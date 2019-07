FÚNEBRES | 9 de julio de 2019

09/07/2019 - 01:28 Funebres

FALLECIMIENTOS

Durval Antonio García (La Banda)

Andrés Cornelio Vélez

Juan Carlos Alegre

Walter Omar Leiva

Miguel Alberto Coronel (La Banda)

Ena Ercilia Aranguez (La Banda)

Oscar Alberto Silva

Juan José Ríos Ruiz

Sepelios Participaciones

ALEGRE, JUAN CARLOS (Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/19|. Su hermana Rosa Alegre, sus sobrinos Carlos y Juan José Scarano y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 11 en el cementerio La Piedad .C de duelo P L Gallo 340 (SV) EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ALEGRE, JUAN CARLOS (Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/19|. Personal del Hotel Savoy, gerencia participan el fallecimiento de su distinguido cliente. Elevan oraciones en su memoria.

DE ARZUAGA, CLARA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Ricardo Touriño acompaña a Enrique, Eduardo y demás familiares en tan doloroso momento por el fallecimiento de su mamá.

GRAMAJO, ALBA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/19|. Su hermana Nilda Consuelo Gramajo, sus sobrinos Juan Pablo y Alfredo Alejandro, Karina Rojas y sus sobrinos nietos Karina Alejandra y Claudio Javier Espeche participan con dolor su fallecimiento. elevan oraciones en su memoria.

GRAMAJO, ALBA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/19|. "Señor, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Su sobrino Alfredo Espeche, sobrina política Karina Rojas y sobrinos nietos Karina Alejandra y Claudio Javier participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GRAMAJO, ALBA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/19|. Su Hna. Nilda, Sobrinos. Patricio, Adriana, Alfredo y demás familiares. sus restos fueron inhumados ayer. el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TEL. 4219787.

KOZAMEH, ERNESTO NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 5/7/19|. Antenor Álvarez participa con dolor su fallecimiento y acompaña a Chiqui con afecto. Elevan oraciones en su memoria.

KOZAMEH, ERNESTO NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/19|. Guillermo Rezola y Ema Josefina Tomatis despiden con mucha pena al apreciado y recordado amigo.

KOZAMEH, ERNESTO NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/19|. Alejandro Cáceres, María A. Lines y flia. participan con dolor su fallecimento y ruegan una oración en su memoria.

KOZAMEH, ERNESTO NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 5/7/19|. Viviana Pinto y Marcela Pinto con sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

KOZAMEH, ERNESTO NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 5/7/19|. Ana Maria Cardenas Argibay y su familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa, hijos y nietos en este penoso trance. que descanse en paz.

KOZAMEH, ERNESTO NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 5/7/19|. Dr. Juan Enrique Fiad, Adriana Bóboli de Fiad, sus hijos Camila, Guillermo, Luján y su nieta Albertina participan con gran pesar el fallecimiento del tío de su hijo político Guillermo y abrazan en el dolor a todos sus familiares, elevando oraciones en su memoria

KOZAMEH, ERNESTO NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 5/7/19|. Dr. Ricardo Chazarreta y familia participan con pesar su fallecimiento.

KOZAMEH, ERNESTO NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 5/7/19|. Silvia Jozami de Japaze, Mario Héctor Japaze y sus hijos hacen llegar sus sinceras condolencias a toda su familia en estos dolorosos momentos.

KOZAMEH, ERNESTO NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/19|. María del Carmen y Alejandro Álvarez Valdés; María Inés y Luis Francisco Baccino; Martín Costas y Cecilia Vittar; María Ester y José Antonio Rojo; Martita y Julio René Carrizo, lamentan profundamente su partida y acompañan a su familia en el dolor. Elevando oraciones en su memoria.

KOZAMEH, ERNESTO NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 5/7/19|. Pitín acuña e hijos, Copi Acuña y familia participan con dolor el fallecimiento de Ernesto y acompañan con cariño a su familia.

LEIVA, WALTER OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/19|. Su esposa: Susana, sus hijos: Walter, Elías, Javier, Ezequiel y Milagros y nietos part. su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 10 en el cement. de Maco. C. de duelo: Mzna. 4 Lote 15 B. Contreras Viejo. HAMBUGO CIA. DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

LOTO, ELVECIA OTILIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/19|. La comunida educativa del colegio secundario la Invernada Norte, sede del agrupamiento 86110/119 participa con profundo dolor del fallecimiento de la madre del docente Salvatierra Martín. Se ruega oraciones en su memoria.

NALLAR DE BARCO, NÉLIDA ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/19|. Tus amigos José F. Guzmán Olivera, Mercedes Achaval y familia participan con dolor fallecimiento de querida Loli y un abrazo al Ruso e hijos, por tan lamentable pérdida.

