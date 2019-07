Hicieron una prueba piloto en Buenos Aires y tuvieron buenos resultados

08/07/2019 - 20:52 Pura Vida

Agustín ya hizo una prueba de su proyecto con dos presentaciones en escenarios de Almirante Brown (Buenos Aires) y en la Sociedad Japonesa de Varela (Buenos Aires). Y tuvieron una excelente respuesta. “Vamos bien encaminados”, coincidieron Agustín y Gastón. “Como nosotros lo estamos gestando, y es algo nuevo, queremos grabar un CD a fin de año con los temas más conocidos cantados por sus autores, sea “Cuti”, “Peteco”, Horacio Banegas y el Dúo Orellana Lucca”, indicó.

¿Cuál o cuáles son esos hits que serán cantados en japonés?

Los hits van a ser “Dejame que me vaya”, “Cuando me abandone el alma”, “El Puente Carretero”, “Entre a mi pago sin golpear”. También habrá composiciones nuevas de mi familia, tanto como de Pablo y Dipi Carabajal, Fede Toledo. Además, “Añoranzas”, “Dejame que me vaya” y “La mano de mi madre” están fusionadas tanto en la letra como la armonía y la música, los instrumentos y las danzas. Vamos a contar una historia de amor a través de un viaje sonoro. Estamos llevando el bombo legüero a un estadío nuevo. Somos quince músicos con un gran equipo técnico.