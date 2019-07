Jorge Rojas: “Falta un poco de conciencia para poder brindarle una mejor calidad de vida al otro”

10/07/2019 - 21:57 Pura Vida

La solidaridad es un valor prioritario en la vida de Jorge Rojas quien, con acciones, desarrolla una gran labor en Marca Borrada, la localidad en donde se crió, allá en pleno chaco salteño. Y en sus canciones también está presente este alto concepto. Sobre este aspecto del ser humano, sumado a la realidad social, económica y política por la que atraviesa hoy la Argentina, EL LIBERAL habló en exclusiva con el prestigioso cantante quien está en gira nacional con “Mi cantar”, su último disco.

¿Se te hace cuesta arriba crear conciencia sobre el valor de la solidaridad?

En estos tiempos es algo bastante difícil. Si bien es cierto que cuando aparecen situaciones difíciles, el pueblo argentino es un pueblo solidario, pero la permanencia de esta idea es lo que por ahí no se termina de manifestar. Cuando aparecen cosas urgentes el pueblo sale, se manifiesta y es solidario, pero este ejercicio debería ser diario. Cuando pasa la emergencia, cuando pasa la urgencia es cuando debería estar el hombre siendo solidario, extendiendo una mano.

¿Cómo se sale de una crisis como la que se está viviendo actualmente?

¿Me hablas de la situación del país?

Exactamente, Jorge.

Realmente, no lo sé. Pero necesitamos mucho tiempo para crecer como pueblo. Eso es lo que principalmente veo. Por ahí las personas que llegan a los lugares en donde tienen en sus manos la posibilidad de tomar decisiones importantes para todos es en donde no lo hacen, en donde por ahí los intereses y todas esas cosas que presenta el mundo de hoy se vuelve en contra de todos los que pensamos que es global, como para todos, que sea para todos. Entonces, es un aprendizaje que va a llevar tiempo de quienes llegan a los lugares en donde tienen en sus manos la posibilidad concreta de poder cambiar la realidad de una ciudad, de una provincia, de un país, entiendan definitivamente que el lugar que ocupan es por el otro, lo están haciendo por eso. Eso creo yo internamente que significa cuando uno ocupa un lugar de funcionario público, que tu trabajo se debe completamente al otro. Y eso es lo que hoy un poco falta, un poco de conciencia para poder brindarle una mejor calidad de vida al otro.

¿A qué llevan las divisiones, las grietas, las reacciones airadas que hoy se observan en el país?

Está visto, a lo largo de la historia, que cuando hay extremos, cuando están distanciados, no es bueno para nada, no son caminos que nos vayan a llevar a una solución. Achicar estos extremos, por supuesto, es la tarea de todos. Hoy, nuevamente, tenemos la posibilidad de elegir. Siempre tenemos la posibilidad de elegir. Ojalá hoy tengamos sobre la mesa una posibilidad de elegir a conciencia, pensando en aquellas personas que realmente pueden dar un poco más, pensando en el otro. Pero, sin dudas, quienes pueden dar un acercamiento a estos extremos, achicar las grietas y todo eso son las personas que hoy dirigen el destino de nuestro pueblo.

Gente en situación de calle

La gente en situación de calle, que se muere de frío ¿es fruto de una coyuntura o de una falta de conciencia sobre el valor de la solidaridad?

Sin duda, sin duda. Hay palabras que son gigantes y todavía no tenemos conciencia de lo que realmente significa. Esto, en resumen, es un poco de todo lo que necesitamos, lo que necesitamos como pueblo. Necesitamos crear conciencia y tener un mayor conocimiento para poder decidir con seguridad. Creo que eso es lo que nos falta. Hoy, las personas que no tienen la posibilidad o están fuera del sistema, no tienen la posibilidad de vivir dignamente dentro de nuestra estructura social. Solamente se puede subsanar esto a través de un trabajo profundo, sobre todo en la educación. Las personas que quedan generalmente fuera del sistema son aquellas que no tienen oportunidad de llegar a formarse debidamente.

OPINÓ SOBRE LA SITUACIÓN DE MARIO TERUEL

Rojas también se refirió al momento por el que atraviesa Mario Teruel, con quien compartió años en Los Nocheros, tras la situación judicial en la que se encuentra su hijo, Marcos Lautaro Teruel, quien fue acusado por una joven que actualmente tiene 16 de haberla violado y permanece detenido con prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación del caso.

En estos últimos días, Mario Teruel ha vivido una situación muy particular ¿Cuál es tu opinión?

La verdad que es una situación realmente muy triste, muy lamentable por donde lo mires. Así que, nada. No tengo muchísimo que opinar tampoco, excepto, de que, bueno, dejar en manos de la Justicia para que eso en nuestro país se reflejen esas cosas, una deuda gigante de justicia que en este tipo de casos se tiene que ver. De todos modos, pienso que es un hecho realmente triste y lamentable desde donde lo mires, desde la familia de la víctima hasta de Mario como padre y con su familia también. Realmente es muy lamentable, muy triste.

“EL ENTRETENIMIENTO ES EL PRIMERO QUE CAE CUANDO HAY UNA CRISIS”

¿Cómo es trabajar desde la autogestión en tiempos de recesión?

Es bastante difícil. Sin duda, sobre todo en el lugar en donde nos movemos nosotros, estamos muy pendientes de cómo nos vaya a todos. La música está dentro de la industria del entretenimiento, que es el primero que cae cuando hay una crisis en nuestro país. Entonces, nosotros somos los primeros en darnos cuenta cuando las cosas no están bien. Trabajar en esto es bastante difícil. Tenés que estar atento a muchas cosas, a poder sostenerte en el tiempo, a atravesar estos momentos difíciles de la mejor manera, utilizando todas las herramientas que tengas al alcance para poder sostenerte. Nosotros hay momentos que cuando las cosas andan bien también tenemos la posibilidad de crecer. Cuando las cosas no están bien tenemos que tener la capacidad de poder mantenernos a flote. En ese mantenernos a flote tenemos que utilizar todas las herramientas que estén a nuestro alcance para poder potenciar nuestro trabajo, hacerlo digno, valorarlo.