El erótico baile con el cual Calu impresionó a todos

Con un top amarillo y una bombacha naranja de finas tiras blancas, Calu Rivero comenzó a bailar. Sus piernas y brazos se estiraron como un tallarín mientras se movían al ritmo de la música que corría dentro de una cálida habitación con un amplio ventanal que reflejaba la vista de Los Ángeles. Lo que para muchos fue un extraño baile para otros fue una pieza erótica, no obstante eso a la actriz no le importó ya que el motivo de fondo para compartir aquel video en las redes fue otro.









“Adivina adivinador, ¿cuál es la (respuesta) correcta?”, escribió la artista en su cuenta de Instagram. Enseguida brindó algunas de sus opciones: “1) Estoy enamoradísima y el amor me pone así. 2) Me amigué con mi período, con que me venga en los momentos menos oportunos y con que mi cuerpo a veces duela y esté incómodo”. “Hace tiempo que probé la copa (menstrual) y me tiene fascinada cómo conecté con mi cuerpo, mi feminidad y mi sangre. 3) Estoy feliz de estar en Los Ángeles”, continuó.

Finalmente, publicó la opción número cuatro en la que afirmó que “todas las anteriores son correctas”.