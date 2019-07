La vigilia y los festejos tendrán más luces y menos ruidos de cohetes

10/07/2019 - 08:08 Santiago

En cuanto a cómo serán este año en la vigilia y los festejos para recibir el cumpleaños el próximo 24 de julio, señaló que habrá algunos cambios. “Es un compromiso con distintas cuestiones culturales, este año vamos a tener más luces, menos lugares donde se largan los cohetes. Antes había en 360 grados la distribución y este año lo haremos en solo dos puestos para largar más iluminación pero sin ruido que es lo que buscamos, van a ser también unos minutos menos, de 18 a 11 minutos y ahora lo bajamos un par de minutos más”.

Puntualizó que “es algo importante porque incorporamos lo visual, con luces led, vamos modificando, viendo que sea más ecuánime para todos el festejo”.

Al ser consultada la intendente respecto de si también impactó en las finanzas municipales la baja de la coparticipación, indicó que “por supuesto, la coparticipación que baja en la provincia se traslada porcentualmente a nosotros, de hecho hemos tomado medidas de control para evitar las erogaciones no previstas, tenemos el mismo personal no hemos incorporado gente, mantenemos el mismo plantel y en el ordenamiento estamos pagando ese plus de 8.000 pesos que otorgó el gobernador con fondos propios”.