NALLAR DE BARCO, NÉLIDA ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/19|. Choly Moyano y flia, Mechi Saad, Mirta Gorosito y Chicha Bruschman participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su prima Aida y demás familiares ante esta dolorosa perdida. Las Termas.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO DR. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Su esposa Cecilia Meossi, hijos, nietos y su fiel colaboradora Liliana Cuellar, acompañan la partida c/profundo dolor y ruegan oraciones en su querida memoria.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO DR. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Su hermano político Carlos Meossi y Marta Habra, con sus hijos Belén, Carolina y Carlos con sus respectivas flias., acompañan a Cecilia y sus hijos en este momento de dolor. Ruegan oraciones por el Negro.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Eduardo Antonio Abalovich y flia., participa con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Eduardo Antonio Abalovich y flia., participa con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Familia Lissi, acompañan a la flia. Noriega en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Bibiana Trinidad Meneghini y sus hijos, acompañan a la familia en su dolor. Ruegan oraciones por su descanso en paz.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO DR. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Juan C. Castiglione, Alejandra Cenice, y sus hijos Agustina y Lorenzo, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/19|. Guillermo Avendaño. Graciela Viaña y sus hijos María Belén, Virginia y Santiago, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Miguel a. Pernigotti, su esposa Susana Abate, hijos Miguel, Hernán, Susana, y Agustina, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Jerónimo Díaz Yocca y Marta Elena Allub, acompañan en este momento a toda su querida familia y celebran su entrada al Reino de Dios, donde los Ángeles están de fiesta.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO DR. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Miguel Ángel Granda, Elena O´Milll, sus hijos María Eugenia, Ernesto y Miguel Ignacio con sus respectivas flias., participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO DR. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Manuel A. Álvarez y familia., lamentan profundamente el fallecimiento de su entrañable Amigo Gordo y acompañan a Leni y sus hijos en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. "Señor ya esta ante ti, recíbelo en tu Reino". El Grupo de Jubilados de la Técnica Nº 1, acompañan a su amiga Cecilia e hijos en este difícil momento. Rogamos pronta resignación para su familia.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Jorge M. Argañaras y María Susana Benavente con sus hijos Francisco, Santiago y Mario e hijo político Ramiro Salgado participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO DR. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Sus amigos y vecinos de toda la vida., Rosmiro Fernández, su esposa Ana María y sus hijos Mariana, Javier y Andrea, acompañan a su flia. en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su querida memoria.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO DR. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. María I. Zavalia y familia, Javier y Natalia, Agustín, Federico, Carolina y Joaquín, Ysabel y Nicolás, Magdalena, Patricia y Nicolás, participan con gran cariño a Cecilia e hijos con profundo dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO DR. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Querido Dr. te despedimos con gran tristeza, para nosotros serás siempre el ¡¡Capitán de los Mares!! Acompañamos a Cecilia, hijos y nietos en este momento de gran dolor por tu partida. Dale Señor el descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin. Descansa en Paz. Miguel Ángel Rodríguez, Maria Cristina Frediani y Romina María Frediani. Ruegan oraciones en su querida memoria.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. María Rosa Rímini de Avendaño, sus hijos Baltazar, María Rosa, María Nagdalena, Francisco, Juan Santiago y sus respectivas flias., participan con tristeza el fallecimiento del querido amigo y acompañan a Cecilia e hijos con mucho cariño.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. María Luisa Rímini Olmedo, sus hijos María Luisa, Raúl Alfredo, Tristán, María, Joaquín Femayor, Agustina Agüero Marañón y sus respectivas familias, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Antenor Álvarez participa su fallecimiento, expresando sus condolencias a la familia. Elevan oraciones en su memoria.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/19|. Guillermo Rezola y Ema Josefina Tomatis participan con pena su partida, acompañando a la querida Cecilia, hijos y nietos con mucho cariño y oraciones.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/19|. Viviana Pinto, sus hijos Ignacio, Joaquín, Hernán y Magdalena de Arzuaga participan con dolor y acompañan a Cecilia y sus hijos con el cariño de siempre. Ruegan una oración en su memoria.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/19|. Carlos Tragant y Marcela Pinto y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Ester Muscará, Julio Molina Areal y sus hijos Julio Molina Muscará y flia., Gustavo Molina Muscará y flia., y Diego Molina Muscará, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañando a su familia en este momento de gran dolor. Elevan oraciones en su memoria.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Compañeros y amigos de la división 80 del S. L. T. C., participan con profundo dolor el fallecimiento de papá de nuestro querido amigo Gaston Noriega. Ruegan oraciones en su memoria.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Maria Milagros Di Patti Argibay y Guillermo Catella, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Acompañamos en el dolor a Micky y a toda su familia con cariño- Ana Guerrieri y familia. Ruegan oraciones en su memoria.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Acompañamos en el dolor a Micaela y a su familia con cariño. Victoria Mesa y familia. Ruegan oraciones en su memoria.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. María Eugenia y Marta Ynes Meossi Vosse y sus respectivas flias., acompañan a su prima Cecilia e hijos y de mas familiares en este momento tan doloroso. Ruegan oraciones en su memoria.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO DR. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. "Por sus frutos los conocerás". Dr. Ángel Uslenghi y flia. comparte con los hermanos del amigo Néstor la de en la resurrección.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Chiqui y Alberto Bravo de Zamora, participan con tristeza su fallecimiento y acompañan con todo cariño a su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Santiago Coroleu, Silvina Barcudi, Luca y Serena, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos dolorosos momentos. Elevan oraciones en su memoria.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO DR. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Isabel Peregrín y Dra. Mónica Nader acompañan con oraciones a Gastón y demás familiares ante la enorme pérdida de un gran padre, `profesional médico y gran cultor de la amistad. Una oración en su memoria.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Darío Lupica, Belen Giménez e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos dolorosos momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/19|. María Cecilia Medrano, sus hijos Luis, Sebastián, María Cecilia, Facundo y Agustina Sayago Medrano y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Alfonso Lugones Cesca, su esposa Ana Luna e hijos Camila y Augusto, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hijo Benjamin y Natalia con oraciones. Ruegan por su eterno descanso.