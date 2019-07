Brindan consejos para evitar intoxicaciones con monóxido de carbono

08/07/2019 - 22:06 Santiago

Ante la llegada de las bajas temperaturas, especialistas brindan recomendaciones para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono generadas por los artefactos que utilizamos con mayor frecuencia en la época invernal.

El monóxido de carbono es un tipo de gas venenoso, sin color ni olor, que se produce por la combustión incompleta del carbono presente en materiales tales como leña, carbón, gas, kerosene, alcohol, gas oil y nafta. Su inhalación provoca que se reemplace el oxígeno en el torrente sanguíneo con la consecuente falta de oxígeno, dañando el corazón, el cerebro y otras partes del cuerpo.

Quienes tienen mayor riesgo de intoxicación son los niños, los adultos mayores, las personas con enfermedades cardíacas y/o pulmonares, los fumadores y las personas que habitan en zonas de gran altitud.

Los síntomas pueden ser: dolor de cabeza, náuseas o vómitos, mareos, acompañados de cansancio, letargo o confusión, desmayo o pérdida de conocimiento, alteraciones visuales, convulsiones, estado de coma.

Todos los accidentes son evitables si se tienen en cuenta algunos consejos básicos como dejar una puerta o ventana entreabierta mientras se usen los artefactos de calefacción; no utilizar el horno ni las hornallas de la cocina para calentar ambientes; asegurarse que las llamas tengan un color azul uniforme; controlar los aparatos con gasistas matriculados; no arrojar al fuego encendido plásticos, goma o metales; evitar mantener recipientes con agua sobre la estufa; controlar que los respiraderos no estén tapados; apagar las llamas antes de dormir y ventilar la casa al menos una vez por día.