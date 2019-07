VIDEO | Se subió a una torre de alumbrado, se tiró al vacío y está grave

10/07/2019 - 16:28 Policiales

En la ciudad de Formosa, un individuo protagonizó un dramático intento de suicidio luego de subirse a una torre de alumbrado de un supermercado y arrojarse al vacío. Por ahora, permanece internado en grave estado en el hospital Central.

“Me voy a matar. Son todos chorros. Me voy a matar, hijos de p...”, gritaba el joven de 24 años. Cuando los policías llegaron al lugar y comenzaron a escalar la torre para tratar de salvarlo, exclamó: “Suban, yo me tiro igual. Policías chantas”.





#FORMOSA Se arrojó al vacío desde lo alto de una torre de alumbrado y está grave pic.twitter.com/Gi4lKpE2jb — Crónica VIRALES (@CronicaVirales) 10 de julio de 2019





Tras una hora de negociación, uno de los efectivos logró sujetarlo, sin embargo, el joven hizo un movimiento brusco para soltarse y finalmente se precipitó al vacío.

Un ocasional testigo grabó los últimos momentos y en el video quedaron registradas las imágenes del momento en que el individuo impacta de lleno contra la malla policial. Sobrevivió, pero permanece internado en grave estado.