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Jose Manuel Caceres, su esposa Norah Carabajal Loza, hijos y nietos participan con dolor su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso y la cristiana resignación de sus familiares.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/19|. María Josefina Rímini, su hija María del Carmen Alcorta y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Estudio contable C.P.N. Juan Carlos Perez y los profesionales del mismo, participan con dolor su fallecimiento, elevan oraciones en su memoria y acompañan a su flia. en este doloroso momento.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Gloria, Ana Maria, Patricia y Alicia Cardenas Argibay, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Maria Eugenia Rimini de Mayer, hijos y nietos, participan con dolor el fallecimiento del querido Negro y acompañan a Cecilia y chicos con mucho cariño. Elevan oraciones en su memoria.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Carlos y Blanca Jensen, sus hijas Virginia, Susana y Fernanda participan con pesar su fallecimiento y acompañan con afecto a Cecilia y familia.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Roberto Tomas Thomann y Silvia Beatriz Torras sus hijos Jimena y Alejandro, Federico y Rosalia, Agustina y Enrique, Milagros e Ignacio y Tomas, su nietos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Cecilia, Diego , Valentín, Gastón, Benjamín y Micaela rogando por su descanso eterno.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Lucrecia Uriondo de Echegaray sus hijos Lucrecia, Amalia, Cecilia, Alejandra y Hugo Echegaray y sus respectivas familias y Blanca Ines Uriondo participan con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a Cecilia, hijos y nietos con todo cariño en estos tristes momentos.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO DR. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Dr. Carlos I. Scaglione, Dra. Susana de Scaglione saludan con profundo dolor a su familia el fallecimiento de su colega y amigo Negro.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. María Alejandra Echegaray sus hijos Virginia y Carlos, Eugenia y Gastón y Guadalupe y Miguel participan su fallecimiento con profundo dolor y elevan oraciones en su querida memoria.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Meme Beltran y sus hijos Josefina, Diego e Hilaria acompañan a su esposa Cecilia y familia en este doloroso momento.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Perlita, Rayi, Graciela B, Rosita C,, Alba, Chini, Lita, Perla H., Negrita, Vilma, Betty, Nucha, Nena, Margot, Tere, Rosita W., Rosita B, Edy, Cacho, Otty y Olga acompañan cariñosamente a su querida hermana Graciela en este doloroso momento y ruegan oraciones en su memoria.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Emma Cisneros de Hoyos y sus hijos Favian, Mariela y Marcelo y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con sincero afecto a su hermana Graciela y a toda su familia en estos dolorosos momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Luis Eduardo Lescano y familia participan con dolor y acompañan a toda la familia en este momento de pesar.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Maximio Ruiz Paz, María Cristina Lescano, sus hijos Maximio, Alvaro, Fernando, Eugenia y Titi con sus respectivas familias participan con dolor y acompañan a toda la familia en este doloroso momento.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Manuel Héctor Alvarez, Delia Raab de Alvarez y sus hijos Adriana, Alejandro y Patricia participan su fallecimiento y acompañan con cariño a su familia en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/19|. Eulalia Berdaguer, sus hijos y sus respectivas familias acompañan a Cecilia y familia en estos dolorosos momento.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/19|. Carlos A. Ribas Meneclier, Liliana María Torras, sus hijos Sebastian y Julia, Santiago y Mencia, Javier, Victoria y Maximiliano, Magdalena y David y nietos despiden al querido Negro recordando los tan gratos momentos compartidos a lo largo de muchos años y Acompañan a Cecilia y sus hijos Diego, Valentín, Gastón, Benjamín y Micaela que Dios lo reciba en su casa. Descansa en paz.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/19|. CPN Francisco Lami Hernández, su esposa CPN Emilia Susnjar de Lami Hernández, sus hijos Francisco y Florencia, Maria Emilia y Jose y José Antonio Lami Hernández participan su fallecimiento y acompañan a su familia en el dolor.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Beatriz Castro, José R. Blanco, hijos y nietos acompañan a la querida Ceci y familia en este triste y doloroso momento y elevan oraciones en su memoria.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/19|. Ricardo Marhe y Fátima Ramos participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/19|. Héctor Edmundo Retondo, Luisa Hallak de Retondo y sus hijos participan su fallecimiento y acompañan en este momento de dolor a su esposa Cecilia e sus hijos.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/19|. Pedro L. Mulki y Sra. lamentan participar el fallecimiento del amigo "Negro" y acompañan a Cecilia e hijos en este momento de dolor.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/19|. Julio Cheein, su esposa María Antonia Fusetti, sus hijos María Silvia, María Cecilia y Julio Fernando participan su fallecimiento y lo despiden con mucha tristeza, a la vez que ruegan oraciones en su memoria.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/19|. Enrique Alberto Llapur, Adriana Tauil y su hija Eugenia María Chedid participan con profundo pesar su fallecimiento.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. José Alberto Zani y sus hijos José Augusto, Maria Josefina y Alejandra María participan de su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/19|. Luis Alberto Panario, Geraldine Tauil de Panario y sus hijos Franco, Lorenzo y Juan Ignacio Panario participan con profundo pesar su fallecimiento.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Acompañan a la flia. Noriega: Dr. Francisco Lescano Nuñez, Prof. Noemi Guadalupe Farias, Mara y Guillermo, Lara y René, Marisel y Franco. Rogamos su eterno descanso y acompañamos a su familia con oraciones.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Dra. Marisel (Chula) Lescano Farias acompaña con oraciones a Gastón Noriega.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Martha Corvalán Olivera participa con dolor su fallecimiento y acompaña a su esposa Cecilia, hijos y demás familiares en este momento de pesar. Ruega oraciones en su sentida memoria.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/19|. Marta De Simone Vda. de Mocchi, sus hijos y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan en su tristeza a su familia en especial a su esposa Cecilia y su hijo Gastón y familia. Se ruega oraciones en su memoria.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/19|. El Dr. Pedro W. Orieta, sus hijos Ignacio "Nacho" y Carola (a); hijos políticos Fabián Sperman y Ana Regatusso y demás familiares acompañan en el dolor a Cecilia y toda su familia en este difícil momento. Elevamos oraciones por el eterno descanso del querido Negro.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/19|. Dr. Ricardo Chazarreta y familia participan con pesar su fallecimiento.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Querida Ceci, tus compañeras del Grupo de Bellas Artes: Nelly, Norma, Ada, Ana María, Areca, Luisa, Marta, Mirta, Olga, Raquel, Rita, María Rosa, María Delia, María Teresa, Piqui y Lucía te acompañan en este triste momento y ruegan por el alma de tu querido "Negro".

