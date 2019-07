Graciela Alfano: “Soy pañuelo celeste, soy defensora de la vida”

08/07/2019 - 21:27 Pura Vida

Graciela Alfano brindó su postura sobre la legalización del aborto y se declaró a favor de “las dos vidas”. En “Los Ángeles de la Mañana”, la exvedette enfatizó: “Yo soy pañuelo celeste. Soy defensora de la vida. Es más, he pasado por circunstancias de aborto, naturales y no, y tuve dolores psicológicos que no se me van todavía. Una mujer que hace un aborto sufre, no es una pavada que vas a tomar un café. Perdí tres embarazos, en uno de los cuales hubo que esperar que se vaya solo. Al final pedí que se me haga un raspaje porque era insoportable pensar que tenía un bebé de 10 semanas muerto”.

Justificó su postura diciendo que el proyecto de ley solo va a las mujeres que están sin instrucción o sin dinero: “Es verdad que hay muertes, pero creo que el proyecto todavía es banal, superficial. Por ejemplo, ¿Cuántas veces puede abortar una mujer? Porque vos te hacés un aborto y podés quedar embarazada a los pocos días. Entonces, ¿van a ir a abortar una vez por mes? Yo leí el proyecto de ley, por eso estoy hablando. Hay que tener en cuenta que la mujer es un sujeto, no un objeto que tiene que sacarse algo de encima”.

Para que quede clara su postura con respecto al proyecto de legalización del aborto, escribió luego en Twitter: “Estoy a favor de la despenalización pero no de este proyecto de ley”