Boca ya hizo una oferta para quedarse con el “Monito” Vargas

08/07/2019 - 00:24 Deportivo

Es uno de los jugadores más codiciados del ámbito local, pero Vélez sólo quiere venderlo al exterior. Aún así, el “Xeneize” hará todo para quedárselo.

Boca Juniors parece estar decidido a ir por el extremo Matías Vargas y querría invertir en el pase del salteño de cara al futuro y porque lo consideran el jugador apto para que haga la banda izquierda del equipo que comanda Gustavo Alfaro. ¿Se dará la transferencia?

El periodista Julio Pavoni afirmó que Boca ya entregó una oferta de 9 millones de dólares por Vargas. Hay que recordar que su cláusula de salida es de u$s 16.000.000 y que el “Fortín” aún no tuvo ningún pedido oficial fuera de éste. Además, en Liniers destacan que la negociación se realice entre clubes, en especial porque se rumorea que, en caso de no darse, hay un grupo inversor que quiere adquirir al “Monito” y luego cederlo al azul y oro.

Vargas es un jugador veloz, con gambeta, gol y, en especial, con capacidad de asistir compañeros. Si bien es diestro, se destaca jugando a perfil cambiado por la izquierda. Su posible llegada parece lógica por la necesidad de tener variantes por esa banda, pero no la idónea ya que se trata más de un delantero que de un volante. El hecho que no tenga en su pierna hábil la zurda significaría que, en caso que llegue, Boca siga sin tener un jugador de esas características en su plantel.

“No estamos acoplados en el manejo de las líneas, pero eso está previsto en el rubro de ajustar detalles. Estamos buscando movilidad y generación de situaciones, y eso es importante”, destacó el DT boquense.

El director técnico evaluó como aspectos a destacar los minutos jugados por Paolo Goltz, “a quien no lo tuvimos en el semestre anterior (por lesiones)”, la presencia de Alexis Mac Allister (“queriamos verlo con la camiseta de Boca y fue muy positivo”); y mostró alegría “por (Darío) Benedetto, quien convirtió un gol” ante las Chivas.

En cuanto a la búsqueda de más incorporaciones, además de las ya concretadas de Alexis Mac Allister -autor de un golazo ante Chivas- y de la reciente compra del venezolano Jan Hurtado a Gimnasia y Esgrima La Plata, Alfaro dijo que “está difícil el mercado”. l