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Silvia Jozami de Japaze, Mario Héctor Japaze y familia acompañan a su amiga Ceci y familia en este difícil momento.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Nilda Guberville, sus hijos Silvina Moreta y familia y Carolina Moreta y familia participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria y resignación para su familia.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. J. Francisco Guzmán Olivera, Mercedes Achaval e hijos, participan del fallecimiento del apreciado Negro y ruegan oraciones en su memoria.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Ramiro Santillan Zavalia, Andrea Spinello y sus hijos, participan con pesar su fallecimiento y acompañan a Cecilia, hijos y nietos con afecto. Ruegan oraciones en su memoria.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/19|. Elsa Teresita M. Feijóo de Argañarás, sus hijos Teresita Rosario, Jorge Manuel, Raúl Alberto, Manuel Alfonso y sus respectivas familias participan el fallecimiento del Dr. Noriega y ruegan oraciones en su memoria.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Carlos Leoni Beltrán, sus hijos Rosarito, Carlos, Agustín y María Mercedes acompañan a Cecilia y familia con mucho dolor.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/19|. Domingo Cuba, Laura Saad participan su fallecimiento acompañan a su familia en estos difíciles momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. María Gabriela Leoni de Messad, sus hijos Martín, Javier, José María y María del Pilar acompañan con mucho dolor a toda la familia.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Maria Eugenia Berdaguer, Alberto Paz y familia participan su fallecimiento, elevan oraciones en su memoria.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Teresita Beltrán de Leoni Pinto acompaña a Cecilia con mucho cariño y ruega oraciones en su memoria.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/19|. Amelia Ducca de Ordoñez, sus hijos Raúl, Carlos, Modesto y Eugenia participan el fallecimiento del Dr. Noriega y elevan oraciones a su memoria con mucho dolor.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/19|. Inés Bruchmann y Guillermo Montenegro; sus hijos Inés Cantizano y Hugo Mac Gaul; José Cantizano, Luis Cantizano y María Fernanda Ferreira Lesyé; sus nietos Carolina y Santiago Mac Gaul y Sofía y Bautista Cantizano participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. María Teresa Leoni Lang, sus hijos María Sofía y Magdalena y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a la familia con oraciones.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Alva Pavón de Escontrela y sus hjos Pablo, Andrea, Fabiana y Fernanda y sus respectivas familias acompañan con dolor su fallecimiento y abrazan a toda su familia.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Clara R. Barthe de Rovarini y sus hijos Juan Manuel y Gabriela; Pablo y Marcela; Julio y Jorgelina y sus nietos participan su fallecimiento y acompañan a su hermana Graciela y demás familiares en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Acompañamos en el dolor a Graciela y familia por la muerte de su hermano Néstor. Teresita Barthe y familia.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/19|. Maria Argentina Weyenbergh, sus hijos Eleonora, María Fernanda, Fernando, Exequiel Khalil participan con dolor su fallecimiento y acompañan afectuosamente en estos momentos a Cecilia y sus hijos.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Maria A. Santillan Zavalia, y Raul Guerrico, participan con pesar su fallecimiento y acompañan a Cecilia, hijos y nietos con cariño en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Ramiro Santillan Zavalia, Andrea Spinello y sus hijos, participan con pesar su fallecimiento y acompañan a Cecilia, hijos y nietos con afecto. Ruegan oraciones en su memoria.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/19|. Stella Bernasconi y flia. participan con dolor su partida y acompañan a su esposa Cecilia, a su hermana Graciela en este gran dolor.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO DR. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. La Promoción 1961 del Colegio Nacional Absalón Rojas despiden acongojados a su compañero. Ruega paz en su tumba.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/19|. Ing. Carlos Enrique Cheein y familia despide a su compañero del secundario y ruega oraciones en su memoria.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/19|. Ing. Diego Enrique Cheein y familia participa con dolor su fallecimiento y acompaña a su esposa e hijos en este momento tan difícil.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/19|. El Colegio de Médicos de Santiago de Santiago participa con profundo dolor el fallecimiento del Dr. Néstor H. Noriega, padre del Dr. Gaston Noriega, socios de la institucion. Ruega oraciones en su querida memoria.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/19|. Lito Nazario y familia despiden al amigo y ruegan una oración en su memoria.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/19|. Félix Acuña e hijos participan con dolor el fallecimiento de Negro y acompañan con cariño a su familia.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/19|. Copi Acuña y familia participan con dolor el fallecimiento de Negro y acompañan a Cecilia e hijos con amor en este duro trance.

