CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 11 de julio de 2019

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.00 MORFI TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

18.00 HUÉRFANAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO? (CONTINUACIÓN)

23.30 MI VIDA ERES TÚ

00.30 STAFF

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES





TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CULTURAS: VOCES DE UN MUNDO PLURAL

16.30 DOCUMENTALES

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIA





CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE





EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR





CANAL 14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 VIVIR SANTIAGO

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 TICKET AL SHOW

16.00 PARA TODA MUJER - VIVO

17.00 EN ARMONÍA

17.30 DE A DOS

18.00 VA DE NUEVO

18.30 SÁBADO SAGRADO

19.30 RODANDO FOOD TRUCKS

20.00 ALTO CONTRASTE

20.30 DALE FERRO

21.00 EL PODIO

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 PASIÓN POR EL TURF

23.00 SANTIAGO TEATRAL





CANAL 4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE

12.30 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN

13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

13.30 LA FIJA

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 LIGA COMERCIAL

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 POLI 24

19.30 PUERTO PESCA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS EDIC. CENTRAL

22.00 TIEMPO REAL

23.30 EN BOCA DE TODOS





PELÍCULAS

CINEMAX

08.02 PASIÓN POR LAS LETRAS

09.58 MINI ESPÍAS 4. LOS LADRONES DEL TIEMPO

11.39 MUJER BONITA

14.05 LA CRUDA VERDAD

15.55 AMIGOS DE MÁS

17.44 MUJER BONITA

20.09 MI EX

22.00 LA CRUDA VERDAD

23.49 S.W.A.T. BAJO ASEDIO

TCM

07.37 LOST - T. 2 - EP. 20 - TWO FOR THE ROAD

15.52 POLICÍA DEL TIEMPO

17.34 EL POLÍTICO

19.43 EL JINETE PÁLIDO

22.00 SWORDFISH. ACCESO AUTORIZADO

23.58 MASACRE EN EL BARRIO JAPONÉS

TNT

07.36 HOMBRES DE NEGRO

09.20 HÉROE DE CENTRO COMERCIAL 2

10.59 SHERLOCK HOLMES

13.14 SHERLOCK HOLMES. JUEGO DE

SOMBRAS

15.31 TOY STORY

16.59 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE

ASCIENDE

20.01 ELYSIUM

22.00 FURIA DE TITANES 2

23.47 EL CONJURO 2

SPACE

07.24 MEGALODÓN

08.56 SPL3. PARADOJA

10.30 PUNTO LÍMITE

12.39 EL IMPLACABLE

14.33 EL CHICO DEL MILLÓN DE DÓLARES

16.54 DE LA CUNA A LA TUMBA

18.47 LOS FEDERALES

21.09 VENGANZA LETAL

23.00 MONZÓN - EP. 5 - BELIEVIN

CINECANAL

11.00 SALÓN DE BELLEZA

12.10 EL DIARIO DE BRIDGET JONES

13.55 BORN TO BE BLUE. LA HISTORIA DE

CHET BAKER

16.00 EL TESORO DEL AMAZONAS

17.55 AMOR A LA DERIVA

20.15 HOTEL TRANSYLVANIA

22.00 MIKE Y DAVE. LOS BUSCA NOVIAS

23.45 TIEMPO LÍMITE

UNIVERSAL

07.25 CHICAGO FIRE - T. 6 - EP. 6 - ABAJO ES MEJOR

12.00 MOONRISE KINGDOM - UN REINO BAJO

LA LUNA

14.00 IT TAKES A KILLER - T. 1 - EP. 14 - EL

MUTILADOR DE BATON ROUGE

14.30 DR. HOUSE - T. 6 - EP. 9 - OJOS QUE NO VEN...

15.30 LUCIFER - T. 1 - EP. 9 - UN SACERDOTE

ENTRA EN UN BAR

16.25 LA LEY Y EL ORDEN. U.V.E. - T. 20 - EP. 9

- MEA CULPA

17.20 CHICAGO MED - T. 3 - EP. 9 - SITUACIÓN

INESTABLE

19.10 LUCIFER - T. 1 - EP. 9 - UN SACERDOTE

ENTRA EN UN BAR

20.05 LA LEY Y EL ORDEN. U.V.E. - T. 20 - EP.

9 - MEA CULPA

22.00 CHICAGO P.D. - T. 5 - EP. 10 - LA

MADRIGUERA DEL CONEJO

23.00 MACGYVER - T. 3 - EP. 3 - BOZER +

ALCOHOL + VOLVER A LA ESCUELA





A DÓNDE IR

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 376)

*HOY, A LAS 20, SE PRESENTARÁ LA COMEDIA “MAL DE AMORES”.

