Arranca “Los Profe” 2019

10/07/2019 - 02:09 Semillero

Este domingo 14 de julio dará comienzo el torneo de fútbol infantil “Los Profe 2019”, que organiza la escuela del club Sarmiento de La Banda y que finalizará el próximo miércoles 17 del corriente.

El certamen, que se jugará en las canchas de Produnoa, está reservado para equipos de las categorías 2007 a 2012. Participarán las escuelas que juegan en la Liga Infantil (Lifi) más otras invitadas de La Banda y otras localidades del interior provincial.

El fixture de la jornada inaugural es el siguiente:

Cat. 2007 (Cancha 1): 10, Comercio vs. Vélez; 10.35, Lawn Tennis vs. Donis; 11.10, Valoy vs. Sarmiento; 11.45, Niños Unidos vs. Hoyos; 12.20, Estrella Roja vs. Ferroviaritos.

Cat. 2008 (C2): 10, Valoy vs. Lawn Tennis; 10.35, Estrella Roja vs. Sarmiento; 11.10, Comercio vs. Donis; 11.45, Valoy vs. Ferroviaritos. Cat. 2009 (C3): 13, Ferroviaritos vs. Sarmiento B; 13.35, Comercio B vs. Lawn Tennis; 14.10, Selva vs. Hoyos; 14.45, Niños Unidos vs. Donis; 15.20, Estrella Roja vs. Sarmiento A; 15.55, Comercio vs. Valoy. Cat. 2010 (C4): 13, Valoy vs. Lawn Tennis; 13.35, Donis vs. Estrella Roja; 14.10, Tricolor vs. Golcito; 14.45, Comercio vs. Sarmiento; 15.20, Ferroviaritos vs. Tapia.

Cat. 2011 (C5): 12.30, Valoy vs. Lawn Tennis; 13.05, Comercio vs. Sarmiento A; 13.40, Sarmiento B vs. Tricolor; 14.15, Estrella Roja vs. Niños Unidos; 14.50, Hoyos vs. Sarmiento B.