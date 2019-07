Japón utiliza la imagen de personajes de "Street Figther" para reclutar policias

09/07/2019 - 23:08 Mundo Web

La policía de la prefectura de Osaka, en Japón, comenzó a utilizar a dos personajes del juego Street Fighter para reclutar a nuevos agentes: Chun-Li y Ryu

La colaboración entre Capcom y la fuerza de seguridad proviene desde la división de investigadores de crímenes digitales e informáticos, donde al parecer no encontraron nada mejor que representar la lucha contra el cibercrimen con estos dos personajes.

Desde el año 2013 que la empresa japonesa desarrolladora y distribuidora de videojuegos está cooperando con la policía, alentando a las personas a reportar delitos de acoso a través de Internet, pero es la primera vez que ofrece a dos de sus personajes para una campaña de captación de personal.

Según detalla el sitio Eurogamer, como parte de esta campaña se distribuyeron más de 300 volantes y se colgaron cerca de 1000 pósters por la ciudad, en estaciones de trenes y oficinas de policía.

Desde la compañía se refirieron señalando que “los personajes aparecerán en los anuncios de reclutamiento de investigadores con el objetivo de aumentar la concientización y el número de personal especializados en los delitos cometido a través de internet, un campo que está experimentando un notable crecimiento en los últimos años”.

La policía de la prefectura de Osaka, en Japón, comenzó a utilizar a dos personajes del juego Street Fighter para reclutar a nuevos agentes: Chun-Li y Ryu



La colaboración entre Capcom y la fuerza de seguridad proviene desde la división de investigadores de crímenes digitales e informáticos, donde al parecer no encontraron nada mejor que representar la lucha contra el cibercrimen con estos dos personajes.



Desde el año 2013 que la empresa japonesa desarrolladora y distribuidora de videojuegos está cooperando con la policía, alentando a las personas a reportar delitos de acoso a través de Internet, pero es la primera vez que ofrece a dos de sus personajes para una campaña de captación de personal.



Según detalla el sitio Eurogamer, como parte de esta campaña se distribuyeron más de 300 volantes y se colgaron cerca de 1000 pósters por la ciudad, en estaciones de trenes y oficinas de policía.



Desde la compañía se refirieron señalando que “los personajes aparecerán en los anuncios de reclutamiento de investigadores con el objetivo de aumentar la concientización y el número de personal especializados en los delitos cometido a través de internet, un campo que está experimentando un notable crecimiento en los últimos años”.

[Press Release]

Street Fighter Series Characters Utilized in Osaka Prefectural Police's Cyber-Crime Investigator Recruitment Advertising for the First Time!https://t.co/RtSdoC3sen