FÚNEBRES | 10 de julio de 2019

10/07/2019 - 00:09 Funebres

FALLECIMIENTOS

Julia María Lidia Leiva (La Banda)

Elisa María Montero de Zeballos

Andrea Elvira Gallardo de Serrano

Fernando de la Rúa (Bs. As.)

Ricardo Alberto del Valle Gerez

Fidel Sayago

Enrique Alberto Ledesma

Francisco Eulalio Nieva (Chañar Pujio)

Selsa Amalia Ruiz

Florencia Beatriz Jaimez

José del Carmen Paladea

Rosa Mercedes Mendieta

Antonia Salvatierra

Matías Lionel Llanos

Sepelios Participaciones

ALEGRE, JUAN CARLOS (Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/19|. Descansa en paz hermano querido. Sus hermanas Baby y Anita, lamentan profundamente su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ALEGRE, JUAN CARLOS (Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/19|. Que el Señor te reciba en sus brazos. Su hermana Anita, hermano político José Luis y tus sobrinos Hernán y Liliana con sus respectivas flias., lamenta profundamente su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ALEGRE, JUAN CARLOS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/19|. Su primo Víctor Alegre su esposa Marta Aída Viaña sus hijos Felipe, Víctor, Gustavo y José Alegre Viaña participan profundamente conmovidos por su inesperado fallecimiento, pidiéndole a Dios por así merecerlo, la paz eterna de su alma.

ALEGRE, JUAN CARLOS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/19|. Su primo Victor Alegre, su esposa Marta Aida Viaña, sus hijos Felipe, Victor, Gustavo y Jose Alegre Viaña participan profundamente conmovidos por su inesperado fallecimiento, pidiendole a Dios por así merecerlo la paz eterna de su alma.

ALEGRE, JUAN CARLOS (Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/19|. Houda Arja de Zeman y sus hijos Marcia, Claudia, Sandra y Juan, y nietos, participan con profundo dolor el fallecimiento del Dr. Juan Carlos Alegre, dilecto amigo y honorable abogado. Acompañan a su hermana Yolanda Alegre y sus sobrinos Carlos y Juan José en tan irreparable perdida. Ruegan oraciones en su memoria.

ALEGRE, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/19|. Su discípula de la Cátedra de Derecho Concursal profesora asociada Dra. Sandra Zeman, participa con profundo dolor la partida de su maestro y amigo, ejemplo de docente y maravilloso ser humano. Acompaña a su hermana y sobrinos en tan doloroso trance. Ruega oraciones por su descanso en paz.

ALEGRE, JUAN CARLOS (Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/19|. C.P.N. Jose Alberto Zani y sus hijos, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ALEGRE, JUAN CARLOS (Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/19|. Rita Elizabeth Rios, Daniel Cuba e hijos Facundo y Delfina, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ALEGRE, JUAN CARLOS (Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/19|. Luis E. Lopez y Gloria Cárdenas, participan con sumo pesar su fallecimiento y acompañan a sus familiares en esta dolorosa circunstancia. Ruegan oraciones en su memoria.

ALEGRE, JUAN CARLOS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/19|. Ing. Juan Carlos Casado, su esposa e hijos abrazan en el dolor a sus familiares.

ALEGRE, JUAN CARLOS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/19|. Jorge S. King y familia participan el fallecimiento del estimado amigo Dr. Juan Carlos y acompañan a la familia, rogando por su descanso hasta su feliz resurrección en Cristo nuestro Señor.

ALEGRE, JUAN CARLOS (Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/19|. Señor recibelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Ema Mercedes Figueroa, su esposo Lionel D. Moya, sus hijos Lionel Gustavo, Blanca Luciana y Rafael Osvaldo con sus respectivas flias., Acompañan a su familia en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

ALEGRE, JUAN CARLOS (Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/19|. Dr. Héctor Luis Ribas Méndez y flia., Dr. Mario Roberto Ábalos y flia., participan con gran dolor el fallecimiento de su colega y amigo. Acompañan en estos tristes momentos a sus familiares y elevan oraciones por su eterno descanso.

ALEGRE, JUAN CARLOS (DR.) (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/7/19|. Nos llevamos tu ética, honradez y probidad, ya sea como ser humano, así también como hombre de derecho. Dios te recompesará a su lado. Dr. Eduardo A. Juárez y C.P.N María Inés Miana y sus hijos Lucas, Aldana y Cristian participan con profundo dolor su fallecimiento.

