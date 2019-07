Nicolás Lodeiro se muere por regresar al Xeneize

10/07/2019 - 01:08 Mundo Boca

En diálogo con ESPN, el volante uruguayo Nicolás Lodeiro se refirió a la posibilidad de volver a Boca Juniors. “Siempre agradecido a Boca, me di al máximo. Desde que me fui, desde el primer día quería volver. Me gustaría volver a Boca, sabe que no depende de uno y que deciden otras personas y que no es fácil. Desde que me fui y ahora las ganas de volver siguen estando”, aseguró.

“Siempre que estamos juntos en la Selección le digo a Nández que me lleve pero no pasa nada. Cada vez que estamos juntos le pregunto cosas de Boca”, confesó.