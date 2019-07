Desde Santiago hasta Arabia Saudita

08/07/2019 - 21:02 Pura Vida

México, EEUU, Brasil, Uruguay, Jamaica, Alaska, Portugal, España, Italia, Croacia, Turquía, Islas Bermudas, Bahamas, Sudáfrica, fueron algunos de los países por los que llevaron nuestro folklore. “Machy” fue invitado a participar del Cirque du Soleil.

Viajó a Canadá para capacitarse y junto a la compañía recorrió Qatar y Arabia Saudita para posteriormente su hermano Daniel lo acompañara al Hispanic Flamenco Ballet. Fueron contratados para recorrer 65 ciudades en tres meses.

El suceso fue tan fuerte que repitieron la gira 8 veces en 4 años, bailando folklore, salsa, flamenco, brasilero, danzas latinoamericanas y españolas. También trabajaron para The Box New York y en el único cena show de Dubai, llamado The Act Dubai.