ALEGRE, JUAN CARLOS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/19|. Elda Sánchez Colombo participa su fallecimiento con profundo pesar ....Amiga y colega, su honestidad y laboriosidad, quedarán por siempre en mi memoria. Descanse en paz.

ALEGRE, JUAN CARLOS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/19|. Hoy ya no estás con nosotros. Sin embargo, supiste dejar a tus ex compañeros las huellas indelebles de un amigo fiel y generoso, como asi tambien, el paradigma a imitar de un profesional comprometido en forma incansable con la ley y el derecho. Juan Carlos descansa en paz. La promocion 1962 de la Escuela Nacional de Comerio.

ALEGRE, JUAN CARLOS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/19|. Dra. Maria Adriana Victoria, despide la partida de su ex compañero de la cátedra de Derecho Agrario de la UCSE a la Casa del Señor. Bendiciones para su familia. Ruega por su descanso en paz.

ALEGRE, JUAN CARLOS (Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/19|. Ana María Maud, Alberto Tauil y Camila Tauil Maud participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ALEGRE, JUAN CARLOS (Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/19|. Juan José Alegre y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

DE LA RÚA, FERNANDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As. el 9/7/19|. Sus primos Amelia Ducca de la Rúa, sus hijos Raúl, Carlos, Modesto y Eugenia acompañan con mucho dolor a toda su flia, y elevan al Señor oraciones en su memoria.

DE LA RÚA, FERNANDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As. el 9/7/19|. Sus primos Amelia D. de Ordoñez, sus hijos Raul, Carlos, Modesto y Eugenia acompañan con mucho dolor a toda la flia y elevan oraciones en su memoria.

DE LA RÚA, FERNANDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As. el 9/7/19|. Sus primos Vicente, María Pía y Susana Rodriguez de la Rúa y familia participan con dolor el fallecimiento de un hombre de bien y acompañan con cariño a Inés, hijos y nietos. Fernando descansa en paz.

DE LA RÚA, FERNANDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As. el 9/7/19|. Su familia Carlos E. Ordoñez Ducca, sus hijas Ercilita, Constanza y Justina Ordoñez Castellano participan con gran dolor y elevan oraciones en su memoria.

DE LA RÚA, FERNANDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As. el 9/7/19|. Su familia Modesto A. Ordoñez, Eugenia Beltrán, sus hijos Agustin, Modesto, María Sofia, Milagros y Martin Ordoñez Beltrán acompañan con mucho dolor a toda su flia y elevan oraciones.

DE LA RÚA, FERNANDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As. el 9/7/19|. Dr. Raul Ordóñez Ducca y sus hijos participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

DE LA RÚA, FERNANDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As. el 9/7/19|. Su amigo y correligionario Luis Alberto "Lucho" Fernández y familia, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

DE LA RÚA, FERNANDO DR. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 9/7/19|. Eduardo Antonio Abalovich y flia. acompaña con dolor el fallecimiento del distinguido correligionario y ruega oraciones en su memoria.

DE LA RÚA, FERNANDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As. el 9/7/19|. Carlos Allones, María Pía Rodríguez De la Rúa, sus hijos Carlos, Martín, Juan Pablo, María Pía y Nicolás participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DE LA RÚA, FERNANDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As. el 9/7/19|. Luis Alberto de la Rúa, su esposa María Elena Barnetche y sus hijos Matías, Valentin y María Pia participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GALLARDO DE SERRANO, ANDREA ELVIRA (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/19|. Su esposo: Gustavo, sus hijos: Exequiel, Celeste y Rocío, hijo pol. y nietos part. su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 9 en el cement. Parque de La Paz. C. de duelo: Pedro L. Gallo 340 ( S.V.) HAMBURGO CIA. DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GEREZ, RICARDO ALBERTO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/19|. Su esposa Luisa, sus hijos Ricardo, Luis, Valeria, Micaela, Luisa y Camila y sus hnos Pedro, Alícia, Mercedes, Graciela, Ana y Carlos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Los Flores. SERV SOC AMPARO SRL EMPRESA ANICETO GUBAIRA E.