RÍOS RUIZ, JUAN JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/19|. Sus hijas María Inés y Ana Cristin a, h. pol. Cesar y Adrian, nietos Noelia, Sofía, Macarena, Carina, MArtías, hnos. Lilian y Ana, part. el fallecimiento. Sus restos serán inhum. en el cement, Jardin del Sol a las 15 hs casa de duelo s.v. Nº 2 P.L. Gallo 330. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S,.R.L.

SANTILLÁN, SEGUNDO EDGARDO (Chiky) (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/19|. La remaste hasta el final, gracias por todo lo que nos brindaste. Su esposa Estela, sus hijos Estelita, Lato, Mono y Noelia. Hijos políticos, Cecilia, Natalia, Cristian y sus nietas Morena y Alma ruegan por su eterno descanso y que brille para él la luz que no tiene fin.

SANTILLÁN, SEGUNDO EDGARDO (Chiky) (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/19|. "El Señor es mi Pastor, nada me falta en verdes pastor él me hace reposar y adonde brota agua fresca me conduce". Su madre Gervacia, hno. Walter, hna. Lili, su sobrino ahijado Marcelo, sobrina nieta Sofía participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos son velados en calle La Plata 162 y serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Parque de la Paz.

SANTILLÁN, SEGUNDO EDGARDO (Chiky) (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/19|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Su hermana Lili Santillán, su hermano político Osvaldo arias; sus sobrinos Marcelo, Maxi, Ezequiel, Agustina, Leila, Abigaíl, sobrinos nietos Sofía, Nadri, Isaías, Delfina, Natasha Arias Santillán participan con dolor su fallecimiento. Sus restos son velados en calle La Plata 162 y serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Parque de la Paz.

SANTILLÁN, SEGUNDO EDGARDO (Chiky) (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/19|. "Siempre estará en nuestros corazones". Su hermano Julio, su hermana política Mimi y sus sobrinos participan con dolor su fallecimiento. Sus restos son velados en calle La Plata 162 y serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Parque de la Paz.

SANTILLÁN, SEGUNDO EDGARDO (Chiky) (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/19|. "No está muerto quién vive en el corazón y en el recuerdo de sus seres queridos". Su tía Huko Santillán, primos y sobrinos nietos participan con dolor su fallecimiento. Sus restos son velados en calle La Plata 162 y serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Parque de la Paz.

SANTILLÁN, SEGUNDO EDGARDO (Chiky) (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/19|. "Siempre estarás en nuestros corazones". Su tía Luisa, primos, sobrinos y sobrinos nietos participan con dolor su fallecimiento. Sus restos son velados en calle La Plata 162 y serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Parque de la Paz.

SANTILLÁN, SEGUNDO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/19|. La H.C.D. de la Asociación Atlética Quimsa participa con profundo dolor el fallecimiento de nuestro colaborador de muchos años en el básquet: local y Liga Nacional, y acompañamos a su hijo "Lato" Santillán, colaborador y asistente de Liga Nacional. Que brille para él la luz que no tiene fin".

SANTILLÁN, SEGUNDO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/19|. Las distintas disciplinas deportivas de A. A. Quimsa: Esc. de Mini Básquet; Básquet Formato, Voleibol; Cestoball, Patín, Danzas Rítmicas, Gym; Veteranos de Básquet; Liga Nacional Femenino, Liga Nacional de Básquetbol, C.T. de las distintas disciplina y prensa, acompañan a nuestro querido "Lato" Santillán en tan irreparable pérdida de nuestro querido colaborador Chiqui".

