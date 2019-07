“Ser independiente no significa avasallar derechos de otros”

09/07/2019 - 23:08 Interior

FRÍAS, Choya (C). La Lic. Marisa Mubarqui, del colegio cristiano William Morris de Frías, invitó a cada uno “a mirar nuestra cotidianeidad porque ser independiente tiene que ver con nuestro presente, no significa avasallar los derechos de unos por sobre los de los otros, o la queja constante depositando siempre el compromiso en el otro, ser independiente no es sinónimo de intolerancia, sino todo lo contrario”.

La ceremonia central por el 203º aniversario de la Declaración de la Independencia se desarrolló en la plaza 9 de Julio y fue presidida por las principales autoridades de los tres poderes del Estado, entidades intermedias y delegaciones escolares.

En otro tramo de su discurso, la profesora señaló: “En estos momentos cualquiera puede observar discusiones, maltratos y hasta agresiones verbales y física entre los que piensan distinto y creen que éste es el camino para solucionar los problemas”. También señaló que “estamos transitando tiempos duros con la pérdida de vidas jóvenes que no encuentran sentido a su existencia”.

Puntualizó: “La independencia proviene de un corazón que no se esclaviza a las imposiciones ideológicas sin fundamentos, sino se expresa en un grito sagrado de libertad, paz, trabajo, esperanza y amor”.

El acto finalizó con la presentación de números artísticos alusivos que homenajearon la fecha patria.