JAIMEZ, FLORENCIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/19|. Su esposo Lito Gerez, su mamá Marta, sus hijos Claudia, Vicki, Gaby, Yesy, Paola, Marcelo, hijos pol. nietos, hermanos y demás familiares part. su fallec. y sus restos serán inhum en el cem. La Misericordia a las 16 hs. Casa de duelo Rioja (N) 371. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

JAIMEZ, FLORENCIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/19|. Sus hijos Claudia, Gabi, Viqui, Yesi, Paola y Marcelo, tu esposo Marcelo Gerez y tus nietos Gusti, Agustin y Sofia Gutierrez, Valentina y Guadalupe Gerez, Nicolas Gerez y Mauricio Tejerina participan con profundo dolor su partida al reino celestial y ruegan una oracion en tu memoria. Sus resto seran sepultados en el cementerio La Misericordia a las 16 hs.

JAIMEZ, FLORENCIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/19|. Su madre Marta Gomez Vda. de Jaimez y sus hermanos Mechi, Marta y Ratín Jaimez despiden con mucho dolor su partida y ruegan una oracion en su memoria.

KOZAMEH, ERNESTO NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 5/7/19|. Armando Meossi y familia participa con dolor su falleicmiento y elevan oraciones en su memoria.

LEDESMA, ENRIQUE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/19|. Su esposa Luisa, sus hijos Mariela, Silvia, Ana, Gonzalo y Romina, h pol. nietos, bisnietos y demás famil. partic- su fallec. Sus restos fueron inhum. en el cdem. La Piedad. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

LEDESMA, MARÍA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/19|. Su hermana Lilia Ledesma de Zarco, sus sobrinos Vicki, Kelly, Lili, Hugo, Cesar y demás familiares. Sus restos seran inhumados hoy 11:00hs. El cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TEL. 4219787.

LEDESMA, MARÍA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/19|. "Señor, ya está ante ti. Recíbela en tu reino". Dra. Gladys Díaz, Norma y Emanuel participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LLANOS, MATÍAS LIONEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/19|. Sus padres Dario y Marcela, sus hermanas Ximena, Daniela, su abuelo Segundo, bisasabuela Maria, Selva y demás familiares. Sus restos seran inhumados hoy 16:00hs. El cementerio Villa Jimenez. COB, NORCEN. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TEL. 4219787.

LLANOS, MATÍAS LIONEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/19|. Sus tíos Berta Noemí Llanos y flia. Hugo Orlando Llanos y flia., Adela Alcira Llanos y flia. Arnaldo Llanos y Gustavo Llanos y flia., sus restos son velados en sala velatoria Santiago y sus restos serán sepultados a las 16 hs. en cementerio de Villa Jiménez.

LLANOS, MATÍAS LIONEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/19|.Sus tíos políticos Graciela Casagrande, Ramón Juárez, Guillermo Heredia, Nora Leiva, sus primos Pablo, Carolina, Belén, Cristian, Valentín y Santiago,sus restos son velados en sala velatoria Santiago y sus restos serán sepultados a las 16 hs. en cementerio de Villa Jiménez.

MENDIETA, ROSA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/19|. Sus hijos Ramon, Walter, Diego, Daniel, Alicia, Marcela, Andrea, Ana, Esteban, Julio, hijo pol. nietos, bisnietos y demás familiares part. el fallecimento. Sus restos seran inhum. en el cem. La Piedad a las 11 hs. casa de duelo s.v. 2 PL. Gallo 330. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

MENDIETA, ROSA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/19|. "Que el Señor te reciba a su lado en paz, y te colme de bendiciones". Su cuñada Lina Coronel y Chiqui Díaz, sus hijos Víctor y Karina , Ariel y Silvana, Exequiel y Cecilia, Alejandro y Johana participan con profundo dolor su fdallecimiento pidiendo a Dios una pronta resignación a su esposo e hijos. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs. en el cementerio La Piedad.