SANTILLÁN, SEGUNDO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/19|. Los empleados de la A.A. Quimsa y sus distintas áreas, acompañan a nuestro compañero "Lato" en tan irreparable pérdida: Manuel Sosa, Graciela de Barragán, Claudio Hass, Marcelo Suárez, Rubén Torres, Omar Díaz, Carlos Ovejero, Gustavo Villalba, Alfredo Palacio, Daniel Salvatierra, Matías Gentilini, Marcela Gigli, María Pía Corbalán, Roly Navarro, Diego Logrippo, Alejandro Esperguín.

SANTILLÁN, SEGUNDO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/19|. Graciela de Barragán, sus hijas Gabriela y Ana Verónica Barragán, sus hijitos Leandro y Bautista participan con profundo dolor la partida de Chiqui Santillán y acompañan a su querido amigo "Lato" y flia. en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria. "Que brille para él la luz que no tiene fin".

SANTILLÁN, SEGUNDO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/19|. Amuquim y asociados participan con profundo dolor el fallecimiento de Chiqui Santillán y acompañan a su hijo y flia. en tan dolorosa e irreparable pérdida. Ruegan una oración en su memoria.

SANTILLÁN, SEGUNDO EDGARDO (Chiky) (q.e.p.d.) falleció el 8/7/19|. Que brille para ti la luz que no tiene fin. Cristián Cáceres Ramallo y flia participan con profundo dolor de su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

SANTILLÁN, SEGUNDO EDGARDO (Chiky) (q.e.p.d.) falleció el 8/7/19|. Abuelo, siempre te vamos a amar y recordar. Serás nuestra estrellita que cuidará de nosotras. Tus nietas Morena y Alma.

SANTILLÁN, SEGUNDO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/19|. Flia. Cáceres-Ramallo, Leo, Rita, Cristian, acompañan a Noe con mucho cariño en este momento de tanto dolor. Elevan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, SEGUNDO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/19|. Manuel Manfredi, su esposa Norma Coronel, sus hijos Manuel, Ugacha, Alicia y Daniel y demás familiares participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, SEGUNDO EDGARDO (Chiky) (q.e.p.d.) falleció el 8/7/19|. Tomás Corona y flia, participan el fallecimiento del papá de su querido amigo Lato. Ruegan una oración en su sentida memoria.

SANTILLÁN, SEGUNDO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/19|. Directorio y personal de Mercurio SA. - Tarjeta Sol participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de la Srta. Santillán Acosta Noelia V. y acompañan a la familia en tan difícil momento.

SANTILLÁN, SEGUNDO EDGARDO (Chiky) (q.e.p.d.) falleció el 8/7/19|. Los Oficiales de Mesa de Control de la Asociación Capitalina de Básquet participan del fallecimiento de su querido amigo "Chiqui" y acompañan a su hijo Lato.

Ruegan una oración en su memoria.

SANTILLÁN, SEGUNDO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/19|. Carlos Salmoiraghi, Cecilia Echegaray de Salmoiraghi e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

SANTILLÁN, SEGUNDO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/19|. Roberto S. King, Miguel Conejero, Pablo Milou, Antonio Villa y Federico Urquiza participan su fallecimiento y acompañan a su hija Noelia y familia en su pesar. Ruegan una oración en su memoria

SANTILLÁN, SEGUNDO EDGARDO (Chiky) (q.e.p.d.) falleció el 8/7/19|. Sus amigos de la barra de los viernes Eduardo Robato, Carlos Coronel, Corocho Tévez, Ricardo Jerez, Mashiro Rodriguez, Muñeca de Suárez participan con profundo dolor del fallecimiento de su amigo "Chiqui" y acompañan a su esposa e hijos Lato, Estela, Carlos y Noelia.

SANTILLÁN, SEGUNDO EDGARDO (CHIKY) (q.e.p.d.) falleció el 8/7/19|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Sus amigos Lorenzo y Graciela Reinosos; sus hijas Marcela y Carolina Reinoso con sus respectivas familias. Ruegan oraciones para él.

SANTILLÁN, SEGUNDO EDGARDO (CHIKY) (q.e.p.d.) falleció el 8/7/19|. Corocho Tevez, su esposa Fany Edit Filippini; sus hijos María Luján, su esposo Guillermo Trovatto y su hija Mía Guillermina; su hijo Gonzalo Gerónimo, su esposa Micaela y su hija Zoe Ludmila participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Chiky y ruegan una oración en su memoria.

SANTILLÁN, SEGUNDO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/19|. César Julio Suasnabar y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo y acompañan a su hijo Carlos rogando oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, SEGUNDO EDGAR (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/19|. Ricardo Gerez y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo y acompañan a la flia. Santillán rogando oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, SEGUNDO EDGARDO (Chiky) (q.e.p.d.) falleció el 8/7/19|. Topo Castillo y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, SEGUNDO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/19|. Roly y Matías Navarro acompañan a su amigo Lato en este difícil momento. Piden una oración en memoria de su querido "Chiqui".

