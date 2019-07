Coleoni: “Vamos a tener el 90% de los jugadores cuando vayamos a Córdoba”

09/07/2019 - 06:12 Deportivo

El ascenso a la Superliga fue el logro más importante de su carrera. Pero a su vez, le generó un estrés muy grande. Es que Gustavo Coleoni, entrenador de Central Córdoba, vivió y vive momentos de mucha tensión por el armado del equipo. Armado que no terminó de completarse, ya que le faltan, cómo mínimo, cinco refuerzos más.

Ayer, tras la práctica vespertina en el predio del Iosep, el “Sapo” tuvo un mano a mano con EL LIBERAL. Y respondió todas las inquietudes que seguramente tiene el hincha. ¿Van a venir Andrés Lioi, Lucas Albertengo y Aldo Araujo? Estas respuestas y muchas otras más, en una entrevista que no tiene desperdicios.

¿Cómo van los trabajos de la pretemporada?

Estoy muy contento por la predisposición de los chicos que han venido, como los chicos que se quedaron les abrieron las puertas. Veo un grupo nuevo, fresco, y veo una contracción al laburo muy buena. Han venido chicos con muchas ganas, jugadores con ganas de triunfar en Primera. Los referentes que hemos traído también suman mucho y ayudan. Estoy muy contento a pesar de que faltan todavía entre cuatro y cinco refuerzos más.

¿Esos refuerzos son delanteros y centrales?

Nos faltan dos centrales y dos delanteros, mínimo. Y por ahí algún volante de verticalidad, un extremo, y algún volante de juego. Pero vamos de a poco, estamos trabajando a destajo con la comisión directiva. No está siendo fácil, los jugadores que estamos eligiendo por ahí eligen otras opciones. Pero estamos haciendo un trabajo con la subcomisión de fútbol de scouting, de buscar jugadores acomodados a nuestro presupuesto. Queremos que vengan jugadores conocidos, pero hay un presupuesto a respetar y en función de eso vamos a armar un equipo competitivo.

¿Lo más difícil de conseguir son los delanteros?

Los delanteros son más costosos y difícil de encontrar jugadores que nos gusten. Entonces, cuando encontramos uno, nos enfocamos. El panameño era una muy buena opción, pero se fue a Ecuador por más dinero. Pavone también se fue al extranjero. Te estoy diciendo nombres conocidos, después hay un montón de jugadores que uno mira, elige y averigua. Estamos laburando mucho con el tema ese.

¿Albertengo sigue siendo una opción o ya está descartado?

No está descartado Lucas, sería una ayuda muy grande para nosotros como equipo. He intercambiado mensajes con él, pero creo que lo económico está complicado. Central va a hacer un esfuerzo más, pero ya no depende de nosotros sino también del jugador.

¿Cómo está lo de Lioi, un jugador que parecía que venía y luego se complicó?

No está caído Lioi, más allá de que yo busco otras opciones y las tengo. Hoy tuve una comunicación con el papá y me dijo que en estos días, entre mañana y pasado, resolvían. Además, el club tenía una asamblea para ver cómo salían los chicos de ahí con el tema de préstamos. Pero aparentemente tiene una opción del extranjero que está evaluando.

El jueves se van a Córdoba, ¿vas a tener el 90% del plantel como querías?

Vamos a tener el 90% de los jugadores cuando vayamos, estoy ilusionado con eso. Capaz que el jueves llegaremos a Córdoba y el viernes vamos a tener el 90 o el 100%. Me ilusiono con que, en vez de hacerlos venir para acá y de ahí a Córdoba, directamente vayan para allá.

En Córdoba está Araujo y se podría sumar allá... ¿es un jugador que interesa?

Sí, Aldo nos interesa. He tenido una charla con él, larga, porque lo conozco. Pero ya depende de otras cuestiones. En la parte deportiva y de la persona que es Aldo está aprobada por mí. Después hay cuestiones que son de club a club y ojalá tenga Talleres la buena predisposición para facilitarnos las cosas.

¿Qué tan importante serán los amistosos?

Va a ser muy bueno, tenemos amistosos con Belgrano el sábado, después con Instituto, después el 17 voy a hacer dos amistosos con equipos de la liga local de Córdoba. Y el 21 con Talleres, en el Kempes, en horario de la tarde y con gente. Talleres creo que inaugura la campaña de socios. Es una buena medida porque es un partido con gente, es como que arrancas el torneo una semana antes.

¿En Córdoba vas a fortalecer lo que es la dinámica de grupo?

En Córdoba va a estar Claudio Vasalo que es una eminencia. Ya hablé hoy con él para que trabaje con los jugadores y con el cuerpo técnico. Nos va a dar una mano grande porque yo con él trabajo siempre, pero ahora lo va a poder hacer él personalmente con los chicos.

¿Te generó mucho estrés todo este proceso de armar el equipo para la Superliga?

Sí. Estaba estresado, lo que pasa es que es una etapa mía de cuando estoy armando el equipo que para mí es muy importante. Por como yo vivo las cosas, me estreso y me pongo loco en la búsqueda, que se cae uno, se cae otro. Ahora por suerte faltan menos muñecos en la bolsa y estoy un poco más tranquilo.

¿Y el no poder cerrar el plantel te tiene igual?

Por supuesto, a mí me gusta empezar la pretemporada con todos los jugadores, pasa siempre. Pero ascendimos al último, fue todo muy rápido. Pero estoy feliz por todo lo que está pasando en el club, por lo que está creciendo y por el momento histórico del club. En la cancha están haciendo vestuario nuevo, la rampa para que entre el colectivo, el wifi, las luces, acá en el predio se trabajó y se trabaja mucho también. Estamos creciendo de una manera increíble. En dos meses vamos a crecer lo que a otros les costó años.

¿Tuviste un tiempito para ir a ver las Inferiores que debutaron en AFA el sábado?

No pude ir porque trabajamos acá a la mañana, pero preguntaba cómo habían salido y fue bastante parejo. Estoy contento con eso también porque uno no sabe con qué se va a encontrar, ha hecho un buen trabajo la gente de inferiores a pesar del apuro y del poco tiempo del que se dispuso, se hizo bien. En Central Córdoba están todos arremangados y laburando cada uno en lo suyo.