MONTERO DE ZEBALLOS, ELISA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/19|. Bienaventurados los de corazón puro, porque de ellos es el Reino de los Cielos. Ese corazón puro, hoy madre descansa junto de Dios. Su hija Bety, yerno Coco Piña, nietos Carla, Eugenia, Mercedes y Omar, bisnietas Catalina y Rosario, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

MONTERO DE ZEBALLOS, ELISA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/19|. Las almas de los justos están en manos de Dios. Paula Sequeira y flia., participa con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su querida amiga Bety. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTERO DE ZEBALLOS, ELISA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/19|. Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno. Yolanda Torres y flia., participa con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su amiga Bety. Elevan oraciones en su memoria.

MONTERO DE ZEBALLOS, ELISA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/19|. Dichosos los sufren en la tierra y reparten amor porque Dios abrirá las puertas del cielo para ellos. Elisa Grimberg y flia., participa con profundo dolor el fallecimiento de su tia en el afecto. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTERO DE ZEBALLOS, ELISA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/19|. Su amiga y vecina de toda una vida Delia Beatriz Calderón, junto a su hijo y nietos participa con gran dolor su fallecmiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

MONTERO DE ZEBALLOS, ELISA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/19|. Sus amigos Marcelina Moyano, hijos Marcela y Marcelo Rodríguez y su nieto Benjamín participan su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria.

MONTERO DE ZEBALLOS, ELISA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/19|. Carlos E. Feijoó y Maria Cecilia Espeche, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MONTERO DE ZEBALLOS, ELISA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/19|. Dra. Maria Rosa Salomón, sus hijos Dres. Facundo, Martin y Lisandro Daives, participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su querida amiga Bety. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTERO DE ZEBALLOS, ELISA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/19|. Azucena Ferrari de Sayah Correa, sus hijos Eva, Michel y flia (a) y Federio y flia, acompañan con profundo dolor a su hija Betty y demás familiares. Dios les e consuelo y resignacion. Elevamos oraciones en su memoria. Que así sea.

MONTERO DE ZEBALLOS, ELISA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/19|. Dra. Maria E. Sayavedra de Mitre, su esposo e hijos acompañan a su querida amiga Bety Piña en este momento de dolor. Elevamos oraciones por la paz del alma de su madre y resignación ante dolorosa perdida. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTERO DE ZEBALLOS, ELISA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/19|. Mirta del Carmen Suarnabar, Dr Miguel Antonio Juarez Quiroga y sus hijos Dra. Maria Soledad., Lic. Facundo Antonio y Dr. Ignacio Antonio Juarez Quiiroga participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su hija Bety y demás familiares en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTERO DE ZEBALLOS, ELISA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/19|. La familia Calderon Gonzalez participan con dolor su partida a la casa del Señor. Dios dé resignacion a su familia.

MUSE, MERCEDES RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/19|. Sus hermanas Olga, Mirta, Sara y Carlos, y sus respectivas familias Sayago- Ruiz participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria, sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad a las 9 hs.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/19|. Tito Sarquiz, su esposa Mabel Herrera y sus hijos José y Virginia y familia participan su fallecimiento.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/19|. Migui Sarquiz, su esposa Cristina Hadla e hijos participan su fallecimiento.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Rafael Antonio Canllo participa con profundo dolor su fallecimiento.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO DR. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. "Por sus frutos los conocerás". Dr. Ángel Uslenghi y flia. comparte con los familiares del amigo y hermano Néstor la fe en la resurrección.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/19|. Carlos E. Feijoó, Maria Cecilia Espeche y sus respectivos hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Miguel Ángel Barrera Martínez, su esposa Nélida Raab, y sus hijos María Cristina, Miguel, Andrea y Matías participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su querida memoria.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Teté y Susana Rodriguez de la Rúa y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a Cecilia y familia.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/19|. Enrique José Lami Dozo participa con profunda tristeza el fallecimieno de su querido amigo Negro, y acompaña a Cecilia y a su familia en este doloroso momento. Ruega oraciones en su memoria.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/19|. Dr. Armando Meossi, su esposa Liliana González del Solar, sus hijos Silvia, Marta Patricia, María Gabriela y Armando (h) y sus respectivas flias. participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/19|. Hebe Vieyra de Patiño Senestrari, sus hijos Ricardo, María Luisa, María Mercedes y Santiago participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan sinceramente a su esposa Cecilia e hijos, rogando por una feliz resurrección.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Carlos Rodolfo Epstein, Laura Mabel Vittar de Epstein y familia participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO Dr. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Ing. Juan Castaño, Imelda Cáceres de Castaño y familia participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/19|. Pedro Diaz Esteve, Elda Victoria Yocca, sus hijos Pedro Livio, María Angelina, Jeronimo y Anibal Diaz Yocca y sus respectivas familias participan con pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones al Altísimo para su eterno descanso.