SANTILLÁN, SEGUNDO EDGARDO (Chiky) (q.e.p.d.) falleció el 8/7/19|. Julio Suasnabar, su esposa María Paula Rodríguez; sus hijos Pablo, Natalia y Carlos y Julito; sus nietos Lisandro y María Paz Suasnabar participan con dolor el fallecimiento del padre de su hijo político Carlos. Elevan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, SEGUNDO EDGARDO (Chiky) (q.e.p.d.) falleció el 8/7/19|. Julio Suasnabar, su esposa María Paula Rodríguez; sus hijos Pablo, Natalia y Carlos y Julito; sus nietos Lisandro y María Paz Suasnabar participan con dolor el fallecimiento del padre de su hijo político Carlos. Elevan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, SEGUNDO EDGARDO (Chiky) (q.e.p.d.) falleció el 8/7/19|. Luis Alauy participa con profundo dolor el fallecimiento del papá de su gran amigo y compadre "Lato Santillán".

SANTILLÁN, SEGUNDO EDGARDO (Chiky) (q.e.p.d.) falleció el 8/7/19|. La comision directiva del Club Huracan ISDYR, socios y simpatizantes participan su fallecimiento y elevan una oracion en su memoria.

SILVA, OSCAR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/19|. Su nieta Carmen Silva y esposo Ramón, nietos Ramon, Joana, Octavio, Xiomara, Mariel, bisnietos y demás familiares participan el fallecimiento. Sus restos seran inhumados en el cement La Piedad a las 11 hs. casa de duelo Patrocinio Diaz y Pje. 445 bº M. moreno SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S,.R.L.

VELEZ, ANDRÉS CORNELIO (q.e.p.d.) Falleció 7/7/19|. Su esposa Nilda, sus hijos Emilio y Lucía; sus nietos y bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Guampacha a las 9 hs. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia REALIZADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

VÉLEZ, HÉCTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/19|. Su esposa: Teresita, sus hijos: María, Yoana, Héctor y Mauro y nietos part. su fallec. y sus restos fueron inhumados ayer en el cement. de Macó. ORG. AMPARO S. R. L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ARANGUEZ, EVA ERCILIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/19|. Su esposo Domingo Cesar Diaz, hijos leonardo, Cesar, Maria, h. pol. Monica, Natalia, Luis, nietos y demas familiares partic. su fallecimiento. Casa de duelo Banda Av Belgrano 532 SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

ARANGUEZ, EVA ERCILIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/19|. Su hermana Pichona, sus sobrinos Viviana, Daniel, Claudio, Gisela y Negrita participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ARANGUEZ, EVA ERCILIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/19|. Su hermano Chichín, su hermana política María, sus sobrinos María Elena, Beatriz, Raúl, Alejandra, Marida, Máximo y Esther con sus respectivas familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ARANGUEZ, EVA ERCILIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/19|. Aunque nuestros corazones estén dolidos, el Reino de Dios hoy está de fiesta. Su hermana Perla, su hermana Moni, sus sobrinos Raúl y María José; Elenita y Andy con sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ARANGUEZ, EVA ERCILIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/19|. Veteranos de Estudiantes (C-55) participan con dolor el fallecimiento de "Doña Muñeca" quién nos supo brindar su amabilidad y calidez cuando su esposo nuestro jugador y gran amigo Domingo "Zurdo Díaz" nos llevaba a compartir "el tercer tiempo" en su casa y de tantos momentos gratos vividos con nuestras familias. Descanse en paz y que brille para ella la luz que no tiene fin.

ARANGUEZ, EVA ERCILIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/19|. Siempre estarás en el pensamiento de tu hermano Toto, junto a sus sobrinas Claudia, Liliana y Lita con sus respectivas familias. Elevan oraciones en su querida memoria.

ARANGUEZ, EVA ERCILIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/19|. Su amiga entrañable Betty que no te olvidará y su familia Pelé, Paola y Dylan.

CORONEL, MIGUEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/19|. Sus hermanos Juan, Marcelo y Nelly, hnos pol. María, Roque, Liliana, sobrinos y demás familiares partic. su fallec. Sus restos seran inhumados en cementerio Jardin del Sol a las 9 hs casa de duelo Bº San Carlos s/calle s/n Servicio hamburgo ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

GARCÍA, DURVAL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/19|. Su esposa Lucy, sus hijos Susana, Graciela, Maria, Isabel, Joaquin, hijos pol. nietos y bisnietos part. s fallec. Sus restos fueron inhum. en el cem,enterio Jardin del Sol. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

GARCÍA, DURVAL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/19|. Su hija Manela y Rodo Lavez, sus nietos Gonzalo, Esteban, Luciana, Daniela y Nicolás; sus bisnietos Agustín, Coty, Nuria, Lucas, Leiza, Enzo, Pilar, Camila y Alfonso participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GARCÍA, DURVAL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/19|. Su hijo Gringo y Marisa; sus nietos Andrea, Felipe, Silvina, Mariné y Andrés; sus bisnietos Francisco, Martina y Antonio participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GARCÍA, DURVAL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/19|. "Jesús dijo: Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera vivirá". Jn 11,25. Su hermano, Carlos García Eberlé, su esposa Graciela Pappalardo, hijos y nietos participan con dolor su partida al cielo y que descanse en la Paz del Señor. Sus restos fueron sepultados ayer en Jardín del Sol, La Banda.

