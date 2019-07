La Superliga emitió un comunicado para evitar reproches por el fixture

10/07/2019 - 19:34 Deportivo

Tras anunciar el fixture y formato de disputa para la próxima edición de la Superliga, desde la organización emitieron un comunicado que tiene por objetivo aclarar la forma en que fue realizado el sorteo, los parámetros que se tuvieron en cuenta y demás detalles.

A continuación el comunicado completo de la Superliga:

Condiciones tenidas en cuenta para el fixture confeccionado:

-La competencia se desarrolla a una sola rueda con 24 equipos, enfrentándose todos contra todos.

-Se juegan 23 fechas de 12 partidos cada una, dando así un total de 276 partidos.

-Con el objetivo de equiparar la cantidad de viajes, los equipos participantes son divididos en grupos según su ubicación geográfica sólo teniendo en cuenta dicha división para la confección del fixture:

Interior 1 (4 equipos): Atlético Tucumán, Central Córdoba, Godoy Cruz y Talleres.

Interior 2 (6 equipos): Aldosivi, Colón, Newell's, Patronato, Rosario Central y Unión.

Buenos Aires (14 equipos): Argentinos, Arsenal, Banfield, Boca, Defensa y Justicia, Estudiantes, Gimnasia, Huracán, Independiente, Lanús, Racing, River, San Lorenzo y Vélez.

-Se invierte la cantidad de localías con respecto al último torneo, buscando que tengan un partido más de local aquellos equipos que tuvieron uno más de visitante y viceversa.

-Todos los clásicos tienen localía invertida con respecto al torneo anterior. De esta forma, se jugarán de la siguiente manera:

Fecha 5: River – Boca

Fecha 6: Rosario Central – Newell's

Fecha 9: Unión – Colón

Fecha 10: Huracán - San Lorenzo

Fecha 12: Gimnasia – Estudiantes

Fecha 13. Lanús – Banfield

Fecha 19: Racing – Independiente

-Sin breaks (misma condición de localía) al inicio (fechas 1 y 2) y al final (fechas 22 y 23).

-Se evitan enfrentamientos de manera consecutiva ante 2 de los 5 grandes.

-Todos los equipos juegan una vez de local y una vez de visitante ante Boca y River.

-Todos los equipos juegan dos de local y una de visitante, o a la inversa, ante los otros tres grandes.

-Se balancea la cantidad de viajes al interior 1.

Aldosivi: 2 veces

Argentinos: 2 veces

Arsenal: 2 veces

Atlético Tucumán: 1 vez

Banfield: 2 veces

Boca: 2 veces

Central Córdoba: 1 vez

Colón: 2 veces

Defensa y Justicia: 2 veces

Estudiantes: 2 veces

Gimnasia: 2 veces

Godoy Cruz: 2 veces

Huracán: 2 veces

Independiente: 2 veces

Lanús: 2 veces

Newell's: 2 veces

Patronato: 2 veces

Racing: 2 veces

River: 2 veces

Rosario Central: 2 veces

San Lorenzo: 2 veces

Talleres: 2 veces

Unión: 2 veces

Vélez: 2 veces

-Paridad en porcentajes de kilómetros a recorrer por cada equipo este porcentaje surge si tenemos en cuenta los kilómetros que viajarán con respecto a los que recorrerían si el torneo se disputase a dos ruedas y en consecuencia visitarían a todos los equipos.

Aldosivi: 49 %

Argentinos: 56 %

Arsenal: 47 %

Atlético Tucumán: 48 %

Banfield: 44 %

Boca: 45 %

Central Córdoba: 55 %

Colón: 42 %

Defensa y Justicia: 55 %

Estudiantes: 45 %

Gimnasia: 50 %

Godoy Cruz: 51 %

Huracán: 51 %

Independiente: 56 %

Lanús: 50 %

Newell's: 43 %

Patronato: 55 %

Racing: 47 %

River: 55 %

Rosario Central: 53 %

San Lorenzo: 49 %

Talleres: 48 %

Unión: 54 %

Vélez: 47 %

-Ningún equipo juega ante dos grandes en las primeras cuatro fechas.

-Ningún equipo de Buenos Aires tiene dos viajes al Interior (1 y 2) en las primeras cuatro fechas.

-Se tuvieron en cuenta los viajes y posibles viajes de los representantes argentinos en CONMEBOL.

-Se invierte la mayor cantidad posible de localías de los equipos con respecto al torneo pasado. De esta manera, sin considerar los partidos de Arsenal y Central Córdoba, se invierten 145 partidos sobre 231, lo que equivale a un 63%.

-Se invierte en un 100% la localía de todos los partidos que llevan 3 o más veces consecutivas jugándose en una misma condición según el siguiente historial:

4 veces: Atlético Tucumán vs. Aldosivi; Banfield vs. Argentinos; Argentinos vs. Boca; Argentinos vs. Godoy Cruz; Estudiantes vs. Boca; Gimnasia vs. Boca; Boca vs. Talleres; Colón vs. River; Huracán vs. Unión; Newell's vs. Independiente; Talleres vs. River; River vs. Unión.

3 veces: Aldosivi vs. Colón; Lanús vs. Aldosivi; River vs. Aldosivi; Patronato vs. Atlético Tucumán; Boca vs. Colón; Huracán vs. Boca; Gimnasia vs. Huracán; Independiente vs. Huracán; Huracán vs. Rosario Central; Independiente vs. Vélez; Lanús vs. River; Vélez vs. Rosario Central; Unión vs. Talleres

-Se cumple con el 100% de los pedidos especiales de los clubes.

IMPORTANTE: Para la diagramación del calendario (días y horarios) se tendrán en cuenta los partidos de competencias internacionales (con el descanso correspondiente) y las consultas con los organismos de seguridad para la cobertura de los operativos.

Fuente: Superliga