, Ana María Villegas, sus hijos Gustavo, Marcelo y Anita Thomas participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Cecilia e hijos en este doloroso trance. Ruegan oraciones en su memoria.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Ricardo Perea Astrada, Marta Villegas y sus hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo Negro, acompañan a Cecilia e hijos en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Roberto Enrique Pinto, María Elena Villegas y familia participan con profundo dolor su fallecimiento acompañan a Cecilia e hijos en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Victor Emilio Zain y Maria Delia Jimenez Mas participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/19|. Néstor H. Monti y Susana y sus hijos Sofia y Fernando participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Lucrecia Bridoux de Perez Alamino, sus hijos Viviana, Carlos, Marcela y Mariana y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro querido primo Negro, rogando por su eterno descanso.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/19|. Edmundo Alberto Gómez, Ana Lía Terzano, sus hijos Luciana María, Cecilia María y Diego Gómez Terzano participan el fallecimiento del querido amigo Negro y acompañan a su familia con todo cariño, rogando oraciones en su memoria.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Bernardo Villegas y Maria Claudia Azar participan con profundo dolor el fallecimiento del amigo Negro y acompañan a su familia en este momento de dolor.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/19|. Ing. Luis Bideguein e Inés Jozami participan el fallecimiento del querido amigo Negro y acompañan a su familia con todo cariño, rogando oraciones en su memoria.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Sylvia Monti de Bruchmann y su hijos José Horacio participan con tristeza su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Julio Manuel Lugones, Ana María Espeche de Lugones, Catalina Maria Lugones Espeche participan su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a Ceci y flia.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Dra. Zulema Lopez Albo, Dral Patricia Diosquez participan con profundo dolor su fallecimiento

