Woody Allen filma en San Sebastián y no piensa en jubilarse

10/07/2019 - 22:07 Pura Vida

El director de cine Woody Allen inicia en la ciudad de San Sebastián, en el País Vasco, el rodaje de su nueva película, convencido de que, “probablemente me muera en medio del montaje de una película o en un set, rodando”, como declaró en una rueda de prensa.

Según la agencia Efe, presentó su nuevo proyecto, aún sin título, acompañado por el fundador de Mediapro Studio, Jaume Roures, y de parte del elenco: las actrices Elena Anaya y Gina Gershon y los actores Sergi López y Wally Shawn.

Allen se mostró distendido y no rehusó ninguna de las cuestiones que lo persiguen desde que las denuncias por abuso sexual de una hija adoptiva, impulsadas por su ex mujer, Mia Farrow, le acarrearon un vacío en su país, donde no pudo estrenar su anterior trabajo “Un día lluvioso en Nueva York”, que, sin embargo, llegará a las pantallas europeas y en la Argentina se verá en noviembre.

“Nunca pienso en jubilarme, nunca, no es algo que se me haya ocurrido”, explicó, para añadir que trabaja “siete días a la semana”.

“No pienso en detenerme, no pienso en movimientos políticos, sociales, no estoy equipado mentalmente para tener una visión profunda de esos conflictos, yo trato de relaciones humanas, de la gente, de la comedia”, sostuvo.