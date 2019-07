Héctor Ayuch asumió como coordinador de las formativas

10/07/2019 - 01:21 Deportivo

Héctor Ayuch asumió ayer como nuevo coordinador de Divisiones Inferiores de Central Córdoba. El entrenador, que viene de dirigir la Primera División de Unión Santiago, cuenta con una dilatada trayectoria en formativas.

“Para mí es un honor que me hayan elegido entre medio de tanta gente que ha representado al club y quizás se siente más identificada que yo con el club, más allá de que jugué un año en Central y se lo que representa esa camiseta”, dijo “Yoyi”, en diálogo con EL LIBERAL.

“Que me hayan llamado para ocupar este cargo implica mucha responsabilidad y un desafío muy lindo, que me gusta y que toda mi vida lo he hecho. Si por algo pensaron en mí, seguramente es por lo que he transmitido desde hace 27 años, cuando inauguré mi escuela de fútbol infantil”, agregó.

“Siempre le apunto a la formación por sobre los resultados. Y a transmitir valores e inculcar códigos de respeto y educación. En esta etapa, Central Córdoba representa a toda la provincia. Y el desafío es dejar una buena imagen, sobre todo desde el buen comportamiento, el respeto y la educación. Eso es lo que me motivó a tomar este cargo”, profundizó Ayuch.

Por último, dijo: “Agradezco a la comisión directiva y al presidente. Sé que hay muchas personas que han trabajado duro, sobre todo en este último tiempo, para poder participar en la Superliga juvenil y que hayan pensado en mí es doble el agradecimiento y el honor. Voy a estar a la par de todos los entrenadores porque yo me considero uno más, así es como se debe trabajar en un gran equipo. Y trataré de aportar lo mío”.