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Susana Medrano de Castillo Solá, sus hijos Susana Josefina, Mario Ramón, Cesar Alejandro, José Antonio Castillo Solá y sus respectivas flias. participan con pesar su fallecimiento y ruegan oraciones.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. El Santiago del Estero Golf Club participa el fallecimiento de su socio y acompaña a su flia. y ruegan oraciones en su memoria.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Marcelo Espeche, Ana Maria Bruchmann acompañan a la familia en el dolor y ofrecen oraciones en su memoria.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Enrique Bonacina, su esposa Blanca Inés Castiglione, sus hijos Constanza Pablo y Martin y sus respectivas familias participan del fallecimiento del querido negro y acompañan a Cecilia y a sus hijos en este dificil momento.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Mario Palavecino, Ana María Díaz y familia participan con pesar y acompañan a la familia en este momento de pesar.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. María S. de Lines, sus hijos Silvia Elena y Víctor Martínez, Pedro Ignacio, María Angélica y Alejandro Cáceres y Hugo Roger Lines participan con dolor su fallecimiento y acompaña a toda la familia en estos momentos, ruega oraciones en su memoria.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Agustín Pedro Rímini Olmedo, Maria Isabel Carol Posse, sus hijos y nietos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Pedro Ignacio Lines, sus hijos Pedro Ignacio, María Sol, Jimena María e Ignacio Agustín Lines participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Graciela y Jorge Feijóo, sus hijos Lourdes, Celina, Victoria y Jorge con sus respectivas familias, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Pablo Berdaguer, Rosina Ferrari, sus hijos Pablo, Martin, Nicolas y Fernando y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Martin Berdaguer, Mary E. Saavedra participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Sr. Felipe Pavón, sus hijos e hijos políticos participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Mónica Gómez Paz, sus hijos y sus respectivas familias acompañan a la familia y elevan oraciones en su memoria.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Norberto Scaraffia, Felicitas Martilotti y sus hijas Felicitas y Rocio, lamentan profundamente su fallecimiento y elevan oraciones por su alma y por su querida familia.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Fernando Berraondo, Marcela Giribaldi e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Fernando Giribaldi, Hilda Santillán y sus hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. El Ing. Sergio Gómez Molina y flia. participa con mucho dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Maria Nelva de Ahuad, junto a sus hijos, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Cecilia, sus hijos y nietos y a Graciela en este momento.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Gladys E. Gimenez, sus hijos Miguel, Martin, Mariano, Ana y Marcelo Figueroa con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan una oracion en su memoria.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Personal y directivos de Inti Jet empresa de Viajes y Turismo participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Sus compañeros del Estudio Noriega y Figueroa, Mariela, Maria, Macarena, Ayelen, Jorgerlina, Agustin, Belen, Daiana, Milagros, Natalia, Vanina, Lucia y Marcelo acompañan a Valentin en este duro momento.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Mario Antonio Aliaga y María Cristina Atterbury y familia, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a Cecilia e hijos. Ruegan oracinoes en su memoria.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/19|. Ing. Carlos G. Ferreiro, Susana Achaval e hijos participan con dolor su partida y acompañan a su familia en este dificil momento. Elevan oraciones en su memoria.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Cecilia Pasquali, Cecilia Lopez junto a sus hijos Matias, Leandro y Federico Balmaceda la acompañan con mucho cariño en estos tristes momentos. Elevamos oraciones por su descanso en paz.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Matias Balmaceda, sus hijos Guadalupe, Nicolas y Guillermina, acompañan con sincero afecto a sus hijos y flia., Ruegan oraciones en su memoria.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Dra. Dora Angelica González, participa con pesar su fallecimiento y acompaña a su querida familia en estos momentos de dolor. Elevan oraciones por su descanso en paz y resignación para sus seres queridos.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Raúl Ríos y Sonia y toda su familia, participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de su amigo Benjamín. Ruegan oraciones en su memoria.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de su amigo Benjamín; familia Ganin. Ruegan oraciones en su memoria.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Celina Feijoo, Federico Lo Bruno y sus hijos Sofia, Evangelina, Lorenzo y Valentino, participan con inmenso dolor la partida del papá de nuestro querido amigo Benja. Ruegan oraciones en su memoria.