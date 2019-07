“Buscamos buenos perfiles en lo humano”

09/07/2019 - 00:21 Deportivo

Para Mitre, se viene una nueva temporada y un plantel con mayoría de caras nuevas inició ayer la tercera semana de preparación. El conjunto aurinegro sigue con su pretemporada de cara a la Primera B Nacional, con expectativas renovadas y con el sueño de ascenso latente.

El entrenador Gabriel Gómez habló de los objetivos de Mitre y además, se refirió a lo que espera para una temporada que será pareja, como cada año lo es esta segunda división.

“Estamos trabajando en el armado de un equipo prácticamente nuevo. Y la verdad es que, junto con el presidente, estamos tratando de conformar un equipo muy competitivo. Estamos haciendo un mix de jugadores de la categoría y con experiencia, con jugadores jóvenes del Federal A. Y sobre todas las cosas estamos buscando buenos perfiles en lo humano y la personalidad”. Y agregó: “Esperemos poder dar con el equipo y que estos jugadores puedan rendir en un torneo que será tan duro como el de la B Nacional”, destacó en el entrenador en diáloco con Interior Futbolero Radio.

Ya son 16 los refuerzos de este Mitre. El arquero Nicolás Temperini fue el último en sumarse y anteriormente arribaron al conjunto del 8 de Abril: Luis Ojeda, Jorge Scolari, Lucas Márquez, Rodrigo López Alba, Juan Marital, Lucas Ceballos, David Valdez, Mauro Maidana, Guillermo Farré, Diego Auzqui, Agustín Verdugo y Leandro Lencinas, Adrián Toloza, Iván Escobares y Exequiel Beltramone.

“Seguramente he crecido como entrenador. Pero de lo que me di cuenta es que en el fútbol no hay tiempos. Por eso, desarrollar una idea como la que uno pretende es muy difícil en el fútbol argentino. En Defensores de Ramallo había tiempo y por eso podía. Pero cuando salí me di cuenta de que los tiempos son otros y de que hay que ser práctico para obtener la confianza que permita jugar bien”, dijo Gómez. Y agregó: “Yo no quiero jugar lindo, sino jugar bien. Hay una diferencia importante“.

Por último, el entrenador aseguró: “Lo que me lleva a venir a Mitre es la relación que tengo con el presidente Guillermo Raed. Una relación de amistad y respeto, que me ha ayudado mucho en el hombre del fútbol. Las palabras de él fueron claves para mi regreso a Mitre. El fútbol santiagueño ha crecido muchísimo con los ascensos de Central Córdoba, Güemes y la construcción del nuevo estadio”. Y añadió: “La gente de Mitre se encontrará con un Gabriel Gómez con más experiencia, más torneos y más partidos encima en la dirección técnica. Espero poder usarlo para ser mejor entrenador”.