PALADEA, JOSÉ DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/19|. Sus hijos José y Gustavo, María Eugenia, hijos pol. nietos y demás familiares part. su fallec. y sus restos seran inhum. en el cementerio La Piedad. Casa de duelo s.v. P.L. Gallo 330. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

RÍOS RUIZ, JUAN JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/19|. Su prima Blanca Ester Cantero, sus hijas Marcela, Andrea y sus respectivas flias, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

RÍOS RUIZ, JUAN JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/19|. Jaqueline, Viviana, María, Viviana, Silvina, Teresita, Carlos, Stéfano y Myriam de área Sueldos participan su fallecimiento y acompañan a María Inés y César en estos momentos de dolor.

RÍOS RUIZ, JUAN JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/19|. Myriam y María Angélica Maza participan su fallecimiento y glorioso encuentro con el Dios de nuestro corazón, y acompañan a sus hijas María Inés y Ana Cristina, a sus hijos políticos, nietos, bisnieto y demás familiares, elevando una oración en su memoria.

RÍOS RUIZ, JUAN JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/19|. El grupo de profesoras Jubiladas de Educación Física, acompañan en sentimiento a la amiga y colega Anita Rios y demás familiares por el fallecimiento de su querido hermano. Ruegan oraciones en su memoria.

RÍOS RUIZ, JUAN JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/19|. Los compañeros Computos, personal directivo, profesionales, tecnicos, administrativos, contables y de maestranza de su hija María Inés y su yerno Cesar participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

RUIZ, SELSA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/19|. Sus hijos María, Mario, hijos pol. nietos, bisnietos y demás familiares part. su fallec. y sus restos seran inhum en el cem. de Vuelta de la Barranca a las 17 hs. Casa de duelo Indep. 1064. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

SALVATIERRA, ANTONIA AMBROCIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/19|. Su hija Mirtha, su esposo Francisco Peña, sus nietos Lucas, Marcos, Lucrecia, bisnietos Mía y Stefano participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cementerio La Piedad. Ruegan oraciones en su memoria.

SALVATIERRA, ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/19|. Sus hijos Guinton, Victor, Mirta, hijos pol. nietos, bisnietos part. el fallec. y sus restos seran inhumados en el cement La Piedad a las 9 hs. Casa de duelo s.v. 1 P.L. Gallo 330. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

SALVATIERRA, ANTONIA AMBROCIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/19|. Su hijo Víctor, su esposa Teté, sus nietos Javier y familia, Leo y flia., Jimena y flia., y Guido, sus bisnietos Nazareno, Bruno y Victoria participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cementerio La Piedad. Ruegan oraciones en su memoria.

SALVATIERRA, ANTONIA AMBROCIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/19|. Su hijo Guido, Cristina, su nieta Sandra y Cristian, sus bisnietos Sol y Facundo participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cementerio La Piedad. Ruegan oraciones en su memoria.

SALVATIERRA, ANTONIA AMBROCIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/19|. "Brille para ella la luz que no tiene fin". Raúl Miranda y familia participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SALVATIERRA, ANTONIA AMBROCIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/19|. Manuel Aznarez y familia participa con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de Victor Barrionuevo. Elevan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, SEGUNDO EDGARDO (Chiky) (q.e.p.d.) falleció el 8/7/19|. Sus amigos y vecinos Delia Beatriz Calderón, su hijo y nietos, Marcelina Moyano y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento del amigo Chiky, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

SANTILLÁN, SEGUNDO EDGARDO (Chiky) (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/19|. La familia Gonzalez Calderón participa con dolor el fallecimiento de un querido vecino. Se ruegan oraciones en su memoria.