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Señor ya esta ante ti recibelo en tu Reino. Capital Advisors Santiago S. A. y Saxum S. R. L., participan con profundo dolor la partida del papá de Benja. Ruegan oraciones en su memoria.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Heraldo Iriondo y Monica y toda su familia, participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de su amigo Benjamin, ruegan oraciones en su memoria.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Juan Caldera, Elsa Danela, sus hijos Juan Pablo, Marcela, Alvaro, Francisco y respectivas flias., participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/19|. Aurora Ramos Taboada, Vicente Massot, Maria Victoria y Banjamin Zavalia, acompañan con mucho cariño a la flia. en este momento tan doloroso y ruegan oraciones en la querida memoria del Negro.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Dra. Adriana Pirro C.P. Ricardo Chaud., CP. Vicente Pullarello., Sra. Norma Herrera y Cp. Vanesa Sanchez, participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de su amigo Valentin.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Adriana Pirro y Claudio Degeronimo, Soledad Garnica y flia., y Exequiel Garnica, participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de Valentin Noriega.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Sus consuegros Antonio Virgillio Castiglione, y Graciela Cazaux, sus hijos Natalia y Benjamin Noriega, Rafael y Debora Alperin y Lucia, sus nietos Bautista, Emilia y Julieta y Helena y Felipe, participan con mucha tristeza su partida, Rezan por su descanso eterno y por la cristiana resignación de su flia. los acompañan con inmenso cariño.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Rodolfo F. Renolfi, su esposa Delia I. Castiglione y sus hijos, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Gustavo Funes, su esposa Maria Fina Castiglione, e hijos participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Jose E. Castiglione, su esposa Graciela Bernardez e hijos, participan su fallecimiento y acompañan a la familia en su dolor. Elevan oraciones en su memoria.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Pablo R. Castiglione, su esposa Cecilia Ahumada y sus hijos Virginia, Benjamin, y Luciana, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/19|. Lo despedimos con todo cariño, siempre en nuestros corazones. Alejandro Caceres y Pikina Lines, sus hijos Mariana y Pablo, Carolina y Lucas y Alejandro y Natalia. Que Dios lo reciba en sus brazos.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/19|. Jose Arce, Marcela, sus hijos Agustin y Victoria, Mavy y Luis, Guadalupe y Maxi y nietos, participan el fallecimiento de su querido amigo Negro. Elevan oraciones en su memoria.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Natalia Ruben, Alejandro Conesa, participan y acompañan a su amigo Valentin y flia. Elevan oraciones en su memoria.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Alicia Leoni Pinto, sus hijos Adolfo, Jose y Fernando con sus respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Ceci e hijos. Ruegan oraciones en su memoria.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Los amigos de su hijo Valentin; Cande, Ceci, Cali, Fer, Majo, Mori, Carlitos. Jsavi, Bety y Mirko, acompañan con profundo dolor el fallecimiento de3 su papá. Elevan oraciones en su memoria.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Emilio Forté, Elsi Olmedo de Forté y sus hijos Paula y Ralph, Lucia y Fernando, Marta Helena y Bernardo y nietos participan con mucho dolor el fallecimiento de su amigo y acompañan a Cecilia y sus hijos y nietos.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Jose Nicanor Meossi, Prince Zaccardi de Meossi y flia. participan con mucho pesar su fallecimiento y acompañan a Cecilia, hijos y nietos ante tan lamentable perdida. Rogamos oraciones por su descanso.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Santiago Olmedo, Maria Luisa Leiva de Olmedo, sus hijos Santiago y Alicia Diaz Fernandez, Maria Luisa y Juan Alcorta, Ignacio, Nicolas e Isabel Meneghini, Eugenia y Fernando Bravo de Zamora y nietos, participan con dolor el fallecimiento del querido amigo y ofrecen oraciones por su eterno descanso.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Arturo Bothamley, Marian Olmedo de Bothamley, sus hijos Maria y Federico, Tomas y Pilar, Victoria, Agustina y Facundo, Luisa y Horacio y nietos, (a), acompañan con mucho cariño a Cecilia y sus hijos y nietos. Ruegan oraciones en su memoria.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/19|. Marilí Pinto y su hijo Juan Pablo Navelino Pinto, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/19|. Jorge D´Amico, Malena Pinto, hijos y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/19|. Juan D. Pinto Bruchmann, Maria Ines Sanchez de Pinto, sus hijos Maria Ines Christian Avila, Juan Manuel, Maria del Pilar y Conrado Bucci, Maria Magdalena y Pablo Dusserre y Maria Guadalupe, nietos Francisco Avila, Federico y Julia Dusserre, acompañan a Cecilia y flia. en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria..

