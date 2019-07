La ilusión de Juan Pablo Ruiz Gómez

10/07/2019 - 01:19 Deportivo

Fue uno de los primeros refuerzos en confirmarse, pero llegó casi en silencio, porque su nombre no generó demasiadas expectativas en el hincha de Central Córdoba, que esperaba jugadores de “renombre” para debutar en la Superliga.

Pero para Juan Pablo Ruiz Gómez, ésta es la chance que esperó toda la vida. Con 25 años, pudo pegar el salto desde la B Metropolitana (llegó desde Estudiantes de Caseros, donde la última temporada disputó 27 partidos y marcó 10 goles) a la Superliga. Y no piensa desaprovechar esta chance.

“Es un desafío muy grande y una ilusión que todos tenemos desde chiquitos. Es una gran oportunidad y espero que salgan las cosas bien colectivamente, así también en lo individual le pueda ir a uno bien también”, contó el atacante, en diálogo con EL LIBERAL, tras la práctica vespertina en el predio del Iosep.

“Uno siempre trabaja para estas cosas. En Estudiantes me ha ido muy bien, el torneo pasado ya había surgido algo que no se terminó concretando así que cuando apareció esta chance no lo dudé ni un segundo porque es la ilusión que todos tenemos desde chiquitos. Espero poder aprovecharla y estar a la altura”, añadió.

Al referirse a los trabajos de pretemporada, Juan Pablo los definió como “duros e intensos”, pero sabe que son necesarios para lo que viene. “La pretemporada está siendo dura e intensa, pero estamos aprovechando cada momento, tratando de hacer las cosas bien porque es lo que después te da la nafta para estar bien”, explicó.

Sobre su adaptación al grupo, contó: “Me siento bien, me encontré con un gran grupo humano que ya venía formado, una gran base, unas excelentes personas. Me adapté bien, me hacen sentir cómodos, que eso es lo importante”.

“No había tenido la oportunidad de compartir con ninguno de los chicos ni coincidir en otros clubes, pero obviamente que los conozco porque a algunos los veía seguido o mucho. Cuando veía los partidos me quedaba algo y obviamente que a los que juegan bien, uno los mira”, agregó.

Estilo

A pesar de que es nuevo en el equipo, Ruiz Gómez ya sabe perfectamente cuál es el estilo de juego del entrenador, porque el “Sapo” Coleoni se lo dejó claro en las charlas que mantuvieron. “Lo que viene hablando es más que nada general, él pregona que seamos un equipo intenso, que juegue rápido la pelota. Vamos a ver cómo nos va en estos amistosos para ver si podemos estar a la altura de lo que nos pide”, sostuvo.

“Igual tenemos que estar tranquilos, sabemos que todavía estamos un poquito duros de la pretemporada. Nos va a servir a muchos para soltarnos, para ponernos ligeros, así que hay que tratar de aprovechar cada amistoso con la seriedad que conlleva eso”, agregó.

Juan Pablo siente que encaja en ese estilo de juego de Coleoni: “Yo me siento cómodo, también por eso elegí venir acá, porque he visto cómo trabaja y he visto los equipos de él y eso me ilusiona, porque pienso que puedo aportar mi granito de arena desde el lugar que me toque”.

Por último, Juan Pablo Ruiz Gómez se describió como jugador. “Quizás lo que más resalta a simple impresión es la velocidad, pero me considero un jugador solidario, que siempre piensa en el equipo y después, si se puede hacer goles, mejor”, concluyó.