DOMINGO 14, A LAS 20, LA

COMPAÑÍA CORAL DE LOS ESTEROS OFRECERÁ EL SHOW MUSICAL “UNA NOCHE DE PELÍCULA”.

PARANINFO DE LA UNSE

(AVDA. BELGRANO (S) 1912)

*MAÑANA, A LAS 21, LUCAS CÁCERES PRESENTA “CORAZÓN DE VIDALA”, SU SEGUNDO MATERIAL DISCOGRÁFICO.

TEATRO LA CASA

(SAN LORENZO Nº 2723)

* SÁBADO 13 DE JULIO, A LAS 22, CON ROCK LOCAL, JUAN TERRENAL, ESTONIA Y TEDDY BUR.

* EL 20 DE JULIO, A LAS 22, PONIENDO PRIMERA, LOS REYES DE LA NOCHE Y RAMÍREZ CANTINA (DE CATAMARCA)

CAYOCOCO

(AUTOPISTA JUAN PERÓN)

*SÁBADO 20, “LA PEÑA DE ABOLENGO”, PRESENTA A HORACIO BANEGAS Y MUCHOS ARTISTAS MÁS.

HÉRCULES

(OCCHIUZZI 376)

*HOY, A LAS 21, EL CICLO DE MÚSICA EN EL AIRE PRESENTA A FEDE GAMBA Y LUCÍA SARMIENTO,Y ALE CARABAJAL CUARTETO.





CINES

SUNSTAR

TOY STORY 4 (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

11,12/07 - -15:35 hs (Cast) 17:40 hs (Cast)

SPIDER-MAN: LEJOS DE CASA (3D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

11/07 - 19:45 hs (Cast) 22:20 hs (Cast)

12,13/ 07 - 19:45 hs (Cast) 22:20 hs (Subt) 00:55 hs (Cast)

LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS 2 (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

11,12/07 - -15:10 hs (Cast) 17:00 hs (Cast) 18:50 hs (Cast)

ANNABELLE 3 : REGRESA A CASA (2D)

TERROR (+ 13 AÑOS)

11/07 20:40 hs (Cast) 22:45 hs (Subt)

12,13/07 20:40 hs (Cast) 22:45 hs (Subt) 00:50 hs (Subt)

SPIDER-MAN: LEJOS DE CASA (2D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

11/07 - -16:35 hs (Cast) 19:20 hs (Cast) 22:00 hs (Subt)

12/07 - -16:35 hs (Cast) 19:20 hs (Cast) 21:45 hs (Subt)

BRING BACK AVENGERS (2D)

(+ 13 AÑOS)

12,13,/07 00:20 hs (Cast)

LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS 2 (2D)

ANIMACION (ATP)

11,12/07 - -16:20 hs (Cast) 18:10 hs (Cast) 20:00 hs (Cast)

EL MUÑECO MALDITO (2D)

TERROR (+ 13 AÑOS)

11/07 22:10 hs (Subt)

12,13/07 22:10 hs (Subt) 00:10 hs (Subt)

TOY STORY 4 (2D)

ANIMACION (ATP)

11/07 - -16:15 hs (Cast) 18:20 hs (Cast) 20:30 hs (Cast) 22:35 hs (Cast)

12/07 - -16:15 hs (Cast) 18:20 hs (Cast) 20:30 hs (Cast) 22:35 hs (Cast) 00:40 hs (Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO





HÍPER LIBERTAD

EL MUÑECO DIABÓLICO APTA 13 AÑOS C/ R ESTRENO / CASTELL. 2D 12:00 (A partir del sábado 13-07)

CASTELLANO 2D 21:20 - 23:30

TOY STORY 4 ATP

CASTELLANO 2D 12:10 - 14:30 (A partir del sábado 13-07)

CASTELLANO 2D 16:00 -18:50 -21:00

CASTELLANO 3D 14:10 (A partir del sábado 13-07)

ANABELLE 3 APTA 13 AÑOS C/R

CASTELLANO 2D 23:20-

SPIDER-MAN: LEJOS DE CASA ATP

CASTELLANO 2D 20:00 - 22:40

CASTELLANO 3D 18:40

LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS ATP

CASTELLANO 2D 11:50 - 14:00 (A partir del sábado 13-07)

CASTELLANO 2D 16:40 - 18:00

EL REY LEÓN 18-07-2019

CASTELLANO 3D 12:40 - 15:10 - 17:40

CASTELLANO 2D 20:10 - 22:40

BTS: Bring the Soul (subtit.) desde el 07 AL 11-08

MIERCOLES, JUEVES Y VIERNES 18:00HS

SÁBADO 16:00HS

DOMINGO 20:00HS