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Susana Vivona, sus hijos Benjamin y Eugenia, Valentin y Carla, Agustin y Soledad y Martin y Maria, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Cecilia y familia en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Dra. Roxana E. Fuentes y familia participan con dolor el fallecimiento del padre de su colega Dr. Gastón Noriega y elevan oraciones en su memoria y resignación para su flia. en este difícil momento.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Norma Baraldo, Saverio Gualtieri, Virginia Maria Gualtieri y Leandro Sorrentino, acompañan a la familia Noriega en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Hector Baraldo, Sonia Torri y sus hijos Luciana, Sacha y Martin, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Maria Rosa Carol de Contato, sus hijos Antonio y Adela, Eduardo y Felicitas, Lucrecia y Lorenzo, Rosa Maria y Alejandro Jose Contato Carol, participan con pesar su fallecimiento y ruegan por su feliz resurrección. Acompañan a su familia en estos momentos de tanto dolor.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Estudio Jurídico Noriega - Figueroa y sus empleados participan el fallecimiento del Dr. Néstor Noriega, acompañando a Valentín Noriega y flia. Rogamos oraciones en su memoria.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Juan Carlos Alcorta y Lastenia Medrano, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia con mucho cariño.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Rene Trouvé, Mercedes Santillan y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Negro.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Darwin Fernández, su esposa Zulema, Puli y Lucía participaqn su fallecimiento acompañando a Valentín Noriega y flia. Elevan oraciones en su memoria.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Dr. Carlos Antonio Olivera, su esposa Liliana Mendoza, sus hijos Carlos, Eugenia, Eleonora, Pablo, Santiago, Valeria, Lucia Rado y Facundo, participan con dolor el fallecimiento de su amigo Negro y ruegan oraciones en su memoria.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Maria del Carmen Parente de Monicci Kuran, sus hijos Emiliano y Florencia, participan su fallecimiento y acompañan con cariño a su esposa e hijos. Ruegan oraciones en su memoria.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Eduardo Lopez, su esposa Lia Debon y sus hijos Gabriela, Sebastian, Ramiro y Ana con sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este momento de tanto dolor Elevan oraciones en su memoria.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Jose Luis Castiglione y Ana Lia Rezola, sus hijos Belen y Nicolas, Patricio y Lourdes, Gonzalo y Luciana, Eugenio y Lucia, Ana e Ignacio y Alvaro, abrazan con inmenso cariño a Ceci, hijos y nietos. Que descanses en paz querido amigo.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Francisco Berdaguer, Maria Lastenia Atterbury, Francisco Berdaguer, Nestor Cioccolani y Mariana Berdsaguer y sus familias, participan con dolor el fallecimiento del querido Negro y acompañan a Cecilia, hijos y nietos en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/19|. Gustavo Matach y Carolina, Ernesto Matach y Gisella, Maria Fernanda Matach y Juan Cruz, Sebastian Matach y Angie, acompañan con muchisimo cariño a sus amigos en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/19|. Alberto Matach, Maria Mercedes Olmedo y sus hijos Gustavo, Ernesto, Fernanda y Sebastian y sus flias., participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo y acompañan a Ceci y flia. con mucho cariño. Ruegan oraciones en su querida memoria.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Florencia Dargoltz Ledesma y sus hijos María Lastenia Noriega Dargoltz y Octavio Paredes Dargoltz participan con dolor el fallecimiento del abuelito "Negro" de Laste.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/19|. Guillermo Arturo Catella, su esposa Luisa Fernanda Yachelini, sus hijos Guido, Pedro, Guillermo y Agostina participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/19|. David Jarma, Graciela Neirot, hijos Ignacio, María Eugenia,Joaquin, Carla, Adriana y nietos participan con mucho dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento dificil. Ruegan oraciones en su memoria.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/19|. Consejo directivo, Tribunal de Etica, Tribunal de Especialidades, departamento de capacitacion y docencia, comision de asesoramiento laboral y departamento juridico del Consejo Medico de Santiago del Estero participan con profundo pesar el fallecimiento de su matriculado y padre del Dr. Gaston Noriega, miembro titular del Tribunal de Etica. Ruegan una oracion en su memoria.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/19|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento de su colega y padre del Dr. Gaston Noriega miembro titular del tribunal de Etica. Ruega una oracion en su memoria.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Alberto Servente (a), Silvia Abalovich (a), sus hijos María Fernanda, Roberto, María Josefina, Marcos y Juan Ferreira Lesyé, hijos políticos Luis Cantizano, Franco Parisini, Maria Elena Fanjul y Constanza Dacunda y nietos participan con profundo dolor el fallecimiento del muy apreciado Negro y acompañan con mucho cariño a Cecilia, hijos y demás familia, elevando oraciones en su memoria.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Roberto Ferreira Lesyé, María Elena Fanjul y sus hijos Roberto y Juana participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a toda la familia, en especial a Diego, con oraciones en su memoria.

