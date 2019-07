Se jugó la fecha 16

10/07/2019 - 02:08 Semillero

La Liga de Fútbol Infantil (Lifi) hizo disputar el domingo pasado la decimosexta fecha de su Torneo Anual “Dr. Gerardo Zamora”. Los resultados fueron:

Categoría 2006: Tricolor 2, Estrella Roja 0; Santiago Lawn Tennis Club 5, Locos por el Fútbol 0; Estrella del Sur 3, Luis Valoy 0; Niños Unidos 2, Ferroviaritos 1; Comercio 0, Jorge Donis 1; Golcito 0, Sarmiento 5.

Categoría 2007: Tricolor 2, Estrella Roja 2; Santiago Lawn Tennis Club 7, Locos por el Fútbol 0; Estrella del Sur 2, Luis Valoy 1; Niños Unidos 1, Ferroviaritos 1; Comercio 0, Jorge Donis 0; Golcito 0, Sarmiento 5.

Categoría 2008: Tricolor 2, Estrella Roja 3; Santiago Lawn Tennis Club 5, Locos por el Fútbol 0; Estrella del Sur 0, Luis Valoy 7; Niños Unidos 1, Ferroviaritos 2; Comercio 0, Jorge Donis 4; Golcito 0, Sarmiento 0.

Categoría 2009: Tricolor 0, Estrella Roja 9; Santiago Lawn Tennis Club 7, Locos por el Fútbol 0; Estrella del Sur 3, Luis Valoy 0; Niños Unidos 3, Ferroviaritos 2; Comercio 0, Jorge Donis 2; Golcito 0, Sarmiento 4.

Categoría 2010: Tricolor 0, Estrella Roja 3; Santiago Lawn Tennis Club 8, Locos por el Fútbol 0; Estrella del Sur 1, Luis Valoy 1; Niños Unidos 1, Ferroviaritos 6; Comercio 0, Jorge Donis 3; Golcito 0, Sarmiento 0.

La próxima fecha, la decimoséptima, se disputará recién el domingo 4 de agosto (por los torneos de Sarmiento y Donis), con estos partidos: Locos por el Fútbol vs. Estrella Roja, Jorge Donis vs. Tricolor, Luis Valoy vs. Comercio, Ferroviarito vs. Estrellla del Sur, Sarmiento vs. Niños Unidos y Santiago Lawn Tennis Club vs. Golcito.