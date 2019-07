Añatuya y Amigos mandan

09/07/2019 - 01:16 Deportivo

Añatuya RC en el Grupo 1 y Amigos Rugby en el Grupo 2 lideran el Torneo Anual Alfredo “Pancu” Roger tras haberse disputado la 2ª fecha. Ambos equipos consiguieron su segunda victoria y se perfilan como candidatos para pelear el acceso directo a semifinales. En el duelo más atractivo de la fecha, Amigos consiguió un importante triunfo ante Olímpico A por 22 a 15 y es líder del grupo 2.

Añatuya ganó los puntos de su partido ante Sanavirones (21 a 0) por no presentación del equipo de Bandera y de esta manera también es único puntero en el grupo 2. Por esta misma zona, Lawn Tennis se recuperó y venció por 28 a 16 a Olímpico B.

El grupo 1 se cerró con la victoria de Old Lions B sobre Santiago Rugby por 17 a 7. Finalmente en el partido que cerró el Grupo 2, Unse y Fernández RC empataron 31 a 31 en un juego muy atractivo. Próxima fecha (3º): Santiago Rugby vs. Lawn Tennis; Sanavirones vs. Old Lions B y Añatuya vs. Olímpico B. Old Lions A vs. Amigos Rugby y Olímpico A vs. Fernández RC.