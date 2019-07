Central Argentino y Güemes se repartieron los puntos

10/07/2019 - 02:07 Semillero

Central Argentino y Güemes protagonizaron uno de los partidos más atractivos de la octava fecha del torneo Apertura Dr. Gerardo Zamora, que organiza el Consejo Auxiliar de las Divisiones Inferiores de la Liga Santiagueña de Fútbol.

El Gaucho ganó en Sexta y Séptima, pero el Albo se recuperó en su estadio Dr. Osvaldo Juárez y se impuso en Octava y Novena. Resultados:

Sexta: Instituto Santiago 1, Central Córdoba 2; Agua y Energía 2, Comercio 1; Yanda 0, Unión Santiago 0; Estudiantes 2, Villa Unión 1; Mitre Amarillo 3, Banfield 0; Sarmiento 1, Mitre Negro 1; Unión de Beltrán 0, Independiente de Fernández 1; Defensores de Forres 2, Vélez Sársfield 0; Sportivo Fernández 1, Independiente de Beltrán 1; Central Argentino 0, Güemes 3.

Séptima: Instituto Santiago 0, Central Córdoba 1; Agua y Energía 3, Comercio 1; Yanda 0, Unión Santiago 2; Estudiantes 2, Villa Unión 2; Mitre Amarillo 9, Banfield 0; Sarmiento 1, Mitre Negro 0; Unión de Beltrán 1, Independiente de Fernández 2; Defensores de Forres 0, Vélez Sársfield 0; Sportivo Fernández 1, Independiente de Beltrán 1; Central Argentino 0, Güemes 1.

Octava: Instituto Santiago 1, Central Córdoba 2; Agua y Energía 0, Comercio 4; Yanda 0, Unión Santiago 2; Estudiantes 0, Villa Unión 2; Mitre Amarillo 6, Banfield 0; Sarmiento 1, Mitre Negro 0; Unión de Beltrán 1, Independiente de Fernández 2; Defensores de Forres 0, Vélez Sársfield 0; Sportivo Fernández 2, Independiente de Beltrán 2; Central Argentino 2, Güemes 0.

Novena: Instituto Santiago 2, Central Córdoba 0; Agua y Energía 1, Comercio 0; Yanda 1, Unión Santiago 1; Estudiantes 0, Villa Unión 0; Mitre Amarillo 3, Banfield 0; Sarmiento 1, Mitre Negro 1; Unión de Beltrán 1, Independiente de Fernández 3; Defensores de Forres 0, Vélez Sársfield 1; Sportivo Fernández 1, Independiente de Beltrán 2; Central Argentino 3, Güemes 1.

La próxima fecha (9ª) se disputará el sábado 13 de julio, con estos partidos: Banfield vs. Instituto, Villa Unión vs. Mitre Amarillo, Unión Santiago vs. Estudiantes, Comercio vs. Yanda, Central Córdoba vs. Agua y Energía (en Agua y Energía), Central Argentino vs. Sarmiento, Independiente (B) vs. Güemes, Vélez vs. Sportivo Fernández, Independiente (F) vs. Defensores de Forres, Mitre Negro vs. Unión (B) (Banco Pcia.).