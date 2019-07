“Sólo yo puedo sentir cuándo llegó el momento”

10/07/2019 - 01:27 Deportivo

El reconocido piloto italiano, Valentino Rossi, cruzó la meta octavo en el Gran Premio de Alemania, a casi veinte segundos del vencedor, lo que le deja ahora mismo sexto del Mundial con 80 puntos tras nueve carrera disputadas y justo antes del parón veraniego.

Durante la rueda de prensa que el italiano en el paddock de Sachsenring, muchas fueron las referencias a su edad y la motivación que le mantiene aún en el campeonato superados los 40 años.

“Pienso que es algo normal que la gente me pregunte si soy demasiado viejo, dada la actual situación, hasta yo me lo pregunto algunas veces. Seguramente soy muy viejo, a mucha distancia del segundo más viejo de la parrilla. Pero no sé, en mi opinión este tipo de cosas sólo puedo sentirlas yo, y en el momento en que pierda las ganas, el hambre de seguir compitiendo, para mí será bastante claro, me daré cuenta en seguida. Pero todo depende de los resultados, seguramente si logramos resolverlos todo será diferente”, explicó Rossi, en declaraciones reproducidas por el sitio Motorsport.

‘En cierto momento tuve que decidir entre dejar de ganar o seguir corriendo mientras tenga ganas de hacerlo. Elegí esta última opción hace ya una década y estoy muy feliz. Llegará un punto en el que quedará claro que es hora de parar’, un momento que aún no ha llegado, en su opinión.

‘También el año pasado era viejo, tenía 39 años en lugar de 40, pero en las últimas cinco carreras había logrado cuatro podios. En esta misma carrera fui 20’ más rápido el año pasado que este año, así que hay algo que funciona mal. Tenemos que averiguar qué es, porque con la moto no puedo encontrarme bien y, en cualquier caso, soy lento. Pero debemos intentarlo y volver a ser competitivos’, afirma el italiano.