SAAVEDRA, HÉCTOR FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció 7/7/19|. Tu esposa Cristina, hijos Poro, Ñata Mirian, Eduardo, Chocha, h. pol. nietos, bisnietos y demás fliares. participan su fallecimiento sis restos serán inhumados cementerio La Piedad, cas duelo San Martín Nº 3082 Bº Industira SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SR.

SÁNCHEZ, RAMÓN RICARDO (q. e. p. d.) Falleció el 7/7/19|. Su esposa: María Dolores Campos, sus hijas: Gaby, Maia, Yesy, Noelia y Sabrina Sánchez, hijos pol. y nietos part. su fallec. sus restos fueron inhumados ayer en el cement. La Piedad. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

VILLAVICENCIO, ANGÉLICA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/19 "Yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí". (Juan 14:6). Su hija Liliana Cruz, su nieta Silvana Ledesma, su nieto político Ariel Nieva, sus bisnietos Nachito y Leandro participan con mucho dolor su fallecimiento y sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad. Rogamos oraciones en su querida memoria.

VILLAVICENCIO, ANGÉLICA DOLORES Falleció el 6/7/19|. Su hija Francisca, sus nietos Lucía, Luis, Cristian, Cesar, Ariel y bisnietos Carlos, Bruno, Esteban, Xiomara, Lauti, Benja y Francisco participan con mucho dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

VILLAVICENCIO, ANGÉLICA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció 6/7/19|. Sus hijos Marta, Angélica, Liliana, Karina, Salomon, sus nietos y bisnietos y demás fliares. participan su fallecimiento y sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SR.

VILLAVICENCIO, ANGÉLICA DOLORES Falleció el 6/7/19|. Su nieta Karina Salomón, bisnietos Mili, Noemí, Samuel, Elias y David participan con mucho dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

FIGUEROA, ÁNGEL EVARISTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/19|. Su esposa Blanca y sus hijos Gustavo y Patricia invitamos a la misa hoy a las 20,30 hs en Catedral Basílica al cumplirse un mes de su partida. Se ruega una oración en su memoria.

GEREZ, YSAURO ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/19|. Tu recuerdo imborrable nos mantendrá con la esperanza de encontrarnos en la eternidad junto al Padre Celestial. Su esposa Miriam Paz, sus hijos Ana y Raul, hijo pol. Luis agradecen profundamente a toda la familia, aimgos, compañeros y colegas que acompañaron en tan doloroso momento e invitan a la misa que se oficiará en la iglesia Catedra a las 20,30 hs. Se ruega una oración en su memoria.

LÓPEZ DE MATACH, EUGENIA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/16|. Sus hijas Helena y Tere, sus nietos María Eugenia y Alejandro, sus bisnietos Santino y Emanuel, harán oficiar una misa en su memoria hoy a las 20,30 en la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús para orar por el descanso de su alma. Rogamos oraciones en su querida memoria.

MOYANO DE LISSI, SELVA A. DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/13|. Mi viejita linda y muy querida nunca te olvidaremos. Su hija Chola, sus nietos Carlitos y Adriana; María Alejandra y Francisco, sus bisnietos Luly, Nico, Sofía y demás familiares invitan a la misa que se realizará hoy en Catedral Basílica, a 20.30, con motivo de cumplirse seis años de su fallecimiento.

PAZ, VÍCTOR ASENCIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/19|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Su esposa, sus hijos, nietos y bisnietos invitan a la misa que se oficiará hoy en la parroquia Ntra. Sra. de la Merced a las 20 hs. al cumplirse nueve diás de su partida al Reino Celestial

BURGOS, DARWIN OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/19|. Su esposa Marta, sus hijos Luis, Pinino, Pichi, Lito y Carlos, h pol, nietos, bisnietos y demas familiares, sus restos fueros inhumados ayer en el cementerio privado PARQUE DE LA PAZ, SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

CRUELLAS DE TARGA, PEPITA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/19|. Pilar Elena Perez y flia., Juan Carlos Perez y flia., y Estela Perez (ahijada ) despide a su querida madrina Pepita y acompañan con cariño a sus hijos en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

CRUELLAS DE TARGA, PEPITA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/19|. David Jarma, Graciela Neirot, hijos y nietos participan con mucho dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento dificil. Ruegan oraciones en su memoria.

FARÍAS, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/19|. Sus hermanos, Alba, José, Hugo, Orlando y Nelida, sobrinos, cuñados y demas familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio la misericordia, COB NORCEN. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

ROJAS, VIRGINIA JAZMÍN (q,e,p.d.) Falleció el 6/7/19|. Sus padres, Miguel y Rita, su Hermanito, Octavio, abuelos, tios y demas familiares, sus restos seran inhumados hoy 11:00 hs en el cementerio La Misericordia. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

SAAVEDRA, MARTÍN REINALDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/19|. Su esposa Rosa, sus hijos Cristian y Soledad, su nieto Lorenzo, hermanos y demas familiares, sus restos seran inhumados hoy 11.00 hs en el cementerio La Misericordia COB, NORCEN. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

VILLALBA, LUIS ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/19|. Sus hermanos, Alberto, Margarita y Amanda, sobrinos tios cuñados y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio LA MISERICORDIA, COB. NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

SOTELO, ALCIRA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/19|. Sus hijos Raul, Camilo, Mario y Teresa, h pol y nietos, sus restos seran inhumados hoy 10:00 hs en el cementerio de Loreto. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.