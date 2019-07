Rojas disfruta de la vida, la familia y su profesión

10/07/2019 - 22:03 Pura Vida

¿Tu canto “es un mar de sentimientos que revelan lo que soy”, como lo expresas en “Mi cantar”, o es mucho más?

Cuando uno está revelando todas esas cosas que tiene interiormente, por supuesto, es todo en este caso. Mi vida completa gira alrededor de mi canto, de lo que digo, de lo que pienso, de lo que soy y eso se refleja en mi vida. Claro, es mucho más. Mi canto recorre todos los rincones de mi ser, visita mis pensamientos, se queda un tiempo en mis pesares, habita en mi fe, mi amor, se llena de mis alegrías, abraza mis tristezas, se vuelve canción, palabras y melodías que son en definitiva mi cantar.

¿Te sientes un humano más que “lucha por un mundo en libertad” o sigues empujando con “tu luz la oscuridad” como expresas en “Un humano más”, de Marisabel Saavedra?

Yo me siento muy identificado con las frases de la canción. La verdad que es un testimonio de vida hermoso que escribió Marisabel Saavedra. Cuando escuché la canción me sentí identificado con lo que decía, con lo que pensaba, con lo que aborda la canción, más en estos tiempos en los que vemos al mundo deshumanizado.

Vos le cantaste al amor de mil formas. En “Al son de la vida”, escribes: “La gloria es para los valientes y el cielo para quien sabe amar”.

La gloria es para los valientes es como una frase hecha, pero es así. Cuando encaras la vida con valentía sentís ese sabor, sabor a la satisfacción, a tocar eso que no tiene precio que es la satisfacción personal y la felicidad interna. Y el cielo para quien sabe amaràreflejar esa idea de bienestar, tiene que ver, cuando menciono eso, con ese lugar de bienestar que es a través del amor. Ha sido muy lindo componer “Al son de la vida”.

Que también revela un estado espiritual muy profundo en vos.

Van pasando los años y uno va entendiendo muchas cosas de la vida. A veces, cuando uno es joven, por ahí, no terminas de entender alguna de estas cosas. “Al son de la vida” dice, básicamente, esto, lo que nos pasa cuando emprendemos este camino y que con el tiempo vamos aceptando un montón de cosas. Como digo en la canción, la vida no te deja de sorprender, te llena de alegría, de felicidad, todo te da. Con el paso del tiempo vas aceptando y disfrutando de cada momento que te brinda la vida.

Rojas: “‘Mi cantar’ es un disco profundo”

Uno escucha “Mi cantar” y afloran sones del Altiplano, de Colombia y de Cuba. ¿Latinoamérica fue la inspiración para crearlo?

Sin duda, sin duda. A mí me conmueven estas cosas. Al viaje musical lo siento por ahí, por la cultura y por las cosas que tiene nuestra Latinoamérica. Cada vez que viajo me doy cuenta de que somos muy parecidos en absolutamente todo, y se refleja a través de los sonidos de la música, de lo que decimos, de lo que pensamos. Todos los colores andinos, en Salta o en el norte del país, es como que los heredamos. Es muy cercano para nosotros ese tipo de sonidos. En ese sentido, subí un poco más en la geografía y ya me encontré con otras muestras que son muy lindas. Me gusta, me conmueve, me moviliza la música latinoamericana. Ha sido muy movilizador para mí para poder escribir las canciones de este disco.

¿Cuánto te marcó la experiencia de estar en México y en Miami?

Son experiencias muy enriquecedoras porque ahí te encontrás con otros autores y compositores. El intercambio de ideas es muy bueno. Yo he participado en talleres de composición, tanto de música latina como abordando también otros ritmos. En estos lugares, más allá de encontrarme con los paisajes o con sus culturas, uno también se encuentra con la persona, con el talento o con ese autor o compositor que de alguna manera me ha motivado e inspirado a escribir estas canciones.

¿“Mi Cantar” es más introspectivo o es una vuelta a ‘La vida’, de tu primer disco en tu etapa como solista?

“Mi cantar” es un disco profundo. Yo llevaba un tiempo sin dejar en un disco canciones inéditas, porque había pasado por el disco de intérpretes. Después que hice las canciones de “Uno mismo” había pasado un tiempo sin que le dedicara al autor a que se exprese nuevamente. Dentro de todos los discos que he ido haciendo, me parece que sí aparecen momentos de “La vida”, que tenía mucha profundidad en las cosas. Desde el 2012, cuando salió “Uno mismo”, que no le había dado tiempo al autor. Fue un viaje hermoso que emprendí para lograr unas nuevas canciones. Me encuentra en otros momentos, en momentos en donde estoy más seguro de lo que uno piensa, de lo que uno siente. “Mi cantar” está reflejando eso.