SAYAGO, FIDEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/19|. Su hijo Mario Américo Sayago, nietos, bisnietos y demás familiares part. su fallec. Sus restos seran inhum. en el cem. La Piedad a las 10 hs. Casa de duelo s.v. 2 VIP de calle Sta Fe y P.L. Gallo 330. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

GARCÍA, DURVAL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/19|. Nicolás Tomás Gentile, María Inés Bravo y Nicolás Domingo Gentile Bravo participan con profundo dolor el fallecimiento del querido amigo y escritor Durval. Elevamos oraciones en su memoria y resignación a su familia

JIMÉNEZ, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/19|. Su hijo Oscar, su hija pol. Amalia, sus nietos Federico y María Eugenia participan con pesar su fallecimiento y se consuelan saber que ya descansas en paz.

JIMÉNEZ, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/19|. Sus sobrinos Jose Camilo Pereyra y flia, y Carlos Ernesto Pereyra y flia participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/19|. Emilio Molina, su esposa Mercedes del Valle Gianuzzi, sus hijos, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/19|. Nicolás Tomás Gentile, María Inés Bravo y Nicolás Domingo Gentile Bravo participan con profundo dolor el fallecimiento de la esposa del Dr. profesor Pereyra Elevan oraciones en su memoria. Que descanse en paz.

JIMÉNEZ, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/19|. Su cuñada Pora Quiña participa su fallecimiento y eleva una oración en su memoria.

LEIVA, JULIA MARÍA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/19|. Su madre Lidia, sus hermanos Silvia, Cintia y Elio, su padrino Luis Cordoba y flia, sus sobrinos Yani, Agostina, Santino, sus cuñadas y demás familiares. Sus restos seran inhumados hoy 09:00hs. El cementerio Jardin del Sol. Cob, Norcen. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS S.A. La Plata 162 Tel. 4219787.

NIEVA, FRANCISCO EULALIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/19|. Sus sobrinos Gimena, Ramon, Elva, Silvia, Nelida, Alberto, Sonia, Esteban Castillo y flia, part. su fallec. Sus restos seran inhum. en el cem. V. Silipica a las 10 hs. Casa de duelo Chañar Pujio. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

Invitación a Misa

CAUMO, PACÍFICO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/04|. Desde el 9 de Julio, Día de la Independencia en el año 2004 vives junto a nuestro Padre Celestial y nuestra Madre María. Una fuerza de amor de Dios que viene de lo alto nos trae el consuelo, nos anima ante tu presencia real querido Caumo, aunque invisible en la vida de toda tu familia. Su esposa Ramonita Sánchez de Caumo y familiares invitan al responso a las 11 hs. en el cementerio de Cañada Escobar, Dpto. Banda y la santa misa a las 20 hs. en la iglesia La Inmaculada en la ciudad capital sito en Independencia y Balcarce.

MORE, FABIO LEANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/19|. Su madre- abuela Luisa, sus hermanos David, Marcelo y Valeria More y respectivas flias.,sus primos Damián, Sergio y Maria Elena More, Luis y Carlitos Cardozo y Martín Ponce al cumplirse un mes de su fallecimiento, invitamos a la misa a realizarse en la parroquia San José Bº Belgrano a las 20 hs. Rogamos oraciones en su memoria.

POUPARD, ROMÁN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/19 en Tucumán|. Sus ahijados Norma Ybarra de Tesoni y Nelson Tesoni y flia. participan con dolor su fallecimiento invitan a la misa en la iglesia Cristo Rey hoy a las 20 hs. al cumplirse nueve días de su fallecimiento.

POUPARD, ROMÁN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/19 en Tucumán|. Sus amigos de siempre: Héctor Ybarra y flia.; Noemí Ybarra de Aranda y flia.; Norma Ybarra de Tesoni y flia.; Raúl Ybarra y flia.; Mary Ybarra de Di Paolo y flia.; Roberto y Dante Ybarra participan con dolor su fallecimiento e invitan a la misa en la iglesia Cristo Rey hoy a las 20 hs. al cumplirse nueve días de su fallecimiento.

Responsos

CORDERO, JULIO CERVANDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/18|. Padre, es largo y solitario el camino sin ti, pero te llevo en mis recuerdos, aunque no estés hoy conmigo. Sé que desde allá donde estás, me guías, iluminas mis pasos y cuidas de mí. Tu esposa, hijos y nietos al cumplirse un año de tu partida la cielo, oficiaremos un responso en el cementerio de Beltrán hoy a las 16 hs. Rogamos una oración en su memoria.