GARCÍA, DURVAL ANTONIO (Buby) (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/19|. Hoy despido al querido amigo Buby. Amigo de la vida, amigo de las letras, de las tertulias, de las emociones; nos acercó la poesía con sus lazos de palabras y fuimos la poesía con sus lazos de palabras y fuimos una personificación de la realidad compartida, honda y fraternal. Todo mi afecto para Lucy, su esposa, sus hijas, nietos y bisnietos. Que el Señor les conceda el piadoso consuelo y la esperanza de su paz, junto al merecido descanso para el entrañable amigo. Alicia Ida Fernández de Polido.

GARCÍA, DURVAL ANTONIO (Buby) (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/19|. Quiénes hemos integrado la Asociación Literaria María Adela Agudo desde su creación, despedimos conmovidos a Durval en su partida a la Casa del Padre. Sus poemas, sus libros y sus palabras de sensatez quedan como testimonio de una vida que no transcurrió en vano. Rogamos por su descanso y por la resignación de su familia.

JIMÉNEZ, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/19|. Su esposo Oreste Pereyra, sus hijos Ana Maria y Oscar Pereyra, h pol Amalia Nazar, sus nietos Mariana y Gabriel Castañares, Federico y Eugenia Pereyra, y demas familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Misericordia. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

JIMÉNEZ, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/19|. Con mucho pesar acompaño al Prof. Oreste Edmundo Pereyra, a sus hijos, nietos y familiares por el deceso de la querida e insustituible Mary, su esposa. Mis oraciones están con ustedes y por su descanso junto al Señor.

ARCE, RAMÓN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/19|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su matriculada Cra. Maria Florencia Arce Sanchez. Descanse con el Señor esperando la resurrección.

ARCE, RAMÓN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/19|. La H. Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de la Cra. Maria Florencia Arce Sanchez. Descanse con el Señor esperando la resurrección.

ARCE, RAMÓN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/19|. La Presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Cra. Luisa Elvira del V. Argañaras, participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su colega Cra. Maria Florencia Arce Sanchez. Eleva oraciones en su memoria y resignación para su familia.

ARCE, RAMÓN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/19|. La comisión directiva del Centro de Jubilados del Misky Mayu, acompaña a la Sra. presidente Graciela Arce y demás familiares ante tan irreparable pérdida. Se ruega una oración en su memoria.

Invitación a Misa

AGUIRRE, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/04|. Querido Migui, a 15 años sin tu presencia física pero con la tibieza de tu amor, tu sonrisa y la grandeza de tu persona, en nuestras almas. Te recordamos con inmenso amor. Tu esposa Ángela Gutiérrez y sus queridas hijas María E. y María M. y flia., nos uniremos en oración en la misa de las 20.30 hs. en Catedral Basílica, para rogar por su eterno descanso.

DE LA SILVA, AMALIA STELLA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/19|. Ama, a un mes de tu partida inesperada al reino de Dios, nos sigue invadiendo las preguntas y las tristezas, solo nos reconforta saber que, ya estás junto a Dios con los tuyos. Al cumplirse un mes de su partida, sus amigas: Valle, Luisi y Perla invitan a la misa que se celebrará en su memoria hoy a las 20,30 hs. en Catedral Basílica.

GRAMAJO, JOSÉ REINALDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/19|. Dios que un ángel en el cielo rrquería, decidió trasladarte a su presencia, acá en la tierra quedó mi querencia mutilada por faltarme el ser, ejemplo de mi vida diaria. Que brille para tí la luz que no tiene fin. Tu flia. hijos, nietos y bisnietos invitan a la misa en la iglesia Santo Cristo a las 20 hs, al cumplirse los 9 dias de su partida.

LÓPEZ, MANUEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/09|. Viejo, hoy se cumplen 10 años que nos dejaste, un día que no lo olvidaremos nunca. En el día de nuestra patria Dios te eligió, ese día te recordaremos como siempre con mucho amor. Tu esposa María Elvira Tenreyro, tus hijos Dr. José Alberto, tu hija plítica Ana Pettinichi, tu hija María Marta, tus nietos Anahi, Dr. Carlos Alberto, Nahuel Jesús,María Celeste, José Daniel, Malena,Griselda, tus bisnietos Anita, Macarena, Ezequiel, Sol y Agustín invitamos a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia Santa Rita.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/19|. Amigas y ex-compañeras promoción 1967 de su esposa Cecilia: Maria Elena, Maria Rosa, Coty, Pelusa, Negui, Nati, Silvia P., Silvia, J., Silvia G., Adriana, Nacha, Elsa, Marta, Tita, Yeye, Olguita, Gloria, Nora, Elita, Elida, Caty, Graciela, Monina y Nene. Participan con profundo dolor su fallecimiento. Invitan a la misa hoy en Catedral Basílica a las 20:30hs para orar por el eterno descanso de su alma.

PADILLA, MARTÍN LAUTARO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/18|. Hijo amado hoy hace un año que nos dejaste vacios con tu partida. Estás presente en cada momento de nuestras vidas. Tus padres Guillermo y Sandra, tu hermano Nicolás, abuelos, tíos, primos y demás familiares invitan a la misa que se realizará hoy a las 19,30 hs en Parroquia Inmaculada Concepción de Frías.